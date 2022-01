L'oroscopo di mercoledì 26 gennaio 2022 è pronto a dare conto su come andrà la giornata in esame. In evidenza nel contesto le previsioni zodiacali per i segni della seconda sestina corredata come sempre dalla classifica a stelline, quest'ultima valida per l'intero zodiaco. Andiamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 26 gennaio su amore e lavoro, per poi passare a valutare la scaletta con le stelle quotidiane.

Previsioni zodiacali di mercoledì 26 gennaio

Bilancia: ★★. Secondo l'oroscopo del 26 gennaio si preannuncia un mercoledì abbastanza impegnativo da affrontare.

Sottoscritto da due stelle, il periodo porterà non poche difficoltà in generale: difficilmente riuscirete a coinvolgere le persone giuste in una situazione piuttosto complessa. In amore, vi sveglierete con un umore per nulla buono. Dovete fare come al solito molte cose e temete che qualche imprevisto vi impedisca di portarle a termine. Come se non bastasse, risulterà parecchio difficile essere razionali, perché l’ansia più volte tenderà a prendere il sopravvento. In molti avete bisogno di tanto calore e affetto. In campo lavorativo ascoltate chi vi affianca, sia pur senza lasciarsi condizionare. Sappiate che qualche delusione è dietro l’angolo, e voi non siete esenti da responsabilità: forse è il caso di cambiare qualcosa.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì annunciano una periodo ottimo, sotto i migliori auspici di un Nettuno in trigono alla Luna, quest'ultima nel vostro segno. La giornata sarà sostenuta a gran voce da situazioni astrali perfettamente in linea al vostro segno, regalando solide opportunità da sfruttare nei comparti legati al lavoro e ai sentimenti.

Per la parte amorosa, in tanti avete alle spalle giorni impegnativi ma interessanti; nonostante la settimana sia approdata al giro di ritorno, sentite il bisogno di un po’ di relax: assecondatelo, sia pur nei limiti del possibile. Fate quello che vi piace procedendo con ritmi lenti. In più, dedicatevi con maggior frequenza agli affetti familiari.

Nel lavoro sale la voglia di allargare gli attuali orizzonti, conoscere volti e luoghi nuovi. Bene, fatelo senza timori ma, allo stesso tempo, non trascurate ciò che avete già da tempo: forse potrà sembrarvi “vecchio” ma è molto importante.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del giorno indica che partirà senza problemi questo vostro mercoledì di metà settimana, almeno inizialmente. In generale sarà una giornata di piccole soddisfazioni generate da situazioni in via di definizione. Periodo soddisfacente soprattutto per eventuali questioni di cuore. In amore, infatti questo cielo è piuttosto positivo, con pianeti pronti a regalare uno sguardo benevolo e ciò significa avere un buon potere seduttivo, nonché un ottimo carisma: fatene buon uso.

Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe essere in arrivo una proposta molto interessante. Per la parte lavorativa, è vero, avete un miliardo di cose da fare: lagnarsi, però, non risolve nulla e anzi fa perdere sia tempo che energia. Di conseguenza mettetevi l’anima in pace e procedete nel da farsi. Tenderete forse a mettere in secondo piano la sfera sentimentale e il partner ne risentirà un po’, anche se alla fine saprà mostrarsi comprensivo.

Oroscopo e stelle del giorno 26 gennaio

Capricorno: ★★★. A voi del segno si pronostica una giornata alquanto sfuggente, poco collaborativa verso intenzioni e/o progetti. Il periodo, valutato sottotono, non dovrà essere preso troppo sottogamba: gli astri non mentono e se ignorati potrebbero anche essere abbastanza vendicativi.

In merito agli affetti, quasi sicuramente non sarà una giornata vincente, anzi molto probabilmente un episodio inatteso vi metterà addosso nervosismo e apprensione. Contate fino a dieci e, nei limiti del possibile, evitate di rispondere a tono a chicchessia. Atmosfera elettrica anche sul fronte lavorativo: sarai colto dalla sensazione di non farcela (tanto per cambiare!), perciò cercare di rassicurarvi in tal senso diverrà impresa parecchio difficile. Per fortuna una presenza amichevole vi aiuterà a placare i nervi e ritrovare una visione parzialmente ottimistica della situazione in generale.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del periodo presumono possa arrivare un giorno abbastanza sereno, tranquillo per la maggior parte dei nativi.

In generale, se steste cercando qualche cosa di stabile o di meglio su cui fare affidamento, presto potreste avere interessanti conferme a tal senso. In campo sentimentale, la Luna in Scorpione risulta abbastanza buona per molti nativi (ascendente permettendo). Diciamo che avrete lo spazio necessario per portare avanti eventuali iniziative che vi stanno a cuore, magari anche cominciare a concretizzare buoni progetti. In campo professionale mettete da parte qualsiasi esitazione e buttatevi, da buoni paracadutisti. In alcuni casi forse c’è bisogno di una riflessione profonda e onesta, perché alcune cose ultimamente proprio non vanno e, in qualche caso, potrebbero persino non andare più.

Pesci: ★★★★.

L'oroscopo del giorno, di mercoledì 26 gennaio, vede questa parte della settimana piena di impegni, ma decisamente intensa e positiva. Calma, riuscirete con successo a portarli tutti a termine (o quasi). Ovviamente, non è che sarete esenti da contrattempi, sia chiaro. In amore giornata non eccelsa ma neanche cattiva. Avrete molti impegni cui far fronte, ma anche lo spirito giusto per terminare con successo qualsiasi programma. In ogni caso la parola d’ordine tassativamente dev’essere "organizzazione". In ambito famigliare cercate di fare attenzione all’abitudine: la routine some sappiamo, spesso spegne l’entusiasmo. Perché non comincia a pensare a qualcosa di carino per il fine settimana? Il lavoro poi, come sempre richiede tanta energia e massima concentrazione, rendendo pesante la prospettiva di una nuova giornata lavorativa: fosse per voi, ve ne stareste in santa pace nel vostro rifugio.

Provate a placare i nervi nel tempo libero, dedicandovi a qualcosa che fa stare bene.

Classifica oroscopo del 26 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica del giorno valida per il 26 gennaio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno.

Diciamo subito che, tra i 12 simboli zodiacali, ad avere ottime chance di successo sia in ambito sentimentale che lavorativo/professionale saranno coloro nativi dei Gemelli. Non a caso il segno di Aria in questione è stato insignito della corona di segno migliore del periodo, dunque meritevole della prima posizione in scaletta. Ottimo il giro di boa settimanale anche per altri due super- fortunati: l'Ariete e lo Scorpione, entrambi valutati in giornata da cinque stelle.

Andiamo ai dettagli e vediamo quale sarà la sorte per i restanti segni.

Le stelline di mercoledì 26 gennaio: