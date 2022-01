L'oroscopo di venerdì 28 gennaio preannuncia una giornata ricca di aspettative e di sorprese. I transiti planetari incideranno fortemente sulla vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro preferiranno concentrarsi su questioni pratiche, mentre altri si impegneranno a stabilire il giusto feeling con i propri cari.

Nel dettaglio, il Toro, lo Scorpione e il Sagittario potranno contare su una salda autostima, mentre il Leone e l'Acquario avranno bisogno di tornare sui loro passi. Il Cancro e la Bilancia esprimeranno la loro creatività in molti modi diversi, al contrario della Vergine che sarà un po' troppo severa con qualcuno.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 28 gennaio.

Previsioni zodiacali di venerdì 28 gennaio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: tenderete a prendere le distanze dal partner. Avrete bisogno di passare un po' di tempo da soli e di riflettere su alcune questioni. Non sarà facile arrivare a una decisione, però, con un piccolo aiuto, le cose diventeranno più chiare. La presenza degli amici sarà fondamentale.

Toro: sarete forti e determinati. Crederete molto nelle vostre capacità e cercherete di infondere coraggio anche alle persone che vi staranno accanto. In amore, però, non sarete molto fortunati. Ci saranno alcuni aspetti importanti che dovrete chiarire con il partner.

Gemelli: il lavoro occuperà la maggior parte del vostro tempo.

Sarà molto stressante dover gestire l'alto numero di incarichi, ma avrete anche tante soddisfazioni. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di provare a ritagliare un po' di spazio anche per i vostri hobby.

Cancro: finalmente, troverete il modo per esprimere la vostra creatività. Userete l'immaginazione sia per allontanare i cattivi pensieri, sia per creare qualcosa di bello.

Amerete gli hobby legati alla scrittura e all'arte, mentre non vi piacerà dedicarvi all'attività sportiva.

Oroscopo di domani 28 gennaio: dal Leone allo Scorpione

Leone: affronterete un momento molto difficile. Rischierete di perdere il controllo delle vostre emozioni, ma grazie alla presenza della persona giusta le cose miglioreranno.

A volte, potrebbe tornare utile ripercorrere i passi effettuati in precedenza.

Vergine: la situazione in casa sarà molto tesa. Questo vi impedirà di gestire le discussioni nel modo più opportuno. Tenderete a perdere la calma e a pronunciare parole difficili da accettare. Il vostro interlocutore potrebbe rimanere molto deluso.

Bilancia: sarete in grado di trovare sempre una via di uscita alle situazioni più complesse. Questo sarà merito della vostra innata creatività. Vedrete il mondo da un punto di vista diverso e cercherete di sfruttare al massimo questo pregio. In amore, tutto andrà per il meglio.

Scorpione: i risultati ottenuti non faranno altro che aumentare la fiducia in voi stessi. Vi renderete conto di avere molte qualità e di essere d'ispirazione sia sul lavoro che nella vita privata.

Il partner sarà fiero di voi e anche la famiglia non potrà fare a meno di esprimere ammirazione.

Astrologia del 28 gennaio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: saprete rispondere a tono a chi proverà a svalutarvi. Avrete molte risorse da sfruttare e non vedrete l'ora di dimostrarlo a tutti. La vostra autostima vi aiuterà sul posto di lavoro perché vi consentirà di non temere gli errori o le critiche distruttive.

Capricorno: sarete molto carismatici. Riuscirete, con poche parole, ad attirare l'interesse della persona amata. Sarete sicuri di voi stessi, ma attenzione a non esagerare. La cosa migliore sarà mantenere il giusto equilibrio. Inoltre, sarà fondamentale non nascondere i sentimenti.

Acquario: non sarete più molto sicuri del percorso intrapreso.

Vorreste andare avanti, ma ci saranno degli ostacoli che vi costringeranno a una maggiore riflessione. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non dimenticare il vostro passato.

Pesci: in amore sarete molto timorosi. Non avrete il coraggio di compiere il primo passo perché temere che le cose non vadano per il verso giusto. L'idea di un rifiuto, infatti, vi terrorizzerà moltissimo. Questa situazione vi impedirà anche di concentrarvi sul posto di lavoro.