Le previsioni zodiacali di martedì 7 dicembre 2021 sono pronte a svelare come andrà la giornata numero due della nuova settimana. Si profila una splendida giornata in ambito sentimentale per i nativi dell'Ariete. Promette molto bene il comparto lavorativo per coloro del Toro, ai quali potrebbe capitare l'opportunità di fare un grande affare. Per i Gemelli intanto si prospetta un martedì capace di donare ottime soddisfazioni.

Scopriamo cosa riserveranno gli astri ai dodici segni dello zodiaco, dall'Ariete fino ai Pesci dando spazio all'Oroscopo del giorno 7 dicembre.

Previsioni astrologiche da Ariete a Cancro

Ariete - Bellissima giornata per l'amore, quella di domani 7 dicembre, adatta per tentare la fortuna. Non fatevi ingannare dalle premesse poco rassicuranti, in quanto non contano ai fini dei vostri obiettivi. L'importante sarà credere nelle proprie idee e vedrete che in serata avrete una grandissima sorpresa, inaspettata e potrete finalmente realizzare uno dei vostri sogni. Una persona cara vi aiuterà in tutto ciò, per cui state pure tranquilli e gioiosi. Vi compiacerete molto della vostra strepitosa energia, poiché, in questa giornata, non potrete proprio lamentarvi, in quanto tutto si svolgerà secondo i vostri piani. Guardando in faccia la realtà, siete riusciti a ottenere già quello che volevate, e ora avete l' opportunità di avere ancora di più.

Gli obiettivi da raggiungere sono abbastanza vicini e aspettano solo voi e il vostro sprint finale.

Toro - In questa giornata, ogni secondo potrebbe essere decisivo per voi e per le vostre finanze. Avete la grande opportunità di definire un grande affare, ma dovete mantenere la vostra sicurezza al di sopra di tutto, per poterla mostrare alle persone giuste.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le stelle sono pronte a darvi una mano anche in futuro se dimostrerete quello che valete. In questo periodo siete pieni di energia e potreste riversarla su tutto quello che state facendo in questo periodo, a cominciare dal lavoro, ma senza dimenticare la vita privata. Se volete evitare ad esempio che il partner si adiri per le vostre continue mancanze, in questa giornata fareste meglio ad organizzare qualcosa di carino, evitando di parlare di lavoro, altrimenti potrebbe scoppiare il putiferio.

Se siete single, idem, evitate di parlare dei vostri successi a chi avete appena conosciuto.

Gemelli - Il tempo è dalla vostra parte in questa giornata, nel senso che potrete organizzarvi come meglio credete e riuscirete a fare tutto quello che vi eravate prefissati di fare. Ciò vuol dire avere delle grandi soddisfazioni, in quanto capita spesso, che non si riesca mai a compiere tutte le mansioni che vorremmo in una sola giornata. Evidentemente in questa giornata avete dei super poteri e sarete anche fonte di ammirazione per le altre persone. Avete a che fare con persone che vi annoiano ultimamente? La cosa potrebbe essere più semplice di quanto pensiate. Basta cambiare frequentazioni o compagnia.

La verve certamente non vi manca e non vi dovete sentire in colpa verso gli altri se non vi danno quello che state cercando. Non che dobbiate abbandonare i veri amici, ma neanche sottostare necessariamente alle loro noiose volontà. Se si accorgeranno di avervi perso, cambieranno atteggiamento.

Cancro - Tutte le persone intorno a voi questo martedì avranno una grande carica e vorranno trasmettervi molta positività e ovviamente voglia di fare e disfare. Nonostante sia un giorno lavorativo, tutti vorrebbero più concentrarsi sul relax che sulle attività da svolgere. Non c'è tempo da perdere, vanno sfruttate tutte le occasioni per poter crescere e migliorarsi sempre di più. Usate poi la vostra immaginazione per carpire tutte le possibili novità da apportare nella vostra vita.

Ci sono delle novità che vanno considerate più approfonditamente. Potete contare sul vostro sesto senso per cercare di venirne a capo. I vostri amici saranno un saldo appoggio, sempre a vostra disposizione. Siete fortunati ad avere intorno tante persone che vi amano in modo così pulito e generoso. Essi vi sapranno ascoltare e consigliare anche in questa giornata, se ne avrete bisogno.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali del giorno 7 dicembre indicano una situazione abbastanza indefinita e potete agire per dargli la piega che più preferite. A questo punto non vi resta che metterci del vostro. Selezionate e valutate con la massima cura le vostre idee e solo dopo passate alla fase dell’azione.

I rapporti con il prossimo sono a dir poco problematici: nervi tesi con i colleghi di lavoro ma, quel che è peggio, anche con i superiori. In amore, umore poco favorevole anche per la vita di coppia. Litigi e tensioni con il partner punteggiano l’intera giornata. Dimenticate i problemi dei giorni scorsi: questo martedì aprite una piacevole parentesi cercando di ristabilire dialogo e sintonia con il partner. Se possibile, visto che le energie sono anche superiori al solito, dovete solo preoccuparvi d’incanalarle in modo proficuo e costruttivo possibile.

Vergine - Complice la Luna in Acquario, questa in arrivo è la giornata ideale per il lavoro, per rivendicare diritti professionali o chiedere un aumento.

L’importante sarà usare i toni giusti. Ottime notizie per chi ha una causa legale in corso. Nuovi elementi depongono a favore di una soluzione vantaggiosa per i vostri interessi. Per sbloccare una situazione stagnante fidatevi di una persona seria, esperta e coscienziosa. Abilità manuale, mente sveglia e lucida, capacità di realizzare concretamente i progetti, ampliare i contatti: che giornata fruttuosa. In amore, una gita, un viaggio last minute o semplicemente una giornata tutta vostra, per riprendere in mani i fili dell’intesa con la persona di sempre. Stelle contraddittorie in alcuni casi fanno prevedere uno stato psicofisico altalenante. Rallentate un po’ il ritmo se avvertite stanchezza o disturbi.

Bilancia - Questo martedì accettate serenamente un confronto di opinioni. E non irrigiditevi sulle vostre idee, anche se vi sembrano più lungimiranti di quelle altrui. I rapporti con l’ambiente creano tensioni? Forse pretendete troppo. Mantenete uno stato d’animo sereno soprattutto nel lavoro. Mostratevi disposti a modificare metodo di lavoro o di studio e accogliete proposte innovative. Così raggiungerete gli obiettivi desiderati. In amore invece, permettete all’imprevisto di entrare nella vostra vita, concedetevi qualche evasione, sperimentate le malizie di un’avventura fantasiosa. Piccoli battibecchi relativi alla gestione economica. Non cercate di averla vinta ad ogni costo, imponendo con forza le vostre decisioni.

La fase è davvero eccellente invece per rigenerarsi, disintossicarsi, variare le abitudini, cambiare dieta fare più movimento. Puntate al benessere.

Scorpione - Dopo lunghe controversie, un po’ di pace. Fautrice di belle sorprese in casa e di rapporti più distesi è la Luna, approdata questo lunedì nel segno dell'Acquario. Ricambiate la cortesia di una persona amica, magari con un invito a cena: ai fornelli supererete voi stessi. In ambito lavorativo è assodato che buonumore e disponibilità rendono tutto più facile: anche filare d’amore e d’accordo con i collaboratori. In amore invece la voglia di coccole ha la meglio sulla diffidenza, e la premura del partner sgombra il campo dai sospetti che dovessero cogliervi a tradimento.

Per proteggere sentimenti non ancora chiari neanche a voi stessi, metterete in atto una momentanea ma strategica marcia indietro. I disegni celesti promettono energia, morale, alto, ottime difese, nonché la possibilità di risolvere vecchi e fastidiosi malanni.

Previsioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Si prospetta una giornata abbastanza instabile, a causa soprattutto delle contrarietà della Luna e di Saturno. Tenete sempre alta la guardia. Probabili inconvenienti soprattutto per quanto riguarda il lavoro, cui farete fronte con molta fatica. Non sapete qual è la direzione più giusta da prendere, cosa davvero insolita per voi. Ma il fatto è che non disponete di una strategia valida.

In amore, intensi e passionali, lascerete il vostro partner senza fiato. L’unico rischio è che vi facciate prendere la mano da gelosie immotivate. In alcuni casi potreste sentirvi confusi e privi di certezze. Questo potrebbe spingervi ad attaccarvi in maniera esagerata, quasi soffocante, al partner. Fase lunare abbastanza favorevole al fisico: è il periodo più adatto per iniziare una dieta disintossicante. Non state a pensarci e iniziate l’impresa.

Capricorno - Questa nervosa Luna in Acquario per fortuna ha ormai le ore contate e presto smetterà di rendervi volubili e pericolosamente lunatici. Perciò basterà avere ancora un pizzico di pazienza, tenendo a bada il vostro eccessivo nervosismo. Se state aspettando notizie, mettetevi pure il cuore in pace: non si prevedono novità di alcun genere.

Rimanete in attesa. In qualche caso Venere ostacola i vostri progetti d’amore, rendendovi nervosi e poco tolleranti. Clima di coppia poco armonioso. Vorreste dare un taglio anche alle tensioni che ormai da tempo appesantiscono l’atmosfera familiare. Ma il vostro approccio è sbagliato. L’energia che di solito vi sostiene, in questo periodo lascia un po’ a desiderare. Anche per colpa dell’ostilità del pianeta rosso.

Acquario - Bando agli inutili giri di parole: vi attende una giornata impegnativa, punteggiata di contrattempi. Ma niente recriminazioni: passate all’azione. Studiate a tavolino un dettagliato piano d’azione e poi mettetelo in pratica senza trascurare niente. No a eventuali castelli in aria nel lavoro, anche se siete a casa a riposo forzato. Una volta tornati in azienda, potreste avere la tentazione di metterli in pratica. In amore, demoralizzati e stressati per i numerosi impegni e le delusioni, con quell’espressione dipinta in volto non siete certo una preda da conquista: ritagliatevi del tempo libero extra da dedicare al vostro compagno, che ultimamente avete trascurato oltre ogni limite della decenza. Non lasciatevi coinvolgere in iniziative troppo impegnative. In questo periodo siete un po’ sotto pressione e avete bisogno di recuperare l’equilibrio.

Pesci - Le previsioni zodiacali di domani, martedì 7 dicembre, indicano che avrete voglia di divertirvi, di vedere tanta gente. Riuscite ad assecondare il desiderio di svago, pur non trascurando i vostri doveri: siete dei veri maghi. Non potete pretendere di essere esperti in ogni settore: chiedete lumi a chi ne sa più di voi, o rischiate di commettere degli errori. Grazie al consiglio di una persona esperta o di un amico, riuscite a superare l’impasse e finalmente ripartite con rinnovato slancio. Un pizzico di brio e di fantasia ed ecco che anche il ménage amoroso più piatto e banale torna a luccicare come fosse di nuovo agli inizi. Non permettendo ai familiari d’interferire nei vostri affari di cuore, riuscirete a far sì che la relazione prenda la piega che desiderate. Un piccolo disturbo che da un po’ di tempo vi creava qualche noia se ne va così come era arrivato. Adesso state davvero molto bene.