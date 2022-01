L'oroscopo di lunedì 17 gennaio 2022, visto l'aspetto astrologico, è pronto a mettere in evidenza i segni fortunati in campo sentimentale e nel lavoro in vista dell'imminente inizio settimana. Il prossimo lunedì, dunque, tra i segni in analisi in questo contesto ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, ad avere dalla propria la mano fortunata delle stelle saranno in primis tre segni. Ansiosi di sapere chi avrà una giornata positiva e chi invece sarà costretto ad attendere tempi migliori? Bene, diciamo subito che a poter contare su una marcia in più rispetto agli altri saranno Cancro e Leone, entrambi pronosticati in periodo da cinque stelle.

Giornata abbastanza routinaria invece per Ariete, Toro e Leone, trio inserito al secondo posto nella classifica provvisoria.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 17 gennaio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Cancro, Leone;

2° posto - ★★★★: Ariete, Toro, Vergine;

3° posto - ★★★: NESSUNO

4° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 17 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 17 gennaio al segno dell'Ariete indica che arriveranno flussi astrali abbastanza positivi e le buone energie saranno risollevate. Così, se non in questo periodo, molto presto riuscirete a gestire qualsiasi situazione con piglio deciso ma, al tempo stesso, con tanta voglia di non arrabbiarsi.

È il momento di mantenere un clima armonioso, specie con il partner. Single, le stelle sono foriere di buone notizie, di momenti di piacevole vita in famiglia e di progetti per viaggi futuri. Ogni esperienza sarà da sfruttare affinché il quotidiano possa risultare piacevole, ricco e interessante. Un'amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante per qualche single.

Le carte vincenti per questo lunedì? Indubbiamente la capacità di usare il fascino, coscienza della propria forza d'animo e consapevolezza di farcela. Nel lavoro intanto, una nuova attività vi entusiasmerà. Sarete felici dei nuovi compiti affidati. Ottime opportunità per chi cerca occupazione.

Toro: ★★★★. Un lunedì di routine, stabile soprattutto in campo sentimentale.

Nel periodo le stelle vi regaleranno quel pizzico d'entusiasmo capace di portare a compiere discreti balzi in avanti, sia nelle coppie che da single. L'andamento degli eventi fortunatamente andrà di pari passo con il vostro stato d'animo, rendendo così il rapporto con il partner quasi perfetto. Single, l'obiettivo della giornata è chiaro e sintetico: la mente indagatrice scioglierà ogni enigma. Molte saranno le forze a cui attingere, personali e segretissime, come quelle conservate nei meandri del subconscio. Altrettanto produttivi l'apporto degli amici, favoriti molto dal vostro Urano. Se voi ci metterete la buona volontà, gli astri faranno la loro parte: vedrete che il prodotto finale risulterà molto interessante.

Nel lavoro, giorno ideale per fare il punto della situazione finanziaria. Buone opportunità per migliorare i vostri guadagni o la qualità del vostro tempo libero.

Gemelli: ★★. Poco affidabile il periodo. In amore, affiorerà qualche nuvoletta nel vostro cielo: sarà passeggera ma andrà ugualmente tenuta in considerazione. Attenetevi all'ordine e ad una perfetta organizzazione nella vita familiare. La vostra mente dovrà essere calma e serena, in modo da mettervi in grado di agire con tatto e acutezza, in ogni circostanza. Lo scopo dovrà essere quello di evitare contrasti con la persona amata. Single, gli influssi lunari richiameranno la vostra attenzione su tutto ciò che riguarda la vita interiore o il passato.

Prima di agire sappiate che è necessario conoscere le dinamiche psicologiche che si nascondono dietro ad apparenti incomprensioni. Vecchi malintesi da ora si potranno sciogliere con facilità, specie con ex partner sentimentali. Dilagante potrebbe essere la voglia di evadere da tutto ciò che è banale. Nel lavoro, sarà una giornata nervosa. Evitate di intervenire o di prendere posizione in una questione che ha bisogno di tempo per essere chiarita.

Oroscopo e stelle di lunedì 17 gennaio

Cancro: ★★★★★. Parlando di sentimenti, il pronostico è favorevole. Il motivo conduttore della giornata sarà la comunicativa. Questa vi permetterà di approfondire, estendere e migliorare l'intesa con la persona amata.

Migliora intanto la situazione astrale rispetto ai giorni scorsi, e forse riuscirete a ribaltare completamente una situazione di natura sentimentale che fino ad oggi risultava contraria. Vivrete una serata incantevole in compagnia del partner, ricca di passione e tenerezze. Single, potrebbe anche arrivare una bella novità in amore, soprattutto se doveste fare un nuovo incontro. In questa giornata potrebbero arrivare delle nuove conoscenze. Il pianeta dell’amore, finalmente in buona posizione, vi aiuterà nelle scelte del vostro cuore. Nel lavoro, con tanti astri positivi e con le buone energie che vi ritrovate, sarete presi da grande zelo. Vi getterete nella attività quotidiana senza risparmiarvi, con successo e buoni guadagni.

Leone: ★★★★★. In attesa dell'arrivo della Luna nel segno (martedì 18 gennaio), questo lunedì ci saranno piccole ma importanti emozioni da vivere con il partner. Potrete lasciarvi andare ai sentimenti veri e godervi qualsiasi tipo di rapporto. In molti vi farete coinvolgere completamente dall'intensità di un sentimento che, piano piano, renderà la vostra giornata ricca di batticuori e trepidazioni. Single, se in questo inizio settimana non aveste voglia di fare qualcosa per chi avete accanto, allora fatelo per voi: regalatevi un momento di felicità, magari facendovi passare quello sfizio che da tanto desiderate. In fondo, se non tutto, molto si gioca su equilibri instabili. Quello che oggi vi sembra certo, passato il periodo potrebbe non esserlo più.

Solo pensando ed agendo da positivi tutto evolverà a vostro favore. Nel lavoro, sarete talmente attivi che l'attività lavorativa prenderà un buon ritmo. Riuscirete a portare a termine lavori che normalmente richiedono molto più tempo.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 17 gennaio, predice che in campo sentimentale, con grande fantasia, saprete imprimere un andamento piacevolmente bizzarro alla vita di coppia. Vi divertirete a rivoluzionare le regole, come pure vi sentirete in vena di trovare nuovi orizzonti in grado di aprire la mente e il cuore. Alcune situazioni andranno vissute facendone partecipe anche la persona amata. Single, quasi sicuramente riuscirete a trovare buone soluzioni ad un vecchio problema.

Qualcosa di gradevole invece potrà realizzarsi in campo sentimentale. State usufruendo dei favori di una bella congiuntura astrale, il che vi regalerà fortuna per tutto quello che riguarda le vicende amorose. Nel lavoro, colleghi e dirigenti sembrano quasi invidiosi del vostro operato. Forse riuscirete a superare persino chi si definisce maestro in una determinata attività.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 17 gennaio.