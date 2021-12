L'Oroscopo settimanale al 2 gennaio è pronto a rivelare come saranno le ultime giornate del 2021 e le prime del 2022. Ad accogliere l'anno nuovo sarà la luna calante in Sagittario e questo aspetto sarà abbastanza positivo. Ciascun segno zodiacale vivrà una serie di emozioni e ci sarà ampio spazio per l'introspezione. Sarà tempo di bilanci e riflessioni. Amore, lavoro, salute, benessere e festeggiamenti, approfondiamo le previsioni astrali di questa settimana segno per segno.

Oroscopo della settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Lunedì destinato a partire con il turbo, ma in questa settimana avrete più tempo da dedicare alla famiglia e ai vostri interessi.

Godetevi le feste e il meritato relax, permettendo al vostro organismo di rigenerarsi soprattutto dopo le sfide interiori affrontante nel passato weekend. Nel cuore della settimana qualcuno sarà in partenza per recarsi dai parenti, rispetto agli altri anni sarete contenti di poterli rivedere anche perché il Natale dell'anno scorso vi ha costretti ad una serie di rinunce. Alcuni nativi di questo segno lavoreranno e quindi saranno più che operosi ma anche agitati. Il giorno di San Silvestro sarete su di giri e in serata vi lascerete andare ai bagordi che finiranno per farvi sentire male nei giorni seguenti: andateci cauti! Fuochi d'artificio e passione incandescente, occhio agli imprevisti.

Toro - Vi aspetta una settimana divertente e piuttosto movimentata.

Chi ha superato i 40 anni non avrà certamente tanta energia per fare festa fino a tardi, in particolar modo nel giorno di San Silvestro e di Capodanno. Cercate di non farvi prendere dal nervosismo quando dei piani andranno in fumo, perché lo faranno e sarete costretti a fare delle rinunce! Magari avete in mente di recarvi a qualche festa in piazza, ma ciò non sarà possibile.

A ogni modo saprete divertirvi lo stesso, anche organizzando feste in casa e invitando amici e parenti, tuttavia sarà bene non strafare e non perdere la lucidità altrimenti finirete per pagare delle spiacevoli conseguenze! Chi ha una famiglia con genitori anziani e figli piccoli, preferirà trascorrere le festività in maniera serena e senza mettere a repentaglio la salute dei propri cari: meglio così.

Gemelli - In questa settimana sarete contenti perché finalmente il peggio risulterà passato. Potrete riprendere le redini della vostra quotidianità, specie se ultimamente avete affrontato degli imprevisti che vi hanno abbattuto. Prendetevi tutto il tempo necessario per fare un po' di chiarezza introspettiva e poi stilate la famosa lista dei buoni propositi per l'anno nuovo. Non ponetevi dei limiti e siate aperti a qualsiasi novità che potrebbe anche giungere prossimamente. Forse le feste di fine dicembre non saranno come sperato, ma riuscirete comunque a divertirvi e a spegnere l'interruttore delle preoccupazioni. Trascorrerete del tempo di qualità con i vostri cari e anche l'amore di coppia sarà compatto.

La passione, le coccole e le chiacchiere serene condiranno le vostre giornate. Possibili uscite e una valanga di auguri che vi confermeranno quanto sia amati.

Cancro - Sarà una settimana più tranquilla del solito, soprattutto se siete tra i fortunati che non dovranno lavorare o studiare. Chi ha dei figli, potrà trascorrere del tempo di qualità con loro, esplorando dei nuovi aspetti. Il 2022 porterà una serie di cambiamenti, ma già da questa settimana emergeranno i primi risvolti. Per la notte di San Silvestro dei programmi potrebbero variare, ma ormai non avete più l'età e la forza di fare le ore piccole. Siete un segno emotivo, ultimamente una parte di voi è stato tormentato dall'ansia e dagli incubi notturni.

A quanto pare dovrete scendere ancora più in profondità per sistemare dei problemi latenti che vi stanno manipolando la vita. Tanti bei film da vedere, proprio come piace a voi! Non mancheranno risate, uscite e incontri. Le coppie vivranno la passione più che mai. Attenzione al cenone e ai brindisi: non eccedete! Weekend con possibili problemi di salute.

Previsioni settimanali con oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Settimana di alti e bassi ma che terminerà in maniera avvincente. Avrete un Capodanno scoppiettante. Trarrete il bilancio dell'anno in corso e vi porrete una serie di domande volte a ottenere chiarezza interiore. Forse non avrete raggiunto i vostri obiettivi, ma qualche passo in avanti lo avete fatto ma siete troppo ciechi per rendervene conto.

Dunque, aprite gli occhi e siate onesti con voi stessi. Dei viaggi si profilano sul vostro orizzonte, qualche nativo di questo segno avrà modo di festeggiare l'inizio dell'anno nuovo altrove. Occhio alle abbuffate del veglione di San Silvestro, qualcuno esagererà con i brindisi e finirà per ritrovarsi a pezzi il mattino seguente. Se possibile cercate di evitare i luoghi affollati e non prendete freddo. Assicuratevi che carne e pesce siano ben cotti e fidatevi del vostro fiuto. Possibili incontri per i single intraprendenti, ma non sarà nulla di serio!

Vergine - Non tutti i nati di questo segno saranno al settimo cielo per le feste di fine anno. Se quest'anno tocca a voi organizzare il veglione e il pranzo di Capodanno, allora avrete molte cose da fare e ne uscirete doloranti il giorno dopo.

Cercate di farvi aiutare e non strafate: adattate le tradizioni e non eccedete a tavola. Qualche nativo della Vergine sarà senza controllo e alzerà un po' troppo i calici, finendo per pagare delle brutte conseguenze nei giorni seguenti. Una persona vi penserà e si metterà in contatto con voi, ma se sono ex amori allora scappate il più lontano possibile! Le tensioni accumulate rischieranno di implodere, perciò prendetevi del tempo per riflettere su come mettere a posto le cose nel 2022. Vi sarà assegnato un compito, cercate di non rinviarlo e nn poltrite troppo a lungo!

Bilancia - Siete un segno giudizioso e pieno di buoni principi, ma c'è da dire che il 2021 vi ha visto gettare la spugna. Forse non avrete concluso niente di buono, specie sul versante sentimentale.

La professione e le finanze risultano scarseggianti, state spendendo più del dovuto e siete preoccupati. Ed ecco che in settimana sarete decisi a darvi una bella regolata! In amore sarà bene scendere sul ring e lottare, specie se c'è una certa distanza in atto. Il veglione di San Silvestro vi vedrà mangiare a sazietà, trascorrendo del tempo di qualità con i vostri familiari. Qualche nativo uscirà a festeggiare con gli amici, ma sarà bene mettere in conto degli imprevisti. Se dovrete mettervi alla guida, allora evitate di bere e non siate infantili. Fuoco e fiamme sul finire della settimana: arriveranno anche delle novità scoppiettanti soprattutto a Capodanno!

Scorpione - Imprevisti in agguato in questa settimana di transizione.

Attualmente avete tanta voglia di lasciarvi alle spalle ciò che avete trascorso negli ultimi anni, ma qualcosa o qualcuno potrebbe impedirvelo. A quanto pare il peggio non è ancora passato e questo potrebbe comportare dei giganteschi cambiamenti. Non scoraggiatevi e cercate di divertirvi ugualmente, specie nella notte di San Silvestro. Accogliete con il sorriso il 2022, poiché si prospetta un anno decisivo per la vostra vita. Sarete in pensiero per la vostra salute e quella dei vostri familiari, ma fino a che continuerete a rispettare le norme igieniche e a non mescolarvi tra la folla, non avrete nulla da temere. La vita è in un continuo divenire. Niente rimane troppo a lungo nella medesima fase, perciò imparate ad essere resilienti e ad adattarvi ad ogni minuscolo cambiamento.

Bisticci tra coppie, occhio ai fornelli.

L'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Questa sarà una settimana importante. Le prime giornate sarete impegnati, non tutti avranno l'opportunità di essere in vacanza. Sarà bene mantenere alto il controllo della situazione senza mai abbassare la guardia: fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio! Potreste avere dei problemi alla schiena o mal di stomaco, quindi attenzione a non fare sforzi eccessivi, ai colpi di vento e a ciò che ingerirete. I più fortunati si godranno le giornate nel dolce far niente e trascorreranno del tempo insieme ai propri cari. Chi vive da solo avrà modo e tempo di riflettere su alcuni aspetti della sua vita, come l'amore, i soldi, il lavoro.

Sarete intenti a stilare la tradizionale lista dei buoni propositi, ma non cadete nei soliti cliché. Rivedrete o risentirete una persona del vostro passato. Chi ha dei figli avrà una bella gatta da pelare.

Capricorno - Settimana con un bel cielo sereno. Anche se all'interno delle mura domestiche o di lavoro ci saranno ancora delle nubi, dentro di voi vi sentirete al massimo della forma. Coloro che potranno staccare la spina dal solito tran tran, dovranno cercare di ricaricare le pile perché il prossimo sarà un anno pieno di vicende che richiederanno il massimo sforzo possibile. Chi ha dei figli piccoli oppure sta accudendo un genitore ammalato, si sta facendo in quattro per tirare avanti la casa e la famiglia.

Le stelle invitano a chiedere aiuto al partner oppure ad assumere una domestica perché sarete fin troppo esausti e meritate una pausa anche voi! Per tutto il resto la situazione si prospetta serena e felice. Le feste vi porteranno a tirare tardi e a mangiare più del consueto, attenzione perché eccedere non porterà nulla di buono. Messaggi e telefonate in dirittura d'arrivo, potrebbero chiedervi di uscire.

Acquario - La prima parte della settimana sarà frenetica e volerà in un battibaleno. Sarete impegnati a fare acquisti per l'ultima notte dell'anno e in questo caso dovrete sborsare ancora soldi. Attenzione, le finanze languono ultimamente! Possibili problemi di salute, parliamo di costipazione o di dolori articolari. Sarà bene tenere alto lo sguardo, onde evitare di causare danni che poi vi costringerebbero a sborsare dei soldi per le opportune riparazioni. Qualcuno vi porgerà delle domande inopportune e qualche amicizia potrebbe saltare. Vi divertirete dietro ai fornelli, specie se avrete tempo libero! Evitate le uscite frequenti e non eccedete con i brindisi.

Pesci - Il 2022 sarà un'annata importante per chi ha dei lavori in cantiere. Questa settimana sarà incentrata sulla riflessione introspettiva. Farete le grandi pulizie di fine anno e getterete via tutto ciò che non vi serve più. Cambiare la disposizione dei mobili e ammodernare il proprio look conferirà una nuova linfa all'ambiente circostante, favorendo l'ispirazione e le rinascite. Dopo due anni sottotono sarete pronti a scendere in campo e a vivere la vostra vita, facendo quello che più vi garba e smettendo di lasciarvi manovrare dagli altri. Qualche coppia sembra essere sul punto di rottura: se il sentimento è morto, allora è bene voltare pagina! In famiglia, ma anche all'interno del nucleo lavorativo, tornerà il sereno. Qualche pesciolino sarà in viaggio oppure festeggerà l'arrivo dell'anno nuovo a casa di amici o parenti. Cercate solamente di mantenere il controllo e di non eccedere con l'alcol. Farete le ore piccole e danzerete senza sosta.