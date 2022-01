L'oroscopo del fine settimana che va dal 29 al 30 gennaio vede un cielo perfetto per il Capricorno, merito non solo di così tante stelle in congiunzione, ma anche della Luna nel segno, mentre Toro si sentirà più dolce e gentile del solito. Leone riuscirà a essere più attento con le proprie mansioni, mentre Cancro dovrà saper gestire le proprie emozioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana dal 29 al 30 gennaio.

Previsioni oroscopo weekend 29-30 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale non eccezionale nel corso del weekend.

Troppe stelle sono contro di voi al momento e sarà difficile ritrovare la bussola. Sul fronte lavorativo avrete un buon numero di risorse a disposizione e proprio per questo non dovrete sprecarle in progetti fallimentari. Voto - 5️⃣

Toro: vi sentirete più dolci e gentili del solito secondo l'oroscopo del fine settimana. Potrete contare su un ottimo cielo e per quanto riguarda i sentimenti non mancheranno i momenti d'oro da vivere insieme alla dolce metà. In ambito lavorativo sarete alla ricerca di un progetto davvero redditizio, ciò nonostante andrete comunque molto bene così. Voto - 9️⃣

Gemelli: vita professionale che non riuscirà più a brillare come un tempo. Con Giove in quadratura, e nessun'altra stella a guidarvi, dovrete reinventarvi e per quanto difficile possa sembrare, potrete riuscirci.

Fine settimana stabile e discreto in amore, dove saprete come far felice la vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Cancro: situazione che si complica a causa del cielo così cupo. In amore siete giunti alla conclusione che c'è qualcosa che non va nella vita sentimentale, ma faticherete ancora a trovare una soluzione. Sul posto di lavoro, invece, dovrete sfruttare meglio le risorse che Giove vi metterà a disposizione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Voto - 6️⃣

Leone: configurazione astrale migliore rispetto alle giornate precedenti, soprattutto al lavoro, dove riuscirete a stare più attenti e a proporre lavori di miglior qualità. Per quanto riguarda i sentimenti vi basterà un pizzico di fascino e maturità in più per rendere più intenso il rapporto con il partner. Voto - 8️⃣

Vergine: dopo tanto tempo questo cielo finalmente tornerà a favorirvi, permettendovi di vivere al meglio la vostra vita.

Per quanto riguarda i sentimenti ci sarà una maggior intesa con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro avrete ancora qualche difficoltà ad approcciarvi a certi progetti a causa di Giove opposto, ma tutto sommato ve la caverete con l'aiuto di Marte e Mercurio. Voto - 8️⃣

Bilancia: ultimo fine settimana di gennaio che purtroppo non avrà molto da offrirvi. Con così tante stelle in quadratura, dal punto di vista sentimentale, sarà necessario cercare di prendere in mano la situazione e provare a risalire la china. Difficoltà in arrivo anche al lavoro: portare a termine certi progetti potrebbe non essere così semplice come prima. Voto - 5️⃣

Scorpione: fine settimana importante per quanto riguarda le questioni lavorative.

Con Marte, Mercurio e Giove tutti dalla vostra parte, sarà un buon momento per mettersi all'opera con progetti di più ampio respiro. Molto bene anche dal punto di vista sentimentale. Luna e Venere, entrambi in sestile dal segno del Capricorno, vi daranno la possibilità di vivere dei bei momenti insieme all'anima gemella. Voto - 8️⃣

Sagittario: un cielo nel complesso discreto in questo weekend. La relazione di coppia sarà tutto sommata discreta e piacevole, soprattutto per i nati nella seconda decade. Sul fronte lavorativo rallenterete un po’ ora che Marte e Mercurio non sono più dalla vostra parte. Con un po’ di impegno, però, dovreste riuscire a ottenere discreti risultati. Voto - 7️⃣

Capricorno: cielo che diventa praticamente perfetto, secondo l'oroscopo del weekend, con così tante stelle che vi guideranno.

Ricordatevi però che questo periodo non durerà per sempre, dunque dovrete sfruttarlo appieno, sia in amore che al lavoro, massimizzando i risultati. Voto - 9️⃣

Acquario: fine settimana un po’ anonimo per voi nativi del segno, colpa di un cielo poco influente. In generale, però, non sarà un brutto periodo. In amore, se saprete esprimervi bene, sarà un bel periodo con il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Nel lavoro metteteci impegno e costanza e il resto verrà da sé. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale ottima per voi nativi del segno. Luna e Venere in sestile vi permetteranno di sentirvi a vostro agio insieme all'anima gemella. Sul fronte lavorativo potrete contare su buone energie e idee da sfruttare al meglio per i vostri progetti. Voto - 8️⃣