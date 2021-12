L'autunno sta per lasciare spazio alla successiva stagione, l'inverno, e l'Oroscopo annuncia un periodo transitorio e a tratti decisivo. Tra gli aspetti astrali da prendere in considerazione nei prossimi mesi freddi spiccano l'ingresso di Giove in Pesci (dal 29 dicembre) e la presenza di Saturno in Acquario fino al 7 marzo. Per i nati del Cancro si prospetta una stagione fruttuosa anche se ci sarà molto su cui lavorare. Bene anche ai Pesci, qualcuno dovrà traslocare. Amore, lavoro, soldi, benessere e altro ancora, approfondiamo le previsioni delle stelle dell'inverno.

Oroscopo invernale dall'Ariete al Cancro

Ariete - La prima parte della stagione invernale passerà inosservata in quanto sarete concentrati sul Natale, il capodanno e molto altro ancora. La situazione si movimenterà un bel po' a marzo, quando l'inverno sarà alle battute finali. Gennaio e febbraio, invece, saranno due mesi così così. Avrete un rendimento professionale altalenante e il vostro umore non sarà certamente stellare. Sulle vostre spalle graveranno molteplici responsabilità. La concentrazione sarà fondamentale, perciò farete bene a sbarazzarvi delle distrazioni e a ritagliarvi uno spazio esclusivamente vostro. Nonostante ciò, però, avrete anche delle giornate fruttuose in cui ingranare la marcia per arrivare agli obiettivi prefissati.

Chi lavora online oppure a distanza, dovrà dare il massimo e accettare una certa proposta che potrebbe devolversi in qualcosa di grande. In famiglia qualcuno potrebbe non stare bene e voi sarete preoccupati per la sua salute.

Toro - Inverno non proprio favorevole per i soggetti single, mentre le coppie avranno modo di viversi appieno.

La passione risulterà scintillante, specie se a dicembre c'è stato un riavvicinamento o un chiarimento. Qualche famiglia si allargherà, le stelle parlano di novità in arrivo e di grandi cambiamenti. Qualcuno potrebbe trasferirsi o sottoporsi ad un'importante operazione! Il lavoro richiederà maggiore coinvolgimento da parte vostra, ma saranno mesi di chiusura e di esplorazioni.

Sarete pronti a lasciarvi alle spalle le tensioni vissute negli ultimi due anni e ad accogliere una nuova esistenza. La vostra routine non sarà più la medesima, anzi sarà perfezionata. Farete più attività fisica e mangerete meglio. Risulteranno in crescita anche gli affari, i ritorni economici e il benessere. Fare yoga o delle lunghe passeggiate vi sarà di grande aiuto, non solo a livello fisico ma anche e soprattutto mentale. In famiglia qualche diverbio non mancherà. Una nuova trasmissione o un libro, vi appassionerà tantissimo!

Gemelli - Inverno pieno di novità e di entusiasmo, non vi fermerà nemmeno il gelo! Avrete dei giorni belli e altri meno belli, ma sarà bene guardare i risultati sul lungo tempo.

Sul finire di dicembre stilerete la lista dei buoni propositi e questa volta sarete determinati a seguire quello che vi prefiggerete di fare. Apporterete una serie di cambiamenti, sia nell'alimentazione che nella vostra routine. Qualcuno sarà pronto ad accettare un nuovo mestiere o comunque a mettersi alla prova. Saranno dei mesi in cui dovrete tenere duro e non lasciare che gli ostacoli vi blocchino durante il cammino. La famiglia vi supporterà, anche se a volte non vi sentirete compresi. Più passano gli anni più vi sentite finiti, ma dovreste cambiare questo atteggiamento sbagliato perché finché c'è vita c'è speranza! Leggete di più e non procrastinate. Amore ok per le coppie, mentre i single potrebbero ricevere una dichiarazione d'amore romantica.

Salute ballerina, prendetevi più cura del vostro organismo.

Cancro - L'inverno esordirà nella settimana natalizia, perciò sarete impegnati a dedicarvi alle feste e alla vostra famiglia. Tra gennaio e febbraio, almeno a livello di salute, sarà bene cautelarsi in quanto il freddo potrebbe causare problemi articolari o alle vie respiratorie. Incomincerete a seguire una dieta, al fine di smaltire i chili presi nei giorni di festa. Qualcuno sarà focalizzato sul raggiungimento del successo professionale ma anche personale e si può dire che sarà una stagione fruttuosa. Un amore potrebbe naufragare o prendere il volo, dipenderà dalla predisposizione astrale del segno del partner. Avrete delle giornate lunatiche e i vostri umori andranno su e giù come le maree.

Le vostre intuizioni risulteranno azzeccate e, se giocherete bene le vostre carte, riuscirete a sfondare e a chiedere un aumento della paga. Investimenti immobiliari sconsigliati, meglio l'affitto! Per quanto riguardano i single, sarà meglio concentrarsi sulla propria realizzazione che sugli affari di cuore e amore. Esami o operazioni in vista. C'è chi dovrà fare la revisione alla propria auto e chi si recherà dal dentista.

L'oroscopo dell'inverno dal Leone allo Scorpione

Leone - L'inverno farà il suo ingresso congelando alcuni aspetti della vostra vita. Le stelle parlano di poca socialità e pochissime uscite. Preferirete starvene il più possibile a casa e a concentrarvi esclusivamente sulla vostra famiglia e professione.

Avrete molta carne a cuocere, inoltre comincerete a mettere a posto alcuni aspetti della vostra vita. Gennaio, almeno a livello finanziario, vi metterà un po' a dura prova e questo a causa degli incrementi di bollette e prezzi che si sono verificati ultimamente. Coloro che sono disoccupati potranno rimboccarsi le maniche e darsi da fare anche a part-time. Chi ha subito un ridimensionamento o è stato licenziato, anziché deprimersi dovrà perfezionare il tiro e cercare nuove alternative. Sarà un inverno decisivo per le coppie ormai pronte a convivere o allargare la famiglia. Qualche nativo avrà problemi di salute, forse un'influenza stagionale oppure dolori articolari. Detestate il freddo e non vedrete l'ora che arrivi la primavera.

Vergine - La stagione invernale partirà con il turbo e voi andrete a tutto gas. Avrete tanta voglia di riscattarvi, soprattutto dopo le vicende degli ultimi due anni. Con il supporto di una persona speciale e delle giuste amicizie, riuscirete a rimettervi in careggiata. Sarà la stagione perfetta per seguire un corso: non è mai troppo tardi per intraprendere un nuovo percorso professionale o perfezionare un mestiere. Cercate di partire con il piede giusto e cioè mettendo nero su bianco i vostri desideri e ambizioni: senza una mappa è un po' difficile arrivare al traguardo e si rischia di perdersi. Puntate al massimo e non lasciatevi schiacciare dai 'Se' e dai 'Ma'. In amore, specie se siete in coppia da meno di 5 anni, saranno valutate le condizioni per proseguire o interrompere la relazione.

I single, invece, dovranno attendere la primavera prima di innamorarsi. Chi ha dei figli dovrà aiutarli in una certa circostanza.

Bilancia - Il freddo e l'inverno non vi garbano più di tanto, ma questa sarà la stagione dedita al lavoro, allo studio e/o alla famiglia. Sarà bene tenersi a debita distanza dalle discussioni dei parenti che potrebbero scaturire durante le festività. Al contrario, in amore dovrete essere più romantici e presenti. Con la persona amata saranno fatti dei progressi, qualcuno sarà pronto a prendere il volo! Nessuna novità per i single, le stelle invitano ad attendere la prossima estate. Attenzione alle spese, soprattutto quelle online, che rischieranno di scombussolare le vostre finanze.

Sarà bene cercare di rimboccarsi le maniche e mettersi un po' in gioco. Gennaio e febbraio saranno ricchi di sconti e offerte imperdibili. Un passo alla volta riuscirete a raggiungere il tanto agognato traguardo

Scorpione - La fine di dicembre sarà focalizzata sul relax, la famiglia, i brindisi e sui buoni propositi. Vi ritroverete a trarre le somme dell'anno andato e vi prometterete di fare di più nel 2022. Sarà così che gennaio sarà incentrato sulle iscrizioni in palestra, gite fuori porta e remise en forme. Dopo le abbuffate tra Natale ed Epifania, sarete determinati a mettervi a dieta e a fare più movimento, ma durerà poco questa vostra intenzione perché, come al solito, vi metterete fretta.

Il trucco per arrivare al traguardo è la costanza nel ripetere le azioni vincenti. Cercate di instaurare delle abitudini giuste, ma senza strafare altrimenti otterrete i risultati opposti. L'amore di coppia procederà come al solito mentre i cuori solitari potrebbero ricevere una spiazzante dichiarazione. Possibili inviti, eventi o interventi. Qualcuno vi chiederà una mano e un vostro famigliare potrebbe sentirsi poco bene, attenzione ai malanni stagionali.

Inverno oroscopo, previsioni dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Una volta messe da parte le feste di Natale, Capodanno e l'Epifania, vi rimboccherete le maniche. Mostrerete una grande determinazione per quanto riguarda il vostro futuro e sarete disposti a impegnarvi di più rispetto agli anni passati.

Ed ecco che le stelle sorrideranno agli affari di cuore e portafoglio. Via libera ad un certo investimento, ma ascoltate vari pareri prima di aprire il portafoglio o di chiudere un contratto. L'amore di coppia, specie per chi è sposato da poco o convive, sarà pronto a passare ad un livello successivo. Però non tutte le coppie otterranno esiti positivi, infatti potrebbero arrivare delle rotture. Non tirate fuori degli argomenti vecchi, evitate di assumere un atteggiamento tossico e negativo. Cambiate mentalità e pensate positivo. Essere ottimisti e lavorare sodo porta inevitabilmente a dei soddisfacenti risultati. Alcune amicizie maligne potrebbero rivelarsi per quello che sono veramente, non fatevi problemi a tagliare i ponti! Capatina dal dentista o dal medico di base, qualcuno dovrà affrontare un'operazione. Curate l'alimentazione e prediligete i cibi sani e nutrienti. Soldi in uscita ma anche in entrata.

Capricorno - L'inverno metterà a dura prova il vostro portafoglio, infatti dovrebbero esserci delle grosse spese da sostenere e non potrete in alcun modo evitarle. Sarà bene cercare di mantenere un atteggiamento proattivo e non farsi bloccare dagli ostacoli. Vi metterete a dieta e in alcune giornate finirete per cedere al pasticcino di turno: va bene così! Sono in arrivo delle grosse novità. Le stelle parlano di grosse scosse e di fulmini abbondanti. Coloro che lavorano in proprio potrebbero doversi bloccare. Occhio alla salute, il freddo di gennaio e febbraio porterà un po' di complicazioni. Avrete più voglia di starvene in casa, ma cercate di muovervi di più perché la sedentarietà è pericolosa per l'organismo. Bene l'amore di coppia, mentre per i single non mancheranno flirt e passioni fugaci. Le stelle invitano a dedicarsi alla famiglia e alla propria crescita personale, quindi cercate di leggere i libri spronanti. Sarete in cerca di stimoli!

Acquario - Per voi l'inverno è il mese più brutto dell'anno a causa del freddo e delle poche possibilità di stare in società. Tuttavia le previsioni rivelano svolte inaspettate che incontrerete nel cammino. Dovrete tirare fuori il vostro carattere e supportare il partner o un familiare. All'interno del lavoro potrebbero nascere dei dissidi tra colleghi, in tal caso cercate di prevenirne i danni. Non mancheranno litigi e incomprensioni nella sfera familiare. La salute avrà una serie di alti e bassi. Una sana alimentazione, del movimento adeguato e una sufficiente idratazione vi saranno di grande supporto. Cercate di mantenervi motivati e ispirati, non lasciatevi andare. Così facendo, quando l'inverno lascerà il posto alla primavera, godrete dei massimi benefici e sarete soddisfatti di voi stessi. Revisioni auto. Qualche nativo dell'Acquario valuterà un acquisto dispendioso o una nuova offerta di lavoro, in ogni caso sarà bene prendersi del tempo per pensarci su. Incontri sfavoriti, ma sarà meglio focalizzare l'attenzione sulla propria riuscita personale.

Pesci - L'inverno porterà molto lavoro e delle nuove offerte interessanti subentreranno nella vita di alcuni pesciolini. C'è chi affronterà un trasferimento, chi incontrerà l'amore vero e chi chiuderà un certo affare. Spazio al benessere in questa stagione che rischierà di mettere a dura prova la vostra dieta. Non resisterete ai dolci e vi lascerete sedurre dalla sedentarietà, ma le stelle invitano a combattere queste due tentazioni. Pensate alla primavera e all'estate, volete davvero farvi trovare fuori forma e con pochi successi professionali? Soppesate le due cose, tendete sempre a dare più peso ad una sola situazione e questo non va affatto bene. Una nuova serie tv vi farà innamorare e sarete molto dispiaciuti quando vedrete l'ultima puntata. Possibili i viaggi, potreste ritrovarvi a fare un incontro speciale in un luogo insolito. Chi ha dei figli dovrà affrontare un certo argomento spinoso che li coinvolgerà in un modo o in un altro. Soldi in uscita ma anche in entrata, cercate di non sperperare inutilmente.