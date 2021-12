Il mese di dicembre ha preso ufficialmente il via per portare novità e cambiamenti a tutti i segni. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 2 dicembre 2021 dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni e l'oroscopo del 2 dicembre 2021: la giornata dei segni

Ariete: in amore ci vorrà una maggiore prudenza in questa giornata, in particolare se state insieme a qualcuno/a da tempo. Nel lavoro avrete la possibilità di farvi notare e mettere in pratica le vostre idee.

Toro: nei sentimenti, con la Luna in opposizione, meglio evitare di pensare troppo al passato. Gli incontri della giornata saranno interessanti.

Nel lavoro gestite al meglio alcune questioni di tipo economico.

Gemelli: a livello sentimentale avrete la possibilità di fare qualcosa in più e di maggiori emozioni da vivere. Nel lavoro se in passato avete fatto delle richieste, ora potrebbero arrivare le risposte che cercavate.

Cancro: in amore con la Luna favorevole, ma Venere in opposizione, meglio evitare di dare spazio ad alcune tensioni. A livello lavorativo non mancano le intuizioni.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale nei sentimenti giornata che vi vede favoriti gli incontri. È un momento migliore rispetto al mese scorso. Nel lavoro, dopo alcune difficoltà, si potrà ripartire.

Vergine: a livello sentimentale con la Luna favorevole potrete ottenere qualcosa in più.

Nel lavoro portate avanti nuovi progetti con una maggiore fiducia.

Bilancia: a livello amoroso gli incontri sono favoriti, attenzione solo a qualche piccolo dubbio. Nel lavoro se c'è un qualcosa da programmare agite adesso, visto che Mercurio è favorevole.

Scorpione: in amore momento favorevole grazie alla Luna nel segno; se ci sono dei cambiamenti da fare agite adesso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro quello che vi interessa è da portare avanti.

Sagittario: a livello amoroso grazie alla Luna nel segno avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più, i dialoghi sono favoriti. Nel lavoro portate avanti le vostre idee, visto che questo periodo della settimana aiuta.

Capricorno: per i sentimenti le storie che nascono ora sono interessanti, il periodo vi aiuta a ritrovare serenità.

Nel lavoro prima di prendere una decisione meglio pensarci bene e successivamente fare una scelta.

Acquario: per i sentimenti giornata che potrebbe portare qualche difficoltà, meglio evitare azzardi per non dover rovinare una storia. Nel lavoro se c'è un progetto da portare avanti, gestite al meglio le finanze.

Pesci: in amore, con diversi pianeti favorevoli, state ritrovando la serenità e non manca qualche nuova opportunità. Nel lavoro arrivano dei cambiamenti da qui all'inizio del nuovo anno.