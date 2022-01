L'oroscopo di lunedì 30 gennaio preannuncia novità con colpi di scena inaspettati. Volendo anticipare qualcosa, l'Ariete non deve forzare la mano in alcune situazioni, mentre i Gemelli troveranno un solido punto di riferimento nelle persone a loro vicine. Il Leone avrà come alleata la Luna, invece la Bilancia avrà Urano pronto a dare un aiuto per smaltire impegni arretrati. Comunque vada, sarà un periodo impegnativo per alcuni segni, mentre per altri andrà tutto liscio.

Di seguito tutti i dettagli dell’Oroscopo del 30 gennaio con i sentimenti e le attività lavorative al centro dell'attenzione.

Previsioni zodiacali del giorno 30 gennaio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Se le cose non vanno nella direzione che avevate immaginato, inutile forzare la mano. Pensate piuttosto a come porre rimedio alla situazione. Non perdete tempo a rimuginare sui torti subiti, guardate al futuro con serenità ed ottimismo.

Lavoro. Per non incorrere in critiche che deprimerebbero la vostra immagine, fate attenzione a non esporvi al pericolo di imbarazzanti gaffe.

Amore . Tranquillizzatevi. Invece di cercare continue conferme alle vostre ansie, fareste meglio a concedere al partner la fiducia che merita.

Tranquillizzatevi. Invece di cercare continue conferme alle vostre ansie, fareste meglio a concedere al partner la fiducia che merita. Salute. Dedicate attenzione al vostro corpo. Per il prossimo weekend, potreste programmare di concedervi una breve sosta in una beauty farm.

Toro - L’oroscopo del 30 gennaio al segno del Toro invita a non pretendete troppo da se stessi: affrontate una cosa alla volta e, prima di mettere altra carne al fuoco, finite ciò che avete cominciato.

In generale non mancano le prospettive allettanti, ma probabilmente il prezzo da pagare è troppo alto.

Lavoro. Qualche nota d’insoddisfazione può diventare uno stimolo per guardarvi intorno e prendere in considerazione altre opportunità.

Amore. Una volta tanto, giocate d’astuzia. Un po’ di disinvolta malizia sarà la mossa giusta per non arrendersi alle prevaricazioni del partner.

Salute. Un bel bagno caldo sarà un momento di relax tutto per voi. Aggiungete all’acqua qualche goccia di olio essenziale di neroli.

Gemelli - Siete un solido punto di riferimento per chi vi circonda ed impegnerete buona parte del vostro tempo libero in attività a scopo sociale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Potreste essere chiamati a fare da pacieri in una questione delicata che coinvolge alcuni familiari.

Lavoro. Guarderete al futuro con ottimismo e, di fronte ad un cambiamento di programma, dimostrerete elasticità e spirito di adattamento.

Guarderete al futuro con ottimismo e, di fronte ad un cambiamento di programma, dimostrerete elasticità e spirito di adattamento. Amore. Incontri sentimentali ricchi di momenti emozionanti, capaci di far battere forte il cuore anche ad un segno esigente come il vostro.

Incontri sentimentali ricchi di momenti emozionanti, capaci di far battere forte il cuore anche ad un segno esigente come il vostro. Salute. Marte vi fa dono di grande spirito d’iniziativa, che voi trasformerete in generosa partecipazione alle vicende e alle necessità degli altri.

Cancro - Grazie alla vostra effervescenza, ma anche all’amabilità e alla simpatia, sarete al centro dell’attenzione della vostra compagnia di amici.

Avrete degli scambi interessanti con un amico, che vi permetteranno di rivedere i vostri convincimenti.

Lavoro. Aspettate che siano gli altri a farsi avanti con le loro proposte: non giocate d’anticipo e prendetevi del tempo per dare una risposta.

Amore. La voglia di stare insieme vi aiuterà a superare la divergenza di carattere. Se siete single avrete nuove ed intriganti conoscenze da coltivare.

Salute. Instaurate abitudini più tranquille anche se, con Marte che vi tampina, non sarà facile. Occhio nel maneggiare oggetti taglienti.

Oroscopo e consigli delle stelle del 30 gennaio dal Leone allo Scorpione

Leone - La Luna è dalla vostra, ma occhio agli sbalzi d’umore. Un po’ di equilibrio, in famiglia, aiuterebbe a ristabilire quell’armonia che ultimamente, purtroppo, è latitante.

Frequentate ambienti nuovi, che vi diano la possibilità di uscire dalla solita, e forse logora, routine.

Lavoro. Con Saturno ostile, v’innervosirete per improvvise contrarietà e faticherete anche per portare a compimento le normali attività quotidiane.

Amore. Ascoltate i suggerimenti del vostro cuore, che saranno di sicuro quelli giusti per essere più felici. Momenti emozionanti.

Salute. Sotto consiglio di una persona amica avete deciso di sottoporvi a qualche terapia anti-età: riuscirà così bene che scatenerà il vostro entusiasmo.

Vergine - Con la Luna in Capricorno la giornata nasce sotto i migliori auspici. Soffia un vento fortunato di rinnovamento e di trasformazione. Lasciate che nella vostra vita entrino persone nuove, diverse da quelle che fino ad ora avete frequentato.

Lavoro. Se la vostra attività non ingrana come vorreste, cimentatevi in attività insolite, mettete a punto nuove possibilità, associatevi a nuove persone.

Amore. Chi è in coppia e non ha figli, potrà finalmente dedicare un po’ del suo tempo e delle sue attenzioni ai tanto amati piccoli della famiglia.

Salute. Il vostro aspetto fisico migliorerà di ora in ora, grazie ad una Venere amica che vi farà nascere un nuovo entusiasmo da dentro.

Bilancia - In trigono alla Luna nel segno del Capricorno, Urano è un vero toccasana per smaltire velocemente gli impegni odierni e quelli rimasti arretrati. Pratici, efficienti e rapidi nell’agire, v’impegnerete per fare ordine, eliminando ciò che è superfluo.

Lavoro. Saprete consolidare la vostra posizione lavorativa, dando mostra di affidabilità, di senso di responsabilità e di capacità di giudizio.

Amore. Potreste ricevere un invito ad un evento mondano o a partecipare ad una festa un po’ esclusiva. Non siate reticenti, accettatelo!

Salute. Smettetela di trascurare le esigenze del vostro corpo. Ritagliatevi un po’ di tempo tutto per voi e dedicatevi all’attività fisica.

Scorpione - È davvero difficile per dei tipi metodici come voi avere a che fare con questa Luna, che sovverte l’ordine e le regole e crea solo confusione.

Per non perdere la calma, fate leva sulle vostre sicurezze interiori e sulla capacità di concentrazione.

Lavoro. Il vostro stato d’animo vi porta ad ingigantire i problemi e a sottovalutare invece tutto il buono che la vostra attività vi offre.

Amore. Cercate di leggere nell’animo della persona che vi è accanto, e di esseri tolleranti e comprensivi di fronte alle sue umane debolezze.

Salute. Programmate una vacanza. Magari un breve soggiorno in un luogo di villeggiatura tranquillo, per regalarvi un po’ di coccole e lasciare a casa lo stress.

Astrologia di domenica 30 gennaio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Anche le riflessioni hanno la loro utilità, soprattutto se servono per aggiustare il tiro su alcune situazioni che non girano come vorreste.

Potrete però ampliare il ventaglio dei vostri interessi, dedicandovi anche ad attività creative.

Lavoro. Non pretendete più del necessario dai collaboratori. Sarete perfettamente in grado di risolvere con le vostre forze certe questioni.

Amore. L’intesa di coppia è garantita dal buon aspetto di Venere, ritmi e gusti in sintonia. Una conoscenza può trasformarsi in un’amicizia profonda.

Salute. Il vostro equilibrio fisico richiede proteine e molta frutta. Vi basterà mangiare poco per sentirvi energici e in perfetta forma.

Capricorno - Non starete ad aspettare che le cose accadano da sole. Giocherete d’anticipo, esponendovi in prima persona, per conquistare ciò che desiderate. Non rimandate una faccenda lavorativa che sembra di poco conto ma che invece frutterà parecchio.

Lavoro. Si profila una giornata impegnativa ma molto soddisfacente nei risultati. Vi converrà tirare fuori la grinta e mostrare i vostri numeri.

Amore. Se volete tentare un approccio, potete fare affidamento sulla vostra infallibile comunicativa, ma evitate atteggiamenti istrionici.

Salute. In tema di salute, meglio essere pignoli che superficiali. Una bella messa a punto prima dell'arrivo del nuovo weekend, è quello che vi ci vuole.

Acquario - La mente è altrove, e non vi rendete conto di perdere il piacere delle piccole cose, come una serata trascorsa in famiglia o con gli amici. Tutta colpa della Urano in Toro opposta a Sole e Saturno, il che vi rende irritabili e insofferenti.

Lavoro. Occupatevi di una questione pratica che richiede tutta la vostra concentrazione, senza interferire sul metodo e l’organizzazione degli altri.

Amore. Possibile una certa instabilità affettiva e la tentazione di tenere il piede in due staffe, con conseguenze rischiose e destabilizzanti.

Salute. Approfittate del tempo libero per sgranchire le gambe con una bella pedalata. Scaricherete le tensioni accumulate e starete meglio.

Pesci - L'oroscopo del 30 gennaio sottolinea il fatto che la fase attuale sembra lontana mille miglia dalle vostre entusiastiche aspettative.

Potrete però accontentarvi di una giornata senza intoppi. Per vivacizzare un po’ l’atmosfera, cominciate ad occuparvi dell’organizzazione della prossima vacanza.