L'oroscopo di domenica 12 dicembre preannuncia una giornata con molteplici novità. Alcuni segni zodiacali saranno completamente rapiti dai sentimenti, mentre altri preferiranno concentrarsi su questioni più pratiche.

In particolare, I Gemelli, la Bilancia e il Capricorno si dedicheranno al partner, mentre la Vergine e l'Acquario ameranno viaggiare con la fantasia. Il Leone e il Sagittario avranno bisogno di trascorrere del tempo fuori casa, mentre il Cancro preferirà dedicarsi alle mansioni arretrate.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 12 dicembre.

Previsioni zodiacali di domenica 12 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: avrete l'impressione di non poter sfruttare la giornata nel modo giusto. Vi sentirete annoiati e poco inclini a compiere la prima mossa. Tenderete a farvi trascinare passivamente dagli eventi, senza reagire e senza dare la vostra opinione. Per fortuna, si tratterà solo di un momento di passaggio e presto tutto tornerà alla normalità.

Toro: sarete travolti dalla malinconia. Farete fatica a focalizzarvi sulle attività da svolgere e preferirete riposarvi in vista della settimana successiva. Il partner non riuscirà a comprendervi, ma non getterà la spugna. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di fare attenzione alle vostre reazioni: potreste creare una frattura nel rapporto di coppia.

Gemelli: la giornata di domani sarà completamente dedicata al rapporto con il partner. Avvertirete il bisogno di consolidare il vostro legame e, per questo, cercherete di dare vita a un'atmosfera romantica. Le vostre premure saranno molto apprezzate, ma le previsioni zodiacali vi consigliano di non essere troppo invadenti.

Cancro: ci saranno alcune faccende di cui dovrete occuparvi.

Durante la settimana, infatti, i numerosi impegni vi hanno impedito di farlo. Sarà una domenica stancante e poco gioiosa, ma l'oroscopo di domani vi consiglia di non superare i vostri limiti. Un eccessivo stress, infatti, potrebbe compromettere le vostre capacità di concentrazione.

Oroscopo di domani 12 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: gli amici saranno importantissimi per voi. Deciderete di organizzare qualcosa da fare insieme, in modo da poter parlare degli ultimi accadimenti. Sarà una giornata spensierata e ricca di risate. Vi lascerete andare completamente e non avrete più paura di aprire il vostro cuore. Attenzione, però, a non svelare segreti altrui.

Vergine: sarete molto creativi. Vi divertirete a creare decorazioni per la casa e a coinvolgere la vostra famiglia. Avrete solo voglia di rilassarvi e di dare spazio alla fantasia. Apprezzerete tutto ciò che vi permetterà di realizzare qualcosa con le vostre mani. Il rapporto di coppia, a causa di alcune incomprensioni, sarà caratterizzato da alti e bassi.

Bilancia: sarete felici di poter trascorrere del tempo insieme alla persona amata. Vi sentirete pronti a fare un passo in avanti, in modo da scoprire alcune delle vostre carte. Tenderete ad agire con cautela, ma sarete stufi di dovervi trattenere continuamente. La reazione del vostro interlocutore sarà sorprendente, al punto da lasciarvi di stucco.

Scorpione: la giornata di domani sarà molto intensa. Vi sentirete molto vicini alla persona amata e cercherete di sfruttare ogni momento disponibile per starle accanto. Adorerete così tanto l'atmosfera natalizia da avvertire una gioia immediata. Gli amici vi saranno di grande aiuto, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà.

Astrologia del 12 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: l'ambiente domestico inizierà a starvi stretto. Proverete il bisogno di allontanarvi dalle mura di casa e di interagire con altre persone. Potrebbe essere il momento giusto per ampliare la vostra cerchia di amici, ma attenzione a non fidarvi troppo facilmente. Non tutti, infatti, saranno sinceri nei vostri confronti. Le parole di una persona cara potrebbero sorprendervi.

Capricorno: il rapporto con il partner sarà caratterizzato da passione e affetto. Le vostre strade, grazie agli interessi in comune, andranno di pari passo, consentendovi di crescere insieme. Gli amici potrebbero proporvi di uscire tutti insieme, ma voi non ne avrete molta voglia perché vi sentirete completamente rapiti dalla vita di coppia.

Acquario: la realtà vi trasmetterà molta tristezza. Avvertirete la necessità di prendere le distanze da tutto ciò che sta succedendo nel mondo e di ritagliarvi uno spazio tutto vostro. Alcuni potrebbero considerare questa mossa un po' azzardata, ma voi vi sentirete subito meglio. Avrete bisogno di lasciare libera l'immaginazione e di fantasticare su un futuro più spensierato.

Pesci: farete fatica a comprendere le parole di un amico. Vorreste aiutarlo, ma la situazione vi sfuggirà di mano nel momento in cui proverete a dargli dei consigli. Non vi sentirete all'altezza di questo compito e cercherete una via di fuga. Per fortuna, non sarete soli e potrete collaborare con altri per risolvere il problema. Il partner non vi lascerà mai soli.