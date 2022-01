L'oroscopo della settimana che va dal 24 al 30 gennaio 2022 preannuncia importanti vittorie per il Cancro, supportati nella parte conclusiva del periodo dalla Luna, dapprima in Sagittario e poi in Capricorno. Periodo speciale anche per i Gemelli, potenzialmente in grado di sfoggiare una incredibile sensualità. Invece per i nati nel segno del Leone è prevista tantissima serenità in ambito sentimentale e lavorativo.

Analizziamo nel dettaglio l'Oroscopo della settimana dal 24 al 30 gennaio valido per i segni della prima sestina, dall'Ariete fino alla Vergine.

Previsioni dell'oroscopo dal 24 al 30 gennaio 2022, primi sei segni

♈ Ariete: voto 6. Discreta la parte iniziale e ottima quella centrale della nuova settimana per dell'Ariete. Da tenere presente l'ottimo periodo messo in conto alla giornata di martedì 25 e mercoledì 26 gennaio, le migliori in assoluto. Sentirete in parte il bisogno di sfogarvi con qualcuno, anche se di solito preferite sciogliere da soli i nodi più stretti: guardatevi intorno, le figure che meritano la vostra piena fiducia non mancano. Quella appena passata è stata una settimana complessa, come preannunciato nelle precedenti previsioni, ma tutto sommato non male. Occhio al weekend di fine settimana, sulla carta non troppo piacevole.

Vediamo di dare luce alle stelline con i giorni "si" e "no":

★★★★★ martedì 25 e mercoledì 26;

★★★★ lunedì 24, giovedì 27 e venerdì 28;

★★★ domenica 30 gennaio;

★★ sabato 29 gennaio.

♉ Toro: voto 5. Questa settimana potreste essere penalizzati dalla Luna in Sagittario. Negativo infatti il periodo in generale per voi del Toro, valutato nelle previsioni della settimana con il minimo voto in pagella: cinque!

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Visto il momento, un po' così, l'invito è quello di non dare nulla per scontato: valutate bene le situazioni prima di agire, possibilmente chiedendo consigli a chi ha più esperienza. Cerca nel frattempo di vedere il bicchiere come "mezzo pieno", soprattutto in questi prossimi sette giorni. A proposito di quella situazione che sapete essere abbastanza delicata, sappiate che alla fin fine è meno complessa di quanto vi sembri.

Con un maggiore ottimismo molte cose andranno al loro posto, in primis nella sfera sentimentale. Ecco le stelle attribuite ai prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 24 gennaio;

★★★★ martedì 25, sabato 29 e domenica 30;

★★★ mercoledì 26 e venerdì 28;

★★ giovedì 27 gennaio.

♊ Gemelli: voto 7. Settimana decisamente sulla linea mesta della buona positività, quasi in tutto. Eccezion fatta per le sole giornate di sabato e domenica indicate in negativo. Resto della settimana molto positivo con mercoledì al top e martedì e giovedì valutati da cinque stelle. In questa parte iniziale e centrale del periodo potrete usufruire di un sex-appeal davvero intrigante, sottolineato da una buonissima dose di sensualità.

questo stato di grazia vi darà occasione, soprattutto nel caso foste accora single, di ottenere successi sentimentali davvero inaspettati. Per quanto riguarda la vita professionale, potrebbe essere in arrivo quel cambiamento che tanto desiderate. Vediamo di fare il punto della situazione vagliando la classifica del periodo:

Top del giorno mercoledì 26 gennaio;

mercoledì 26 gennaio; ★★★★★ martedì 25 e giovedì 27;

★★★★ lunedì 24 e venerdì 28;

★★★ sabato 29 gennaio;

★★ domenica 30 gennaio.

♋ Cancro: voto 8. L'oroscopo della settimana prevede molto soddisfacente il periodo, a parte le giornate relative ai primi due giorni. Per evitare spiacevoli conseguenze, annotatevi le giornate migliori lasciando neutrali le restanti. Vittorie in amore e nel lavoro lasceranno un'atmosfera gioiosa sia in famiglia che in ambito delle amicizie.

Imparate a tirare fuori tutta la vostra creatività e generosità, in modo da superare anche gli ostacoli più problematici con una facilità che non mai immaginereste. Guardate al futuro con fiducia e cercate il lato positivo di tutto ciò che popola il vostro presente. Assecondate soprattutto i vostri desideri, evitando di attaccare e fare polemiche. Mostratevi per ciò che siete, infischiandovene dei possibili rischi. Ecco le stelle giorno per giorno:

Top del giorno venerdì 28 gennaio;

venerdì 28 gennaio; ★★★★★ giovedì 27, sabato 29 e domenica 30;

★★★★ mercoledì 26 gennaio;

★★★ martedì 25 gennaio;

★★ lunedì 24 gennaio.

♌ Leone: voto 7. In arrivo tanta serenità da vivere in ambiente familiare come anche nei rapporti interpersonali.

In generale pertanto saranno da mettere in preventivo sette giorni mediamente tranquilli, ovviamente da valutare per bene sulle singole giornate. Diciamo che meritevoli di essere vissuti bene, assolutamente il 28, il 29 e il 30 del mese, tutti valutati a massima positività. Se negli ultimi tempi c’è stata un po’ di maretta sul fronte sentimentale, in questi sette giorni in arrivo eventuali tensioni si scioglieranno e tornerà in massima parte l’armonia e il buon dialogo, il tutto accompagnato da una rinnovata passione. Date una sferzata alla routine quotidiana proponendo qualche fuori programma, oppure organizzando qualcosa di nuovo. Il responso astrale estrapolato dall'Astrologia settimanale:

Top del giorno domenica 30 gennaio;

domenica 30 gennaio; ★★★★★ venerdì 28 e sabato 29;

★★★★ lunedì 24 e martedì 25;

★★★ giovedì 27 gennaio;

★★ mercoledì 26 gennaio.

♍ Vergine: voto 6.

Settimana certamente non affidabile al 100%, anche se non sarà priva di giornate molto positive. Allora, vogliamo partire con lo svelare i giorni più fortunati? L'oroscopo della settimana dal 24 al 30 gennaio pone l'attenzione in particolar modo su sabato e domenica. Infatti si prospetta un meraviglioso weekend da vivere in piena armonia con partner, famigliari, amici. È una buona settimana sicuramente per dedicarsi alle questioni pratiche, magari smaltire del lavoro accumulato oppure stabilire nuovi contatti. Per quanto riguarda la vita sentimentale, il vostro fascino è immutato anche se spesso siete parecchio esigenti, soprattutto in questo periodo. Fate attenzione all’alimentazione: tenete a bada la vostra passione per la buona tavola.

A voi la scaletta riepilogativa da lunedì a domenica:

★★★★★ sabato 29 e domenica 30;

★★★★ lunedì 24, mercoledì 26 e venerdì 28;

★★★ martedì 25 gennaio;

★★ giovedì 27 gennaio.

È possibile continuare con le previsioni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale per tutti i segni.