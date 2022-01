L'oroscopo del giorno è pronto a mettere in evidenza le nuove previsioni zodiacali di mercoledì 26 gennaio 2022. In prima linea l'Astrologia del giorno applicata all'amore e al lavoro, in questo caso interessante i primi sei segno della corona zodiacale. Allora, curiosi di sapere cosa riserveranno gli astri in questo mercoledì di metà settimana?

In primo piano quest'oggi, meritatamente sottoscritto al 'top del giorno', Gemelli, fortunatissimi in campo sentimentale con il comparto dedicato alle attività lavorative in ottimo aspetto. Ad avere altresì ottime possibilità di successo, secondo le ultime analisi astrologiche, saranno i nati nel prestigioso segno dell'Ariete, considerati nel frangente in periodo da cinque stelle.

Di contro, visto il periodo poco consono, a dover fare qualche piccolo sacrificio per venir fuori da situazioni impegnative, saranno coloro del Toro, indicati in periodo "sottotono" insieme a quelli del Leone valutati con il segno di spunta del "ko". Entrambi i simboli astrali potrebbero avere una giornata abbastanza pesante, perciò si raccomanda massima concentrazione e tanta pazienza in ogni situazione. Iniziamo dunque a togliere il velo alla scaletta con le stelle di mercoledì per poi passare all'Oroscopo del giorno 26 gennaio segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Gemelli;

2° posto - ★★★★★: Ariete;

3° posto - ★★★★: Cancro, Vergine;

4° posto - ★★★: Toro;

5° posto - ★★: Leone.

Oroscopo e stelle del giorno 26 gennaio, primi sei segni

Ariete: ★★★★★.

L'oroscopo del 26 gennaio al segno dell'Ariete in amore indica che basterà poco per godere un'atmosfera serena. Cedete ad eventuali richieste fatte dal partner, dando il vostro contributo all'andamento domestico e la casa vi sembrerà una reggia. Finalmente vi sentirete completi, la vostra vita sentimentale sarà migliore di qualsiasi vostro sogno.

E la dolce metà sarà il faro che illumina la notte: in sua compagnia vi sentirete appagati e completi. Single, sarete apprezzati, stimati e benvoluti come forse non è mai accaduto prima. In molti avrete occasione per riavvicinarvi chi si fosse allontanato da voi. Progetti importanti baleneranno nella mente, alcuni rapporti si consolideranno.

Flirt per i più giovani: potrebbero diventare con il tempo qualcosa di serio. Nel lavoro, avrete una splendida spinta propulsiva e vorrete raggiungere i vostri obiettivi senza ritardi.

Toro: ★★★. Giornata indicato "sottotono". In campo sentimentale, Luna e Sole saranno in aspetto dissonante, creando un mondo di contraddizioni. Forse potreste pentirvi di alcune scelte che avete fatto senza seguire il vostro cuore: non date adito a paure, tutto si può recuperare. Con un po' di pazienza e tanto dialogo, senz'altro si aprirà per voi una fase di positiva riflessione, utile per spingere voi stessi a trovare soluzioni o compromessi. Cosa vi manca esattamente per essere felici? Single, le stelle dicono che vi troverete aperti alle novità e interessati da situazioni imprevedibili.

Non siate impulsivi: potreste darvi la zappa sui piedi se non osservate con attenzione le varie situazioni. L'astro della notte riporta l'attenzione al passato, ricordi capaci di far scendere qualche lacrimuccia. Nel lavoro, non sarà un periodo di facile: le uscite supereranno le entrate.

Gemelli: 'top del giorno'. In amore, questo mercoledì sarà davvero stupendo e voi potrete godervi la giornata senza intralci. Insieme al partner ci sarà armonia e passione: vi sentirete pieni di slancio e sarete ricambiati con grande passionalità. In tanti darete il meglio di voi per far funzionare un rapporto a cui tenete particolarmente, e questo vi permetterà di affrontare la vita di coppia con più consapevolezza e serenità.

Single, la vostra vita sociale e intellettuale sarà esaltata dal cielo del periodo. Vi accorgerete di poter riscuotere maggiori simpatie dalle persone che vi piacciono. Ciò che avete raggiunto finora non vi basta più: sentirete di poter ottenere risultati più adatti alle vostre aspettative. Il lavoro invece balzerà in primo piano: successi e gratifiche vi attendono. Un plauso alla vostra determinazione nel perseguire gli obiettivi.

Cancro: ★★★★. Mercoledì valutato nella consueta routine. Per i sentimenti, è arrivato il momento di prendere una decisione seria e responsabile, anche perché Venere sarà in parte dalla vostra. Cercate di essere chiari con la persona amata sottolineando i vostri veri sentimenti.

La sincerità vi porterà fortuna, mentre le stelle vi esorteranno a liberare le vostre emozioni e a dichiarare apertamente alla vostra metà tutto l'amore che provate nei suoi confronti. Single, il cielo nei vostri riguardi sarà favorevole e promette già da subito un umore allegro, ricco di calore umano. In questi giorni cresce la vostra lungimiranza e la capacità di prevedere l'evoluzione delle situazione che vi stanno a cuore. Al lavoro, avrete la possibilità di recuperare il terreno perso: allinearsi alla concorrenza sarà una scelta vincente.

Leone: ★★. In giornata potrebbero esserci delle questioni da risolvere. Mettete da parte l'orgoglio e non chiudetevi a riccio, come ogni tanto tendete a fare; chiedete aiuto se dovesse servire, magari alle persone valide che vi sono vicine.

In questo modo riuscirete a risolvere un bel po’ di problemi e ritrovare quel po' di serenità che non guasta. L’amore intanto è birichino: i tira e molla e relativi brividi non mancano. Il vostro è un bel punto di partenza, ma non sempre si può realizzare: accontentatevi della quotidianità della vita che non significa sempre tristezza. Single, basta con le troppe lamentele, concentrate l'attenzione sulle cose che vi gratificano, invece che su quelle che vi mancano. Se continuate di questo passo, di sicuro farete scappare tutti a gambe levate. Siate più ottimisti e pazienti, la calma favorisce un'energia positiva, il che vi permette di pensare da positivi. Nel lavoro, dovrete cambiare atteggiamento e metodo di analisi se non volete avere problemi con i colleghi.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 26 gennaio, in campo sentimentale invita a lasciarsi trascinare dalla positività, l'unica capace di avvolgervi nel suo calore. L'entusiasmo in questo momento non vi manca: fatelo fruttare e impiegatelo per uno scopo benefico, come per esempio aiutare il vostro partner. In questi giorni potrebbe capitare di vivere un'emozione diversa, grazie agli influssi delicati ma potenti della Luna: una persona vi regalerà tanta passione e amore da far fiorire in voi un sentimento importante. Single, cercate una soluzione semplice ad un annoso problema senza rendervi conto che l'avete proprio ad un palmo dal naso, a portata di mano. Meglio tardi che mai, l'importante è raggiungere l'obbiettivo desiderato, in un modo o nell'altro.

Approfittate per ritagliarvi del tempo da dedicare a voi stessi: il relax vi renderà sereni e tranquilli. Se si tratta di lavoro, osate anche l'inosabile, perché non che avete bisogno d'incoraggiamenti. Buone possibilità di fare centro dovunque miriate!

È possibile continuare per gli ultimi sei segni: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 26 gennaio.