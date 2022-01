Le previsioni zodiacali di lunedì 31 gennaio 2022 proseguono in quest'altra sede rendendo disponibili i risultati delle analisi astrologiche interessanti gli ultimi sei segni della catena zodiacale. Il periodo sotto osservazione, il prossimo lunedì, risulta in esclusiva per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In questo avvio di settimana a meritare la posizione più ambita, certamente quella relativa alla 'ltop del giorno, sarà il Sagittario, altamente favorito e pronto a gongolare soprattutto nei sentimenti.

Altrettanto positiva sarà la giornata per Capricorno e Pesci, sottoscritti in giornata a cinque stelle nelle.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 31 gennaio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 31 gennaio

Bilancia: ★★★★. Giornata buona, da considerare nella norma. La Luna in Acquario ci prova a mettere i bastoni fra le ruote, ma in questo periodo, armati come siete di energia, dialettica e sicurezza, sventerete i suoi piani. Non nascondete le vostre paure dietro una maschera di formale serenità, sforzatevi di essere spontanei. In caso di indecisione, il partner vi aiuterà a fare la scelta giusta.

Evitate gli scontri frontali: agite d’astuzia. Nel lavoro, visto e considerato che avrete dei veri e propri lampi di genio, non fatevi confondere le idee: di fronte ad una scelta fate di testa vostra. In amore potrebbe arrivare all’improvviso qualcosa di positivo da direzioni inaspettate. Per i single, l'amore sarà portato da qualcuno lontano anni luce da come lo avevate sempre immaginato.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì preannunciano una giornata monotona. Inseguite le occasioni di svago per risollevare l’umore e gratificare la mente. Non attardatevi su problemi secondari e non perdetevi in dettagli che vi rubano tempo ed energia. Cimentatevi in nuove esperienze lavorative. Per i sentimenti, sacrificate un po’ della vostra libertà a favore di chi vi vuole bene.

È il momento di dimostrare l’amore con molti fatti e poche parole. Single, una certa insoddisfazione richiede delle risposte. Attraverso un confronto sereno e franco, potete cambiare ciò non va nel rapporto a due. Nel lavoro, puntate sul fattore sorpresa, se volete risposte rapide. Prendete il vostro interlocutore in contropiede, senza dargli tempo per riflettere.

Sagittario: ★★★★. Il prossimo lunedì non sarà proprio tutto a favore per voi nativi, ciononostante, impegnandovi un pochino in più potreste avere buoni riscontri. La sollecitazione ad una maggiore concretezza non deve cadere nel vuoto, anche se sarà importante indirizzarla verso obiettivi precisi. L'oroscopo del 31 gennaio in amore vede stimoli sicuramente positivi.

Con un minimo di saggezza potrete cogliere un’occasione per approfondire in modo costruttivo il dialogo con il partner. Per i single, una magnifica giornata di allegria, promesse, propositi e sogni ad occhi aperti. Non importa sapere se diventeranno realtà, non in questi giorni almeno. La parte riguardante il lavoro invece sottolinea un tempo fortunato per la vostra attività. Ben presto vedrete sostanziosi cambiamenti.

Oroscopo e stelle del giorno 31 gennaio

Capricorno: ★★★★★. Lunedì giornata perfetta in tutti i settori, aiutati dall'ingresso di una spettacolare Luna, nel vostro segno fino alle ore 10:43, poi passerà in Capricorno. In merito agli affetti, per vivere una giornata radiosa superate le incertezze, frutto di un’inguaribile gelosia, e sforzatevi di integrare le diverse esigenze.

L’umore disteso vi rende più disponibili ad ascoltare l’altro senza inalberarvi. È un armistizio o una pace definitiva? Si vedrà... Se poi doveste faticare più del solito per entrare in sintonia con il partner, lasciatevi ispirare e andate alla ricerca di nuove modalità di espressione. Single, una gelosia insospettata rischia di incrinare un'amicizia. Basterà mettere da parte l’orgoglio e tutto o quasi tutto si sistemerà. Nel lavoro, esprimetevi con chiarezza per evitare malintesi.

Acquario: 'top del giorno'. Le previsioni astrali del giorno vi vedono molto concentrati e vincenti su quasi tutti i fronti. In effetti avrete l'onore e l'onere di rappresentare il più fortunato tra tutti e dodici i meravigliosi segni dello zodiaco.

In amore, di certo sarete molto presi a sistemare, una volta per tutte, eventuali punti deboli della vostra relazione. Dunque, intesa riconquistata e tanta complicità. L’unico neo è che il vostro sensuale fascino non conquisti solo la dolce metà: ignorate ogni distrazione! Single, desideri, incontri vissuti con uno spirito un po’ sbarazzino. Occhio però a non promettere ciò che sapete di non poter mantenere... Nel lavoro, si prevede una giornata tranquilla. Le ore di lavoro trascorreranno senza inciampi e potrete dedicarvi con profitto agli impegni.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 31 gennaio, predice un avvio settimanale davvero "alla grande!" e senza segreti. Riuscirete a portare tutto a buon fine, sia che abbiate problemi leggeri oppure di un certo peso.

A portare fiducia nella vostra quotidianità e un briciolo di buona fortuna. In amore non accontentatevi di obiettivi modesti, ora che potete ambire al meglio. Costano energia e fatica, ma i risultati non vi deluderanno. Per coloro ancora single: esiste una bella complicità con una persona a voi vicina, ma gli sviluppi futuri sono imprevedibili. Amicizia o amore, che dilemma! Il lavoro andrà benone: ci sono ostacoli da superare, ma ciò che più brucia è la ferita inferta all’orgoglio che vi impedisce di accettare una piccola sconfitta.

Classifica oroscopo del 31 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 31 gennaio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno, come anche portare delusione a qualche altro, nel contesto considerato in giornata negativa.

Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di lunedì 31 gennaio: