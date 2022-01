L'Oroscopo settimanale dal 24 al 30 gennaio 2022 arriva con puntualità all'appuntamento con l'Astrologia. In analisi l'ultima settimana del mese di gennaio, messa sotto la lente attraverso le previsioni e le pagelle della settimana riguardanti i segni della seconda sestina zodiacale. Molto attesa è soprattutto la classifica settimanale, in questo caso valida per tutti i simboli zodiacali.

A dare enfasi ai sette giorni di prossimo arrivo diversi transiti astrali. Sicuramente molto interessante risulta essere il passaggio di Marte in Capricorno, come anche i tre nuovi transiti lunari preventivati in altrettanti tre segni; li andremo a svelare nel corso degli approfondimenti sui singoli segni.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo e le stelle da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. La settimana in analisi si presenta benino per voi Bilancia, almeno a priori sulla carta. Noi ne siamo certi, anche perché come sappiamo la speranza è l'ultima a morire. In questo periodo ce la state davvero mettendo tutta, sia in famiglia come in amore, piuttosto che nel lavoro. Pertanto, molto presto arriveranno i risultati sperati, anche migliori di quanto vi possiate aspettare. Questa settimana è consigliabile dedicarsi un pochino di più alla vita privata: le persone che vi stanno accanto sapranno apprezzare eventuali vostri slanci d'affetto con generosità.

Sara una buona settimana, nonostante il tempo instabile di mercoledì e venerdì. Ecco il responso degli astri:

★★★★★ lunedì 24, domenica 30;

★★★★ martedì 25, giovedì 27, sabato 29;

★★★ venerdì 28 gennaio;

★★ mercoledì 26 gennaio 2022.

♏ Scorpione: voto 8. L'oroscopo della settimana a tantissimi di voi Scorpione indica massima positività, anche se il periodo non chiuderà proprio con il piede giusto.

Infatti, sabato e domenica si prevedono rispettivamente due e tre stelle negative. Se poi avete davvero voglia di migliorare la vostra vita, alzate pure il tiro cercando di dare una bella scossa alla solita routine quotidiana: soprattutto martedì è proprio il momento buono per farlo, quindi non perdete tempo a rimuginare ma agite!

In questi giorni, oltre agli affetti, sono assolutamente da non trascurare l'attività legata al lavoro: cercate di dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Vediamo di scoprire qualcosa di più dalla scaletta posta a seguire:

Top del giorno martedì 25 gennaio (Luna nel segno);

martedì 25 gennaio (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 24, mercoledì 26, giovedì 27;

★★★★ venerdì 28 gennaio;

★★★ sabato 29 gennaio;

★★ domenica 30 gennaio 2022.

♐ Sagittario: voto 10. L'oroscopo annuncia una bella settimana a voi del Sagittario. Martedì, venerdì e sabato saranno tre splendide giornate tutte al top con cinque stelle. Ma a dare una grossa marcia in più specialmente in amore, sarà la Luna, in ingresso nel segno giovedì 27 gennaio. Assolutamente via libera alle forti emozioni in questo periodo.

In primo piano una ritrovata lucidità: ogni tanto non fa male. Assecondando l’istinto, senza paura di scottarsi, troverete sulla vostra strada diverse soddisfazioni. Qualcuno nel frattempo tenterà di guastarvi l’umore: se fosse, basta rispondere con l’infallibile arma dell’indifferenza e passare oltre. A voi la scaletta con le stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno giovedì 27 gennaio (Luna nel segno);

giovedì 27 gennaio (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 25, venerdì 28, sabato 29;

★★★★ lunedì 24, mercoledì 26, domenica 30.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 9. I prossimi sette giorni in calendario avranno un impatto certamente positivo sulla generale quotidianità. Evento di spicco impattante in modo diretto al segno nel periodo risulta il positivo ingresso della Luna in Capricorno.

Dunque, settimana tranquilla: vi sentite leggeri, forse riuscirete anche a levarvi un grosso peso dal cuore. In ogni caso, senz'altro avrete lo stato d’animo giusto per dare il meglio di voi nelle attività quotidiane lasciando libero sfogo all'inventiva e alla creatività. In amore dovrete essere particolarmente tolleranti e – forse – perdonare qualcosa... Il report settimanale è pronto per essere valutato:

Top del giorno sabato 29 gennaio (Luna nel segno);

sabato 29 gennaio (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 24 (Marte nel segno), venerdì 28, domenica 30;

★★★★ martedì 25, giovedì 27;

★★★ mercoledì 26 gennaio 2022.

♒ Acquario: voto 6. Si intravvede all'orizzonte una settimana sicuramente positiva per voi Acquario, anche se valutata sulla semplice sufficienza.

Il periodo analizzato è evidenziato da giornate blande, seguite da altrettante abbastanza discrete. Molte aspettative intanto sembrano volgere per il meglio e vi sono situazioni pronte a dare buoni frutti: alcune cose stanno per maturare, altre risultano sulla buona strada per esserlo. Nell’attesa, mantenete la massima calma possibile evitando di essere solo concentrati su voi stessi. Insomma, pensate anche agli altri sforzandovi di mettere a fuoco eventuali esigenze delle persone a cui tenete maggiormente. Un incontro imprevisto a metà periodo potrebbe mutare il corso della settimana. Vediamo nei dettagli la scaletta con le stelle quotidiane:

★★★★★ giovedì 27, sabato 29;

★★★★ mercoledì 26, venerdì 28, domenica 30;

★★★ lunedì 24 gennaio;

★★ martedì 25 gennaio 2022.

♓ Pesci: voto 7.

Periodo abbastanza idoneo a soddisfare quasi ogni aspettativa, purché venga messa un po' di attenzione in più nei rapporti con le persone o nelle cose che andrete a fare. Unica parentesi negativa proprio nel bel mezzo della settimana, ma è normale visto il tipo di cielo astrale presente. Ultimamente per voi nativi è stato un periodo complesso, specie per quanto riguarda la vita privata o alcuni rapporti in particolare. Tranquilli, diciamo che il peggio è passato e da adesso in poi il quadro appare molto più stabile del solito. Rilassatevi dunque, abbassate la difesa e cerca di ritrovare la parte più leggera del vostro spirito. Vediamo cos'hanno da dire ancora le stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno lunedì 24 gennaio;

lunedì 24 gennaio; ★★★★★ martedì 25 e domenica 30;

★★★★ mercoledì 26 e sabato 29;

★★★ giovedì 27 gennaio;

★★ venerdì 28 gennaio 2022 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

La classifica della settimana da lunedì 24 a domenica 30 gennaio è pronta a decretare vincitori e vinti tra i dodici segni dello zodiaco.

In primo piano l'ultima settimana di gennaio sottoposta ad accurata analisi astrologica con relative previsioni. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà il Sagittario, favoritissimo dall'entrata nel settore del pianeta Marte e della Luna, rispettivamente lunedì e sabato. Ansiosi di sapere come andranno i prossimi sette giorni in calendario? Andiamo a scoprirlo valutando il responso astrale espresso dai voti in pagella e dalla relativa scala di valori.

Classifica e pagelle dell'ultima settimana di gennaio:

1° posto - Sagittario , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Capricorno, voto 9;

3° posto - Cancro e Scorpione, voto 8;

4° posto - Gemelli, Leone e Pesci, voto 7;

5° posto - Ariete, Vergine, Bilancia e Acquario, voto 6;

6° posto - Toro, voto 5.

L'oroscopo settimanale dal 24 al 30 gennaio 2022 finisce qui. Il prossimo incontro con le stelle riguarderà il periodo dal 31 gennaio e al 6 febbraio.