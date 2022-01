Le previsioni dell'oroscopo del giorno 23 gennaio esortano i nati sotto il segno dei Pesci a mantenere la calma. I Capricorno, invece, sono favoriti in amore, mentre i Toro sono primi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: i nati sotto questo segno sono un po' preoccupati per alcune faccende di natura tendenzialmente personale. Ad ogni modo, cercate di non influenzare negativamente il vostro lavoro.

11° Pesci: giornata un po' nervosa. Oggi non siete esattamente propositivi, pertanto, c'è il rischio di incappare in qualche sgradevole discussione anche sul lavoro.

10° Capricorno: in amore siete favoriti, tuttavia. in ambito professionale è importante mantenere un profilo basso in quanto siete in un campo minato, dove tutti aspettano un vostro passo falso.

9° Gemelli: in amore, se siete realmente innamorati, mettete da parte l'orgoglio e recuperate le faccende in sospeso. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, siate più sicuri di voi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: le stelle denotano un inizio giornata un po' burrascoso. Ad ogni modo, a partire dal pomeriggio ci sarà un netto miglioramento per quanto riguarda l'amore.

7° Acquario: giornata interessante per l'amore. Se siete single, non dovrete guardare molto oltre il vostro naso perché la persona giusta potrebbe essere più vicina di quanto pensiate.

Sul lavoro vi sentite un po' indecisi.

6° Bilancia: oggi dovete stare molto attenti a come vi relazionerete con il partner. Se ci sono state delle discussioni di recente è meglio non andare a stuzzicare il can che dorme.

5° Cancro: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 23 gennaio esortano i nati sotto questo segno ad essere cauti in quanto il rischio di fare dei pasticci è molto elevato, dato che siete maldestri.

Oroscopo 23 gennaio primi quattro segni

4° in classifica Scorpione: in amore siete favoriti, tuttavia, è meglio non dare le cose per scontate. Cercate di trovare sempre nuovi stimoli e questo vale anche per quanto riguarda la vita professionale. Non accontentatevi mai.

3° Sagittario: l'oroscopo del 23 gennaio vi invita a mantenere alto l'umore in quanto sta per cominciare un periodo pieno di cose da fare.

Mettetevi in gioco e non abbiate paura di esporvi.

2° Leone: sarà davvero difficile riuscire a farvi cambiare idea. In ambito professionale ci sono delle questioni che necessitano della vostra approvazione, siate concentrati.

1° Toro: prima posizione per i nati sotto questo segno. Questo è il momento di osare e di cimentarvi in nuove avventure. Per quanto riguarda il lavoro, invece, siate sempre pieni di iniziative.