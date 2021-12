L'oroscopo della giornata di martedì 21 dicembre vedrà il segno dei Pesci piuttosto astuto al lavoro grazie a Mercurio in buon aspetto, mentre la Luna in Cancro regalerà qualche emozione in più ai nativi del segno. Ariete potrebbe causare piccoli malintesi in amore, mentre Vergine sarà romantica e matura. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 21 dicembre.

Previsioni oroscopo martedì 21 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: la Luna in quadratura non farà altro che mettervi in difficoltà, proprio a un passo dalle festività natalizie.

In amore infatti potrebbero venir fuori dei piccoli malintesi, che difficilmente potrete risolvere subito. Se siete single il sostegno di una persona cara sarà per voi importante. In ambito lavorativo meglio non strafare troppo. Anche se Marte e Giove vi riempiono di energie e risorse, con Mercurio in quadratura potreste fare solo dei lavori mediocri. Voto - 6️⃣

Toro: periodo piuttosto convincente secondo l'oroscopo di martedì 21 dicembre. Questo cielo vedrà la Luna in buon aspetto dal segno del Cancro, e insieme a Venere in trigono, la vostra relazione di coppia godrà di ottima salute. Per quanto riguarda i cuori solitari, riuscirete a essere davvero comprensivi, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Nel lavoro sarete di buon umore, e con Mercurio favorevole avrete buone possibilità di farvi notare per le vostre prestazioni. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali convincenti per voi nativi del segno. In amore godrete di una discreta intesa di coppia, ciò nonostante sappiate che non tutto è lecito. Se siete single potreste finalmente decidere di prendere voi per primi l'iniziativa.

Sul fronte lavorativo ve la caverete piuttosto bene, ma sarà meglio non fare il passo più lungo della gamba. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in congiunzione porterà un po’ di equilibrio nel vostro rapporto secondo l'oroscopo. Questa pace e tranquillità che ci sarà tra voi e il partner sarà di grande aiuto per recuperare terreno. I cuori solitari saranno molto più socievoli, soprattutto i nati nella seconda decade.

In ambito lavorativo meglio non osare troppo, perché Mercurio in opposizione potrebbe portarvi fuori strada. Voto - 7️⃣

Leone: giornata di martedì nel complesso valida per voi nativi del segno. Non sarà un cielo particolarmente influente in amore, ciò nonostante i rapporti con il partner saranno abbastanza affiatati. Se siete single i rapporti sociali saranno piuttosto importanti per voi. Sul fronte professionale vi darete da fare grazie a Marte in trigono, e a poco a poco riuscirete a ottenere risultati sempre più convincenti. Voto - 8️⃣

Vergine: con la Luna in sestile e Venere in trigono, sarete piuttosto romantici e maturi dal punto di vista sentimentale. Non mancheranno dunque momenti teneri e affettuosi, ma se volete, potrete anche fare qualcosa che possa permettervi di stare meglio insieme al partner.

I cuori solitari saranno piuttosto premurosi. In ambito lavorativo non mancheranno risultati modesti, ma di cui potrete andarne fieri. Voto - 8️⃣

Bilancia: un quadro astrale che rimane poco soddisfacente secondo l'oroscopo della giornata di martedì 21 dicembre. Le cose in amore non vanno al meglio. Dovreste cercare di essere più presenti nella vita del partner. Anche voi cuori solitari, se volete una vita sociale migliore, dovrete darvi da fare. In ambito professionale saprete prendere spesso l'iniziativa grazie a Marte, ciò nonostante dovrete essere ben organizzati prima di agire. Voto - 6️⃣

Scorpione: ottima giornata per voi nativi del segno grazie a una bella Luna in trigono. Non mancheranno momenti di romanticismo tra voi e il partner, sintomo che la vostra relazione è sana.

Se siete single potrebbe essere una buona giornata per fare dei bilanci. Per quanto riguarda il lavoro, i vostri progetti proseguiranno senza particolari intoppi. Voto - 8️⃣

Sagittario: vita di coppia tutto sommato stabile per voi nativi del segno. In ambito amoroso potrete vantare una relazione di coppia stabile, non particolarmente affiata, ma nel complesso soddisfacente. I cuori solitari dovranno saper gestire tensione e nervosismo, e tutto andrà per il meglio. Nel lavoro energie e idee non mancheranno, ma attenti a quei progetti più ambiziosi, perché potrebbero chiedervi qualche risorsa in più. Voto - 8️⃣

Capricorno: oroscopo di martedì sottotono per voi a causa della Luna opposta. Fortunatamente Venere rimane in buon aspetto, ma per quanto riguarda i sentimenti, meglio non spingersi troppo oltre in questa giornata.

Per quanto riguarda i single, attenti a non fare una figuraccia per colpa della vostra ansia. In ambito professionale sarà una giornata un po’ piatta, ma forse sarà meglio così. Voto - 6️⃣

Acquario: vita di coppia stabile in questa giornata di dicembre. La vostra relazione di coppia sarà calma e stabile, ma ciò non vorrà dire che potrete fare quello che vi pare. Se siete single riuscirete a mantenere una promessa che avete fatto. Sul fronte lavorativo avere un buon rapporto con i colleghi aprirà le strade verso progetti un po’ più ambiziosi. Voto - 8️⃣

Pesci: con Mercurio in sestile dal segno del Capricorno, sarete piuttosto astuti in questa giornata al lavoro. Con questo atteggiamento, e un po’ d'impegno in più, potreste ottenere risultati sopra la media. In amore che siate single oppure no, cercate di curare al meglio il vostro aspetto, perché con questa Luna in trigono, e una fantastica Venere in sestile, può succedere di tutto. Voto - 9️⃣