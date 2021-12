La seconda settimana del mese di dicembre si appresta ad entrare ufficialmente nel vivo e a portare novità e cambiamenti a tutti e dodici i segni zodiacali. Vediamo quali leggendo l'Oroscopo del 15 dicembre 2021.

Ariete: in amore al momento la situazione non è delle migliori. Potranno nascere discussioni per motivi banali. Nel lavoro c'è la necessità di recuperare un po' di serenità, in particolare attenzione a questioni di tipo economico.

Toro: per i sentimenti con la Luna nel segno momento di forza in arrivo. Nel lavoro potrebbero arrivare alcuni cambiamenti e magari nuove collaborazioni.

Gemelli: a livello sentimentale momento interessante, avrete la possibilità di vivere nuove emozioni. Nel lavoro c'è la necessità di fare qualcosa di nuovo, valutate bene prima di agire.

Cancro: in amore con la Luna favorevole momento di maggiore energia. A livello lavorativo potrebbero arrivare a breve dei rinnovamenti, in particolare di alcune situazioni che aspettavate da tempo.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore avrete la possibilità di evitare alcune polemiche. È un momento che vi vede maggiormente in difficoltà. Nel lavoro attenzione ad alcuni momenti di calo.

Vergine: a livello amoroso con Mercurio in aspetto favorevole avrete la possibilità di vivere qualche momento migliore.

Le idee sono favorite. Nel lavoro le scelte che farete ora saranno importanti, anche in vista del futuro.

Previsioni e oroscopo del 15 dicembre 2021: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti, c'è la necessità di rivedere i rapporti. Alcuni sono contro di voi. Nel lavoro alcune questioni economiche sono da rivedere.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore la Luna in opposizione chiede un po' di pazienza. Attenzione alle relazioni e ai rapporti. Nel lavoro giornata che vi vedrà maggiormente polemici.

Sagittario: a livello amoroso momento che vi vede maggiormente agitati, sarà necessario ritrovare un po' di tranquillità.

Nel lavoro meglio evitare scelte azzardate, pensateci bene prima di prendere una decisione.

Capricorno: a livello amoroso, con la Luna in aspetto positivo, se ci sono stati problemi, ora si potranno superare. Nel lavoro con Mercurio nel segno non manca qualche buona intuizione.

Acquario: per i sentimenti con la Luna in opposizione meglio evitare questioni e polemiche con la persona amata. Nel lavoro non tutto sta andando come vorreste, state vivendo momenti di calo.

Pesci: in amore, se sentite la necessità di parlare, meglio farlo adesso. Nel lavoro è preferibile non portarsi dietro alcuni problemi che sono nati di recente.