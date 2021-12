Per la settimana dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022, l’Oroscopo si presenterà con lo spostamento di Giove nella costellazione dei Pesci. Ciò influirà positivamente in ogni ambito per quel che riguarda questo segno zodiacale. La costellazione del Sagittario avrà nei suoi gradi il pianeta Marte, mentre il Capricorno avrà nei suoi gradi il Sole, Mercurio e il pianeta Venere: una combinazione che lo porterà alle prime posizioni.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana.

L’oroscopo della settimana: Pesci fortunato

1° Pesci: questa sarà una settimana molto fortunata, secondo l’oroscopo.

Giove in combinazione a Nettuno vi conferirà un dinamismo molto più forte sul lavoro e un livello di ambizione che supererà quello passato. Le sfide professionali saranno affrontate con uno spirito combattivo eccellente e che sarà supportato dalla buona sorte. La sintonia in amore completerà un quadro molto positivo all’interno del contesto familiare.

2° Capricorno: avrete un entusiasmo molto forte e che vi spingerà ad occuparvi di ogni minimo dettaglio per le festività. Sicuramente una bella notizia arriverà quasi inaspettata, probabilmente dal partner. A proposito di amore, si avvierà un periodo di affiatamento che sfiorerà spesso e volentieri la passionalità. Secondo l’oroscopo ci saranno anche delle occasioni sul lavoro che non dovrete assolutamente lasciarvi sfuggire.

3° Toro: obiettivi raggiunti e considerazioni favorevoli. Questa settimana per il vostro segno potrebbe presentarsi più che ottimale con le finanze e con il lavoro in generale. Le vicende amorose vi daranno un po’ di serenità, insieme alla compagnia della famiglia, mentre le amicizie saranno quelle che vi daranno non soltanto del divertimento, ma anche quella creatività che nelle ultime settimane era andata persa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

4° Scorpione: avrete tanta voglia di mettervi in gioco, di osare sul lavoro, e probabilmente sarete dotati di una sfrontatezza generale che vi permetterà di fare un salto di qualità significativo sul lavoro. Ci saranno ottime occasioni di guadagno e un consolidamento della vostra posizione di stampo professionale. Dedicarvi agli affetti sarà sempre più piacevole con l’incedere del weekend.

Ariete determinato

5° Ariete: la determinazione sul lavoro sarà molto efficace per poter collezionare traguardi derivanti da ambizioni covate molto a lungo. Sicuramente le energie saranno a completa disposizione di una volontà di per sé di ferro, mentre con gli affetti vivrete un periodo di tranquillità sul quale coltiverete il desiderio che duri quanto più possibile, secondo l’oroscopo.

6° Leone: la comunicazione potrebbe attraversare un periodo per niente facile e che potrebbe darvi molti grattacapi. Nella vostra relazione si alterneranno momenti molto passionali e romantici e altri di freddezza, non necessariamente dovuti a voi. Gli impegni si riverseranno in modo significativo sul piano professionale, dunque un po’ di collaborazione fra colleghi sarà necessaria per superare qualche ostacolo di troppo.

7° Vergine: dovrete prendere delle decisioni che interesseranno la sfera economica, dal momento che ci sarà qualche spesa in più da affrontare, ma anche quella degli affetti. Probabilmente le amicizie vi stanno dando sempre meno fiducia in loro, dunque ci sarà anche una selezione più accurata da parte vostra. Secondo l’oroscopo, dovreste aguzzare a vista anche per la cerchia parentale.

8° Sagittario: l’oroscopo settimanale per il vostro segno prevede dei cambiamenti e di scelte che interesseranno molte situazioni che in questo momento vorreste ribaltare, a cominciare dalle vicende amorose, per le quali avrete bisogno di una vera e propria pausa, per concludere con un rinnovamento dell’atteggiamento lavorativo a fronte di un periodo che vi ha tenuti sotto scacco per molto tempo a questa parte.

Sacrifici per Acquario

9° Acquario: avrete bisogno di fare qualche sacrificio per qualche impegno in più che vi terrà occupati per gran parte della settimana, perciò evitate di sforzarvi per un nonnulla e di concentrarvi al massimo se volete raggiungere i traguardi che vi siete prefissati. Sicuramente ci sarà un lasso di tempo molto negativo per quel che riguarda gli affetti, dal momento che saranno un po’ bistrattati per cause di forza maggiore.

10° Gemelli: fare attenzione all’aspetto affettivo significherà anche rendersi conto di eventuali sviste che recentemente hanno dato qualche piccolo colpo alla fiducia reciproca. In famiglia in particolare ci sarà una fase che interesserà principalmente il vostro umore, perché sta calando in modo molto veloce e vi sta facendo apparire molto irritati agli occhi degli altri.

Ponete l’accento anche sulle amicizie.

11° Bilancia: la tristezza insolita che si accompagna in questa settimana secondo l’oroscopo sarà dovuta ad un calo considerevole delle vicende amorose, le quali prenderanno una piega molto poco entusiasmante e a tratti un po’ conflittuale. Il nervosismo inoltre potrebbe minare alla base qualche progetto in essere che potrebbe essere fondamentale per un eventuale rialzo dell’ambito finanziario.

12° Cancro: le responsabilità e le spese di questa settimana potrebbero mettervi a dura prova, probabilmente più di quanto previsto. Saranno richiesti dei sacrifici anche sul piano lavorativo, soprattutto uno sforzo nel collaborare con una squadra lavorativa che funzionerà solo a tratti. Sul piano sentimentale dovrete fare i conti con un periodo freddo e abbastanza monotono, secondo quanto riportato dall’oroscopo.