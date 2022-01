L'oroscopo del giorno è pronto a dare conto su come potrebbe evolvere la seconda giornata dell'attuale settimana. In primissimo piano le previsioni zodiacali di martedì 1° febbraio 2022, come sempre impostate sulle effemeridi quotidiane. A godere di ottime notizie sia in campo sentimentale che nel settore relativo alle attività di lavoro, solo due segni su sei analizzati: ansiosi di scoprire quali sono? Ebbene, diciamo subito che a risultare al top con cinque stelle saranno Acquario e Pesci, entrambi in giornata fortunata, in questo caso meritatamente al secondo posto nella scaletta conclusiva.

Momento abbastanza difficile invece per Capricorno e Scorpione, rispettivamente considerati in periodo "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 1° febbraio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo e stelle di martedì 1° febbraio, ultimi sei segni

Bilancia: ★★★★. Partirà bene questo nuovo martedì, poi, purtroppo per voi, andrà man mano affievolendosi perdendo un po' in positività ma assestandosi sicuramente sulla solita scontata routine. Ottime e abbondanti invece le opportunità di cambiamento e di miglioramento in ogni campo. Attenzione però a fare le scelte giuste: archiviate la fretta. Studiate ogni mossa con lungimiranza, puntando al sodo e affrontando i problemi a viso aperto.

In amore, più che competere ed essere bruschi, converrebbe cercare la mediazione e riflettere prima di saltare a conclusioni dannose e affrettate. Single, la vostra serietà dà momentaneamente forfait e con grande piacere vi lasciate catturare dal fascino di un’avventura fuori dagli schemi. Nel comparto lavoro, per raccogliere ciò che avete seminato con pazienza e impegno quotidiano, i tempi cominciano ad essere maturi.

Datevi da fare!

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di martedì mettono in luce il fatto che una persona amica vi aiuterà, impegnandosi con voi in un progetto, oppure vi presenterà qualcuno/a che conosce le risposte ai vostri interrogativi. Gli affari invece non procedono troppo a gonfie vele: concedetevi una piccola gratifica, magari un acquisto fuori programma, tanto per allentare la tensione.

Per i sentimenti, la buona notizia è che il temporale è ormai alle spalle, quella cattiva invece è che, nonostante ciò, sarete ancora in balia delle onde. Single, prendete tempo. Al momento siete troppo concentrati sulle vostre ambizioni personali per spingervi oltre un’affettuosa amicizia. Nel lavoro, farete bene a concentrare l’attenzione soltanto sulle questioni che richiedono un intervento immediato. Il resto può attendere.

Sagittario: ★★★★. Le previsioni zodiacali del giorno indicano che febbraio partirà prettamente sotto l'egida del Sole in Acquario: la Stella della Terra tenderà ad essere abbastanza positiva, ma risentirà della quadratura uraniana. In amore, eventuali incomprensioni familiari vanno risolte a quattr’occhi.

Senza terzi o quarti incomodi pronti a metterci il becco e ad offrire consigli. Per i single: non rimandate un appuntamento, solo perché non siete in vena e i dubbi vi hanno preso d’assalto. Tiratevi a lucido e non esitate: mantenendo uno spirito positivo di fronte alle contrarietà, avrete già in mano metà della soluzione e, in quanto al resto, verrà da sé. La parte riguardante il lavoro pone l'accento su nuovi progetti da portare avanti con determinazione, anche a dispetto di chi non vuole agevolarvi o non approva il vostro modus operandi.

Capricorno: ★★★. È prevista una giornata sottoscritta dal pessimo bollino relativo ai periodi cosiddetti "sottotono". Il motivo sarà da attribuire in gran parte ai cattivi flussi astrali generati da Urano, pianeta sotto quadratura da Sole e Saturno.

In merito agli affetti, seppure in modo non del tutto indolore, potrete liberarvi di un “ramo secco”, o meglio, di una relazione che non ha più niente da offrirvi. Single, la situazione affettiva appare in miglioramento, quindi attenti ai passi falsi, per quanto ghiotte siano le occasioni che vi ronzano intorno. L’insofferenza per la routine potrebbe farvi cadere nella trappola di un’avventura che a conti fatti vi darà più dispiaceri che altro. Nel lavoro, soluzioni insperate a problemi che sembravano irrisolvibili potrebbero arrivare da lontano. Tenete occhi ed orecchie aperte e coglietele al volo.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano che questo inizio di febbraio sarà decisivo in alcune scelte fatte (o da fare).

Alcuni progetti in via di definizione potrebbero subire un piccolo stop a causa dei soliti cavilli burocratici. In campo sentimentale, spegnere il cellulare o la televisione vi obbligherà a cercare qualcos’altro da fare: coccole, confidenze e tenerezza saranno la migliore distrazione. Le stelle non lesinano i loro doni ed in quanto a fascino personale e intraprendenza non vi batte nessuno. Buttatevi nel mare del piacere! Single, come ogni vostro gesto, anche l’amore deve essere teatrale. Non vi accontentate di sentimenti tiepidi, esistono solo grandi passioni. Nel lavoro, il disbrigo di incombenze accumulate in precedenza richiede un impegno non indifferente, ma rimandarlo non sarebbe una buona mossa tattica.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 1° febbraio annuncia una giornata molto fortunata, sicuramente vincente in molti settori, tra cui, senz'altro spicca quello dedicato ai sentimenti. Probabilmente, in serata arriveranno visite gradite di amici o parenti. In generale, situazione stabile o comunque in felice risalita. In amore ottima intesa nella coppia. Se siete presi da nuovi interessi, provate a condividerli col partner: insieme, sarà ancora più divertente. Per coloro ancora single si prevede il cuore in subbuglio: decisi a puntare più sui flirt che sulle storie serie, state dando di voi un’immagine frivola e superficiale. Il lavoro andrà abbastanza bene. Siete tranquilli perché sapete di non avere nulla in sospeso.

Al lavoro come sempre avete dato il massimo, ora godetevi il riposo.

La classifica completa dell'oroscopo di martedì 1° febbraio

La classifica completa interessante la giornata del 1° febbraio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno, come anche portare delusione a qualche altro, nel contesto considerato in giornata negativa. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di martedì 1° febbraio: