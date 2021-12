Secondo le previsioni dell'oroscopo del 27 dicembre la settimana comincerà in modo molto energico per gli Acquario. I Bilancia sono un po' sottotono, mentre i Pesci sono in grande recupero.

Oroscopo 27 dicembre, ultimi segni

12° in classifica Bilancia: siete un po' agitati, per tale ragione potrebbero nascere delle discussioni. In ambito sentimentale è opportuno mantenere ancora di più la calma rispetto al solito.

11° Toro: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 27 dicembre vi invitano ad essere meno materiali e venali. Spesso tendete a dare peso solamente alle cose che soddisfano un vostro tornaconto personale.

10° Sagittario: in amore siete un po' confusi. In questo periodo state vivendo alti e bassi dal punto di vista delle emozioni, ma non disperate, è del tutto normale, specie se avete appena vissuto un cambiamento.

9° Capricorno: contate molto sugli amici, ma non sempre venite ricambiati allo stesso modo. Meglio non essere troppo ingenui e tenete gli occhi aperti specie con i colleghi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: grandi novità in arrivo per i nati sotto questo segno. Le previsioni dell'oroscopo del 27 dicembre vi invitano a cogliere al volo delle occasioni, mentre in amore potrebbe nascere qualche incomprensione.

7° Scorpione: concentratevi un po' di più sul vostro aspetto fisico e sulla cura del vostro corpo e della vostra mente.

Solo essendo in pace con se stessi è possibile esserlo con gli altri.

6° Gemelli: siete attivi e propositivi. Nella vostra vita stanno per arrivare dei cambiamenti e delle novità che potrebbero modificare il corso degli eventi. Non abbiate paura dei cambiamenti.

5° Cancro: i nati sotto questo segno hanno il bisogno di nuovi stimoli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Se ciò che avete non vi soddisfa appieno, allora cercate da qualche altra parte di raggiungere la vostra felicità.

Oroscopo, primi quattro segni

4° in classifica Leone: mai arrendersi al primo ostacolo. Se volete ottenere dei risultati positivi dal punto di vista professionale, allora dovete insistere il più possibile.

3° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del 27 dicembre vi invitano a cominciare questa giornata in modo molto positivo.

Concentratevi su quello che avete e sui vostri cari.

2° Vergine: questo è il momento giusto per farsi avanti dal punto di vista sentimentale. Se ci sono delle situazioni da mettere in chiaro, è opportuno che lo facciate tra oggi e domani. Non rimandate ancora.

1° Acquario: ottimo momento per i single. Venere è dalla vostra parte e questo favorirà sicuramente la nascita di nuove relazioni e frequentazioni. Vivetevi il momento e non pensate troppo al futuro.