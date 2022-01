L'oroscopo di lunedì 31 gennaio preannuncia novità con colpi di scena inaspettati. Volendo anticipare qualcosa, all'Ariete è vivamente consigliato di non scaricare il nervosismo in ambito familiare, mentre ai Gemelli la Luna garantisce buonumore e dinamismo. Giornata briosa anche per i nati in Cancro, favoriti dalla Luna e dal Sole congiunti nel segno dell'Acquario. Periodo abbastanza tranquillo, ma in parte noioso, per la Vergine.

Di seguito tutti i dettagli dell’Oroscopo del 31 gennaio con i sentimenti e le attività lavorative al centro dell'attenzione.

Previsioni zodiacali del giorno 31 gennaio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Questo lunedì non scaricate il vostro nervosismo in famiglia, ma cercate di razionalizzare e di individuare la causa del problema per risolverlo alla radice. Tutto un altro clima al lavoro: con la complicità delle stelle, potrete concludere un ottimo affare.

Lavoro: afferrate al volo un’opportunità interessante, però state attenti a non urtare la suscettibilità di chi in futuro potrebbe esservi utile.

Amore: una conquista vi stuzzica i sensi e l’orgoglio. Venere vi darà una mano, a patto che lasciate da parte la vostra irruenza.

Toro - L’oroscopo del giorno 31 gennaio al segno del Toro fa presente che alcune questioni riguardanti la casa necessitano di una soluzione.

Il consiglio di un esperto vi consentirà di agire al meglio e di sistemare molte cose. Un amico in difficoltà ha bisogno della vostra comprensione: saprete fargli tornare il sorriso.

Lavoro: esigenti come siete in fatto di collaborazioni, state valutando l’eventualità di inserire nel vostro staff personale più qualificato.

Amore: non siete stati particolarmente attenti alle esigenze del partner, chiedete perdono e cominciate sin da adesso a essere più presenti.

Gemelli - La Luna, che permane nel segno dell'Acquario ancora per tutta la giornata, vi garantisce buonumore, entusiasmo e dinamismo.

Ottimo l’umore: vi sentite più disponibili, aperti e tolleranti anche con chi è molto diverso da voi. Concentrare gli impegni nelle prime ore della giornata potrebbe cambiarne i risultati.

Lavoro: nel vostro caso quasi tutto procede a pieno ritmo, quindi buttatevi a capofitto nel disbrigo delle questioni pratiche e mettete da parte i dubbi esistenziali.

Amore: un sentimento giocoso e spensierato o avventure intriganti non vi lasciano il tempo di pensare. Meglio così!

Cancro - La Luna congiunta al Sole in Acquario vi garantisce una giornata briosa.

Sarete più propensi a soddisfare il presente che non a investire sul futuro. Non agite di impulso: le decisioni prese senza riflettere potrebbero non rivelarsi quelle azzeccate.

Lavoro: la vivace disinvoltura con cui gestite le situazioni può non essere sufficiente a raggiungere il successo. Siate più saggi e lungimiranti.

Amore: dichiarazioni a sorpresa, magari via internet, da un amico o collega al quale non avevate mai pensato in termini sentimentali.

Oroscopo e consigli delle stelle del 31 gennaio dal Leone allo Scorpione

Leone - Immaginazione e sensibilità questo lunedì diventano i vostri punti di forza e vi aiutano a risolvere una situazione di stallo che cominciava a preoccuparvi. Cercate di distrarvi un po’, limitate gli impegni e approfittate del tempo libero per riposarvi.

Un invito per la serata vi darà la misura della stima di cui godete fra quanti vi conoscono.

Lavoro: è il momento di farvi notare, magari accettando di assumervi quelle responsabilità che, per timore di fallire, altri hanno declinato.

Amore: sembra che certe esperienze della vita vi scivolino addosso senza lasciare tracce. Abbandonate quell’atteggiamento da eterni adolescenti.

Vergine - Siete coperti da un cielo silente, le stelle sembrano essersi dimenticate di voi. La giornata di lunedì, pertanto, scorrerà tranquilla, ma rischiate di annoiarvi. Se le cose non gireranno come vorreste, fate il punto della situazione e mettete in atto nuove strategie.

Lavoro: per affermarvi nel lavoro è probabile che dobbiate superare qualche ostacolo di ordine gerarchico. Siate diplomatici.

Amore: difficile tenere a freno la vostra intraprendenza e il desiderio di conquista, ma attenzione a non mettere troppa carne al fuoco.

Bilancia - Avrete buone opportunità dalla vostra parte, che saprete acchiappare al volo grazie al coraggio e all’intraprendenza che vi regala Marte.

Le stelle oggi fanno a gara per sostenere le vostre iniziative, garantendovi ampi spazi di manovra.

Lavoro: tutto bene anche per ciò che concerne lo studio, l’attenzione e il calcolo. Un ottimo aiuto vi viene da Mercurio nel segno del Capricorno.

Amore: un buon controllo delle emozioni vi consente di giocare in amore le giuste carte, in modo da strappare il massimo consentito dalla sorte.

Scorpione - La giornata prevede un’immersione totale nella routine, che servirà però a smaltire il lavoro arretrato e a rimettere ordine nelle finanze. Cercate di evitare discussioni e polemiche in famiglia, non porterebbero ad alcun risultato costruttivo.

Lavoro: una proposta di lavoro potrebbe disorientarvi e far insorgere una marea di dubbi, anche se sarete allettati dall’idea di un avanzamento.

Amore: non concedendo nulla alla fantasia, né alle emozioni dei sentimenti, potreste rischiare di perdervi molte delle occasioni che vi si potrebbero presentare.

Astrologia di lunedì 31 gennaio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Trascorrerete una giornata piacevole e vi divertirete un mondo se accoglierete senza remore la proposta piuttosto insolita di un amico o di una amica. Allargate il giro di conoscenze: organizzatevi per rendere più vivace la vostra vita sociale e mondana.

Lavoro: di fronte a qualsiasi offerta, anche se lusinghiera, non perdete il senso della realtà. Al contrario valutatela con prudenza.

Amore: mostrandovi affettuosi, teneri e disponibili, ed evitando le assurde pretese, otterrete dalla persona amata il massimo dell’attenzione.

Capricorno - Faticherete un po’ a entrare in sintonia con le attività e i ritmi della giornata, ma i risultati che otterrete ricompenseranno gli sforzi.

In alcune situazioni non date per scontato ciò che non lo è, qualsivoglia rapporto interpersonale va coltivato giorno per giorno.

Lavoro: cercate di fissare l’attenzione sul vostro lavoro senza farvi confondere da chi si professa esperto senza averne il titolo.

Amore: la vita amorosa avvolta nella routine risulta poco esaltante? Un viaggio alla ricerca della spontaneità perduta sarà un vero toccasana.

Acquario - Approfittate del vostro stato di grazia per porre fine, da bravi mediatori, a quei contrasti che appesantiscono l’ambiente in cui vivete o lavorate. Gli astri imprimono forza alle vostre decisioni e le solite ansie lasciano spazio all’autocontrollo.

Lavoro: se un datore di lavoro troppo tradizionalista non vede di buon occhio un vostro progetto innovativo, saprete fargli cambiare idea!

Amore: per cominciare a pianificare le ferie insieme al vostro partner, il senso pratico di Saturno nel segno vi sarà di grande aiuto.

Pesci - L'oroscopo di domani, lunedì 31 gennaio, sottolinea il fatto che state facendo un ottimo lavoro per conquistarvi il vostro posto al sole.

Cercate però di non perdere di vista il resto: casa, famiglia e amore. Sarete disponibili nei confronti di un amico, ma non lasciate che pretenda da voi l’impossibile.