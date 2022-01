Nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal segno del Capricorno (dove transitano Mercurio, Venere, Marte e Plutone) ai gradi dell'Ariete, mentre Giove e Nettuno permarranno in Pesci. Urano, infine, resterà stabile nel domicilio del Toro, così come Saturno e il Sole proseguiranno il moto in Acquario.

Oroscopo settimanale favorevole per Gemelli e Acquario, meno roseo per Vergine e Ariete.

Sul podio

1° posto Acquario: lavoro top. Settimana dove i nati Acquario saranno presumibilmente propensi a non accontentarsi mai dei risultati raggiunti, quindi a premere sovente il piede sull'acceleratore dando dimostrazione di grande ambizione e stacanovismo.

Inoltre nelle giornate centrali il segno Fisso sarà stimolato a fare anche qualche ora di straordinario, pur di raggiungere prima possibile i risultati che tanto desidera.

2° posto Gemelli: incontri. Le giornate di martedì, mercoledì, sabato e domenica saranno, con ogni probabilità, ideali per fare nuove conoscenze affettive in casa Gemelli, coi nativi di prima e seconda decade che risulteranno estremamente affascinanti alle persone alle quali si rapporteranno. Lunedì, invece, sarebbe meglio che la terza decade ponderi a dovere ogni parola proferita.

3° posto Bilancia: viaggi. Eccezion fatta per qualche imprevisto nel weekend, la settimana a cavallo tra gennaio e febbraio potrebbe essere ideale per i nati Bilancia per fare un viaggio o una semplice gita fuori porta, magari assieme alle persone care.

Concedendosi una pausa dal tran tran quotidiano, difatti, il segno d'Aria si sintonizzerebbe nuovamente con le proprie frequenze interiori.

I mezzani

4° posto Leone: contatti. I felini, soprattutto da giovedì in poi, avranno buone chance di riprendere le fila di un discorso affettivo interrotto tempo addietro oppure essere nuovamente contattati da una figura professionale di spicco con la quale avevano un'offerta in sospeso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

5° posto Capricorno: inizio smart. Le prime tre giornate della settimana in questione potrebbero regalare ai nati Capricorno delle soddisfazioni morali degne di nota, in particolar modo sul versante amoroso. Il segno Cardinale, difatti, riceverà delle scuse da parte del partner e/o quest'ultimo gli darà ragione in merito a uno screzio avuto nei giorni addietro.

6° posto Toro: affaccendati. Le mansioni pratiche e lavorative da portare a compimento, specialmente da martedì a venerdì, saranno presumibilmente più del previsto per i nati Toro ma, malgrado ciò, il segno di Terra non si tirerà indietro e cercherà di adempierle nella loro totalità, così da non procrastinare alcuna attività.

7° posto Cancro: punto d'incontro. Nel ménage amoroso di casa Cancro, complice la retrogradazione della Bianca Signora e le posizioni lunari favorevoli di giovedì e venerdì, sarà probabile trovare un punto d'incontro con la dolce metà, magari accettando un piccolo compromesso per il quieto vivere della coppia.

8° posto Sagittario: in crescendo. Sino a venerdì la settimana del terzo segno di Fuoco parrà avanzare sui binari stantii e poco entusiasmanti della solita routine ma, fortunatamente, nel weekend qualche nuova opportunità lavorativa potrebbe bussare alla porta del segno Mobile, portando con sé un gruzzoletto economico.

9° posto Pesci: sfuggenti. La simbiosi con la dolce metà segnerà probabilmente il passo nel corso di questi sette giorni, col dodicesimo segno zodiacale che assumerà un mood sfuggente che sarà mal tollerato dall'amato bene. Probabili ruggini relazionali, inoltre, nella mattinata di mercoledì.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: pessimisti. L'osticità del parterre planetario nei riguardi dei nati Vergine sarà abbastanza evidente al segno di Terra in questa settimana già da martedì e ciò, c'è da scommetterci, si tradurrà in una controproducente propensione a scorgere soltanto il bicchiere mezzo vuoto di ciò che accadrà.

11° posto Scorpione: amore flop. Semaforo acceso sul rosso per le questioni affettive di casa Scorpione, in particolar modo per la seconda e terza decade, in quanto sarà probabile provare una certa insofferenza in merito alle reiterate intromissioni di terze persone nella loro relazione amorosa in essere.

12° posto Ariete: comunicazione flop. La terza decade del segno di Fuoco sarà invogliata a dire tutto ciò che gli passerà per la testa in questa settimana ma, così facendo, sarà facile ferire una persona cara anche non volendo. Ruggini amorose possibili nella giornata di lunedì per la prima decade.