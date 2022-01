L'Oroscopo di martedì 1° febbraio preannuncia novità con colpi di scena inaspettati. Volendo anticipare qualcosa, l'Ariete sarà sottoposto alla benevolenza della Luna in Acquario. I nativi dei Gemelli invece dovranno mettere da parte zavorre, rimpianti e sensi di colpa. Ottima la situazione per questo martedì per coloro dell'Ariete, del Cancro e della Vergine, in questa fase favoritissimi e fortunatissimi in amore e nel lavoro.

Tra gli altri grandi fortunati di martedì, le previsioni zodiacali del 1° febbraio sottolineano ottime performance attribuite al segno dei Pesci, sottoposto a portentosi flussi astrali generati dai sestili con Urano, Marte, Venere e Mercurio.

Curiosi di sapere qualche indizio in più? Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 1° febbraio con i sentimenti e le attività lavorative al centro dell'attenzione.

Previsioni zodiacali del giorno 1° febbraio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Questo primo giorno di febbraio vede la Luna in Acquario vostra ottima alleata, pronta a offrirvi ciò di cui avete bisogno: allegria e spensieratezza in dose sufficiente per trascorrere una buon martedì. In famiglia sarete dotati di un’abilità speciale nel risolvere in breve tempo i problemi di chi vi è accanto.

Lavoro. Sarete creativi e disposti a sostenere ritmi piuttosto serrati, ma i risultati appagheranno il vostro desiderio di conquista.

Amore. Aperti alle amicizie e all’amore, vi mostrerete caldi ed affettuosi con il partner. È un buon momento per chi è in cerca dell’anima gemella.

Salute. Siete in buona forma. Curate l’alimentazione, dedicate un po’ della giornata all’attività fisica e non avrete problemi di sorta.

Toro - L’oroscopo del 1° febbraio al segno del Toro indica che, nonostante siate altrove con la mente, mille impegni sono già pronti a presentarsi a voi.

Qualcuno lo porterete a termine, ma per altri vi mancherà il tempo. Il vostro modo scherzoso e ironico di rapportarvi con la gente vi farà conquistare molte simpatie.

Lavoro. Abbandonatevi alle confidenze solo con le persone più fidate. E pensate a lungo prima di accettare o rifiutare una proposta.

Amore. Venere nel segno del Capricorno non lesina i suoi doni ed in quanto a fascino personale e intraprendenza non vi batte nessuno. Buttatevi nella mischia!

Salute. La proposta di un viaggio vi coglie di sorpresa. Non pensateci su e accettate l’invito: sarà l’occasione per una pausa salutare.

Gemelli - Avanzate per gradi, senza pretendere di ottenere tutto e subito.

Cominciate col liberarvi di certe zavorre, rimpianti e sensi di colpa in primis. In altri campi la situazione è ancora lontana dalle vostre aspettative, considerato quanto siete esigenti in certe cose.

Lavoro. Le stelle vi aprono le porte, lasciandovi intravedere tante opportunità per migliorare la vostra attività lavorativa. Datevi da fare!

Amore. Sprechereste solo del tempo lanciandovi in una storia senza futuro. Ciò di cui avete davvero bisogno è un rapporto serio e duraturo.

Salute. Gli aspetti che convergono sul settore salute garantiscono una buona forma fisica e ottime energie. Attenti però a non abusarne.

Cancro - L’umore è sereno e il sostegno di Mercurio vi mette al riparo da qualsiasi contrattempo.

Tutto fila liscio come avevate progettato. Buoni i rapporti sociali; in compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni.

Lavoro. Luna e Mercurio guidano i vostri passi. Ottimi risultati, consensi ed espressioni concrete di stima da parte dei vostri superiori.

Amore. Il tempo a disposizione non sarà molto, ma inaspettatamente saprete farlo fruttare: coccole e attenzioni saranno tutte per il partner.

Salute. Il momento è molto positivo e questo vi garantisce un pieno di energie. Frequentate un corso yoga per mantenere l’equilibrio tra corpo e spirito.

Oroscopo e consigli delle stelle del 1° febbraio dal Leone allo Scorpione

Leone - La Luna in Acquario vi sostiene, caricandovi di buonumore e curiosità.

Giornata serena, da vivere in tutta spensieratezza. In serata, tra chiacchiere e progetti, un incontro speciale fa ben sperare per il futuro amoroso.

Lavoro. Animati da una spinta positiva, sapete riconoscere i vostri errori e ascoltare senza controbattere le lamentele di chi lavora con voi.

Amore. Seguirete alla lettera la ricetta migliore: un pizzico di fantasia, una spolverata di romanticismo e disponibilità quanto basta.

Salute. Cogliete a piene mani le fortunate opportunità offerte dalle stelle: Luna e Mercurio sono con voi. Evitate però di correre inutili rischi.

Vergine - Sarete originali e fantasiosi, ma poco disposti ad andare fino in fondo. Questo può rendervi un po’ superficiali nell’approccio alle situazioni.

Approfittate del tempo libero per divertirvi e ricaricarvi, magari in buona compagnia.

Lavoro. Invece di sgomitare per arrivare primi, battendo sul tempo gli avversari, cercate di riscoprire il piacere della collaborazione.

Amore. Amicizia e attrazione fisica s’intrecciano quasi per gioco, con tanto entusiasmo, ma senza alcun impegno o coinvolgimento emotivo.

Salute. Come tutti i nativi della Vergine, dimostrate una grande resistenza fisica; tuttavia in questi giorni gli astri vi consigliano di non abusare delle vostre forze.

Bilancia - Facendo tesoro delle esperienze passate, non vi farete cogliere impreparati di fronte alle più impensate richieste, personali o professionali. Usate con saggezza le energie che la Luna mette a vostra disposizione, otterrete buoni risultati.

Lavoro. Per entrare in contatto con un ambiente nel quale dimostrare e mettere a frutto le vostre qualità, puntate su una conoscenza influente.

Amore. Il panorama sentimentale è rassicurante. Sotto i raggi di una Venere benevola stanno diventando più solide le vostre conquiste.

Salute. Vi sentirete bene, ma se appartenete alla prima decade dovete stare attenti a scivoloni e urti, perché sarete un po’ fragili.

Scorpione - Per quanto riguarda emozioni e sentimenti vi tenete sulla difensiva e siete restii ad esprimere ciò che sentite per paura di essere fraintesi. Dovreste imparare a mostrare più disponibilità verso gli altri e a condividere le vostre esperienze.

Lavoro. Non accetterete che qualcuno pretenda di imporvi il suo punto di vista e difenderete le vostre opinioni con la grinta che occorre.

Amore. Nonostante il periodo un po' turbolento, in campo sentimentale siete arroccati su solide posizioni. Oggi siete un po’ giù, domani andrà meglio.

Salute. Una saggia dose di umorismo fa miracoli: sconfigge il malumore e, ridimensionando i problemi, vi rende capaci di affrontarli con serenità.

Astrologia di martedì 1° febbraio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - La presenza della Luna in Acquario potrebbe portare qualche piccola complicazione, soprattutto se siete alle prese con progetti importanti. Niente di preoccupante: un po’ di malumore e qualche ansia di troppo saranno i soli effetti visibili.

Lavoro. Non immaginate quanto si riveli utile un computer portatile o un palmare di ultima generazione, per avere ogni dato a portata di mano.

Amore. Saprete perorare la vostra causa con un ardore tale che il partner finirà per concedervi le attenuanti del caso, perdonandovi quasi del tutto.

Salute. Niente modifiche al look, non siete nella condizione ideale e finireste per buttare via tempo e denaro. E non sareste comunque soddisfatti.

Capricorno - In questo primo giorno di febbraio non vi lascerete certo sfuggire un’occasione d’oro e con una mossa elegante e tempestiva porterete a termine con successo affari, trattative e conquiste! Voglia di nuovi acquisti, creatività, recupero di un rapporto che attraversa un momento di crisi.

Lavoro. Potreste trovare agganci utili o risolvere, grazie all’aiuto di un collega, una questione che da tempo vi teneva un po’ sulle spine.

Amore. Nel solito giro delle amicizie potrà fare la sua apparizione una persona davvero interessante. Non siate timidi e approfondite la conoscenza.

Salute. Condizione variabile: per quanto invitante sia la vita sociale, è sconsigliato fare le ore piccole. Seguite solo diete consigliate da esperti.

Acquario - La Luna quando si trova a dimorare in Acquario dà sempre ottimi risultati: l’incontro fra la sua innata tranquillità e la vostra rinomata instabilità emotiva è fruttuoso. Da questo piacevole duetto saprete ricavare il meglio: scrollatevi di dosso le paure e buttatevi.

Lavoro. Una telefonata che non aspettavate, inizialmente vi confonderà le idee. Potrebbe però trattarsi soltanto di un piccolo malinteso.

Amore. Allegri e distesi, anche quando l’amore non riserva grandi sorprese, voi sapete come evitare la noia. Il partner vi segue e ringrazia.

Salute. Il tempo sottratto alle malsane abitudini e reinvestito in un hobby creativo va decisamente a favore dell’umore e quindi della salute.

Pesci - . L'oroscopo del 1° febbraio predice che in questo periodo avrete una fortuna sfacciata. Grazie ai magnifici sestili che vedono coinvolti Urano, Marte, Venere e Mercurio, in ogni attività, lavorativa o sportiva, avrete addosso l’energia di dieci persone. Niente potrà scalfirvi.