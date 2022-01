L'oroscopo della giornata di lunedì 17 gennaio prevede una sferzata di energia e fiducia in più per i nativi Leone, soprattutto al lavoro, mentre per Vergine potrebbero esserci delle questioni lavorative da risolvere presto. Cancro sarà disposto a rimettersi in gioco in amore grazie alla Luna, mentre Pesci potrà contare su emozioni in amore e buone prestazioni al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 17 gennaio.

Previsioni oroscopo lunedì 17 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: periodo che continua a non essere così soddisfacente dal punto di vista sentimentale, colpa della Luna e di Venere contro di voi.

Ciò nonostante nulla vi vieta di provare a reagire e cercare di rimettere le cose a posto con l'anima gemella. Se siete single è necessario rinnovarvi, per presentarvi agli altri per quello che siete. Sul fronte lavorativo sarete piuttosto abili con le vostre mansioni, ma non mettetevi sopra i vostri colleghi. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali in linea con le vostre aspettative in questa giornata, merito di un cielo piuttosto equilibrato. In amore le stelle sono dalla vostra parte e il rapporto con il partner non potrà che essere affiatato. Se siete single è un momento di forza e grande sicurezza per voi, ideale per trovare l'anima gemella. Sul fronte professionale attenzione allo stress di Mercurio in quadratura.

Alcuni progetti potrebbero non andare come previsto. Voto - 7️⃣

Gemelli: potrete contare su un'ottima intesa di coppia secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 17 gennaio. La settimana inizierà molto bene in amore, anche per voi cuori solitari, dunque non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti per riuscire a rimediare un appuntamento.

Per quanto riguarda il lavoro la situazione rimane più o meno discreta, ma da quando Giove si trova in quadratura i risultati che ottenete non sono più gli stessi. Voto - 8️⃣

Cancro: con questa meravigliosa Luna nel segno, tornerà in voi quella voglia di rimettersi in gioco e dare vita a nuovi momenti romantici. Single o meno, la voglia di emozioni si riaccende in voi, ciò nonostante non abbiate aspettative troppo alte, perché con Venere in opposizione sarà facile prendere una delusione.

Nel lavoro Giove terrà attivo il vostro business e raggiungerete risultati tutto sommato positivi. Voto - 8️⃣

Leone: potrete contare su una sferzata di energia e fiducia in più secondo l'oroscopo di lunedì. Dal punto di vista professionale arriveranno risultati incoraggianti e sarete stimolati a fare di più. Per quanto riguarda i sentimenti il rapporto con il partner sarà tutto sommato stabile, ma ricordatevi che una relazione per funzionare bene ha bisogno di essere coltivata. Se siete single potrebbe esserci un po’ d'agitazione se siete alle prime armi, ma gestirla non sarà così impossibile. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale che vedrà la Luna in sestile e Venere in trigono. Per quanto riguarda i sentimenti sarete molto presenti e disponibili nei confronti dell'anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Se siete single va bene essere innamorati, ma cercate di essere un po’ meno permalosi. Sul fronte professionale potrebbero esserci delle questioni lavorative da risolvere presto e con Giove opposto purtroppo non sarà facile. Voto - 7️⃣

Bilancia: ancora problemi in vista secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 17 gennaio. Ci saranno infatti alcuni problemi di coppia da risolvere e sarà necessario ritrovare la giusta maturità per saper reagire. Se siete single potreste non sentirvi così a vostro agio, neanche in compagnia di chi conoscete bene. Sul fronte professionale le idee vi saranno molto chiare grazie a Mercurio, ma attenzione alle risorse che avrete a disposizione, perché potrebbero non essere sufficienti.

Voto - 6️⃣

Scorpione: avrete solo voglia di amore e pensieri d'affetto in questa giornata, merito di una splendida Luna in trigono dal segno del Cancro. Single oppure no, questa sarà proprio un'ottima giornata da trascorrere insieme alle persone che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro Giove promette grandi cose per voi, ma è chiaro che dovrete anche metterci del vostro per raggiungere gli obiettivi. Voto - 8️⃣

Sagittario: magari le vostre tecniche di corteggiamento potrebbero non essere particolarmente efficaci in questa giornata, ciò nonostante con un po’ di fortuna potreste comunque riuscire a ottenere un intrigante appuntamento. Se invece siete già impegnati provate a fare qualcosa insieme, che possa stimolare il rapporto.

Sul posto di lavoro Mercurio vi aiuterà a evitare gli imprevisti, anche se non sarà comunque facile ottenere buoni risultati con Giove negativo. Voto - 7️⃣

Capricorno: alcune preoccupazioni potrebbero creare qualche problema all'interno del rapporto di coppia in questa giornata, colpa della Luna in opposizione. Se siete sovrappensiero quello che dovrete fare è cercare l'appoggio del partner. Se siete single le vostre esigenze sentimentali potrebbero cambiare. Nel lavoro Mercurio e Urano saranno due alleati molto importanti per raggiungere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata valida dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Questo cielo rimane sereno e vi basterà poco per conquistare la persona che vi piace, single oppure no.

Sul posto di lavoro potrebbe esserci delle mansioni in più da fare, ma per fortuna avrete energie e voglia a sufficienza, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Pesci: inizio di settimana praticamente eccellente per voi nativi del segno. In amore Luna e Venere vi accompagnano nel vostro percorso romantico insieme alla vostra anima gemella, dando vita a nuove iniziative e momenti sempre più intensi ed emozionanti. Se siete single potreste essere in fermento per via di una nuova intrigante conoscenza. Nel lavoro Giove vi aiuta a raggiungere gli obiettivi, ma soprattutto vi aiuterà a fare passi importanti con progetti di più ampio respiro. Voto - 9️⃣