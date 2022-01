L'oroscopo di sabato 29 gennaio 2022 ha già 'tirato le somme' in merito al prossimo avvio di weekend, mettendo in risalto i segni fortunati e quelli meno. In evidenza in questo fine settimana l'ingresso della Luna in Capricorno, favolosa e disponibile a supportare sentimenti, amicizie e rapporti famigliari. Pronti a scoprire cosa riserveranno le stelle agli ultimi sei dello zodiaco? Focus mirato dunque sui soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 29 gennaio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 29 gennaio

Bilancia: ★★★★. Sabato giornata lusinghiera su molti punti che, in definitiva, vi vedrà rilassati ed abbastanza appagati. La Luna in Capricorno, in trigono a Urano, darà una impronta notevole alla bontà delle vostre azioni. In amore, una situazione molto maliziosa, forse generata casualmente, ammiccando vi fa l’occhiolino. Le premesse ci sono tutte per chiudere la giornata con i fuochi d’artificio. Single, un momento nella polvere e l’istante dopo sull’altare: in amore in questo momento siete abbastanza instabili. Metterete una persona a dura prova... Nel comparto lavoro, se in ballo c’è una promozione e a contendervela siete in molti, il consiglio è quello di non abbassate la guardia.

Rimanete in allerta.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di sabato indicano una giornata presumibilmente sottotono. A far pendere il piatto della bilancia maggiormente sulla parte negativa sarà la quadratura in coro tra Sole e Plutone. Per i sentimenti, con Venere indifferente e Marte sul piede di guerra, per molti di voi le cose non sembrano facili.

Ma dalla vostra avete una gran pazienza e tanto buon umore. Single, non rovinate le ottime chance che avete a disposizione impuntandovi su una sciocca questione di principio. Lasciate stare la puntigliosità. Nel lavoro, niente scuse poco credibili o addirittura inverosimili. Agli occhi del capo rischiate di passere per quelli che fuggono di fronte alle prime difficoltà.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 29 gennaio predice una giornata davvero portentosa in amore. In massima parte sarete pieni di energia: approfittatene. Assolutamente non dovete essere d'umore infausto: fate un bel sorriso, perché prima o poi tutto si esaudisce. Nei sentimenti, una Venere maliziosa e intrigante vi fa dimenticare ogni preoccupazione, ogni cruccio, ogni tensione. Abbandonatevi al volere del cuore, senza tabù e con fiducia verso chi amate. Per i single: se c’è un ambito dove potreste aspirare a vette sublimi, questo è proprio l’amore. Ma vi ostinate a non voler fare il primo passo. La parte riguardante il lavoro invita ad essere onesti: rifiutate eventuali incarichi di responsabilità.

Sapete bene che in questo momento siete troppo volubili e insicuri per affrontarli.

Oroscopo e stelle del giorno 29 gennaio

Capricorno: 'top del giorno'. Una giornata davvero speciale in campo sentimentale. L'ingresso della Luna nel segno a partire dalle ore 10:09 del mattino favorirà incontri, rappacificazioni, nuove amicizie e ottimi rapporti familiari. In merito agli affetti, tenetevi pronti ad acchiappare al volo un’occasione d’oro per risollevare le sorti della vostra vita amorosa. Treni simili non passano spesso. Potrebbe essere uno di quei giorni in cui tutto sembra andare a posto da sé: quasi per prodigio. Single, tanta tranquillità e il fluire delle solite vicende quotidiane. Ma a voi va bene anche così: questa dimensione pacata vi infonde serenità e vi da sicurezza.

Nel lavoro, vi aspetta la solita routine e, per una volta, la cosa non vi irrita. Siete troppo occupati su altri fronti per dispiacervene.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno vedono in dirittura d'arrivo un inizio di weekend davvero sorprendente, quindi da prendere con una certa decisione specie in campo sentimentale. Un momento così, chissà quando ritornerà... Tranquilli, le fasi positive/negative sono cicliche, quindi dovete solo saper attendere. In campo sentimentale, accantonate tutto quanto può minare un rapporto: le discussioni, gli impegni di lavoro. Date spazio al gioioso desiderio che viene dal cuore. Single, ci sono ottime possibilità che una storia nata per gioco diventi qualcosa di più.

Non tergiversate troppo: fra breve, sarà troppo tardi. Nel lavoro, il consiglio è di osare: le idee sono attuabili. Date ascolto ai consigli di persone esperte o di un parente anziano, più che al vostro intuito..

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 29 gennaio preannuncia un fine settimana quasi perfetto su molti fronti. Parte del merito sarà da attribuire alla felice posizione della Luna in Capricorno: nulla vi impressionerà più di tanto. In amore non continuate a guardarvi sempre indietro, idealizzando il ricordo di un rapporto che fu: date spazio all’intento più vitale, di aprirvi al futuro. Procedendo con fiducia nel partner, insieme potrete vivere esperienze di grande arricchimento, altrimenti ostacolate dalla diffidenza.

Per coloro ancora single: espansivi e armati delle migliori capacità di seduzione, non saprete resistere al richiamo di un’avventura insolita, ma alquanto intrigante. Nel lavoro una telefonata potrebbe confondervi le idee. Cercate però di non rimuginarci troppo e cercate di avere ulteriori chiarimenti.

Classifica oroscopo del 29 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 29 gennaio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Diciamo subito che ad essere premiato dall'Astrologia quotidiana sarà il Capricorno, unico e solo alla testa della classifica, additato come segno migliore tra i dodici dello zodiaco.

Molto bene questo avvio di weekend anche per altri cinque segni; li andremo a svelare, uno ad uno, nel prosieguo.

Le stelline di sabato 29 gennaio: