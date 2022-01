L'Oroscopo settimanale dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022 è arrivato con precisione cronometrica al consueto appuntamento con l'Astrologia. In chiaro nel presente contesto le previsioni zodiacali relative ai prossimi sette giorni interessanti i segni della seconda sestina. Come sempre, a corredo, la classifica settimanale con i voti in pagella, riepilogo definitivo relativo a tutto lo zodiaco al completo.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni della settimana da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Questa che sta per arrivare è senz'altro una buona settimana per dedicarsi alle questioni pratiche, smaltire lavoro accumulato o stabilire nuovi progetti/contatti. Per quanto riguarda la vita sentimentale, il vostro fascino è immutato, anche se molti di voi a riguardo sono parecchi esigenti. Soprattutto in questo periodo, fate attenzione all’alimentazione: tenete a bada la passione per la buona tavola, senza esagerare. Per il lavoro, si raccomanda di darsi da fare: non attendete la manna dal cielo ma mettetevi in gioco per ottenere ciò che desiderate, magari accettando anche eventuali sfide. Non prestate mai il fianco alle polemiche, sia in ambito professionale che per quanto riguarda gli equilibri familiari.

Andiamo pure a mettere in chiaro quando poter agire e quando invece restare fermi, alla finestra:

Top del giorno giovedì 3 febbraio;

giovedì 3 febbraio; ★★★★★ mercoledì 2 e venerdì 4 febbraio;

★★★★ lunedì 31 gennaio e martedì 1 febbraio;

★★★ sabato 5 febbraio;

★★ domenica 6 febbraio 2022.

♏ Scorpione: voto 7. La settimana inizia con qualche tensione, forse dovuta a difficili confronti professionali o questioni d'ambito familiare ancora da definire.

Non fatevi prendere dall’ansia, soprattutto se siete convinti delle vostre buone ragioni. Andate avanti lungo la strada che riterrete giusta mantenendo la testa alta: alla fine, anche i più diffidenti dovranno cambiare idea e ascoltarvi. Venerdì, sabato e domenica, spazio agli affetti familiari. L’ideale in questi giorni sarebbe dare la priorità al vostro lato più creativo e sognatore, mettendo in secondo piano eventuali “rogne” quotidiane: non sarà per niente facile, lo sappiamo, ma con la buona volontà tutto si può fare.

Se ci riuscirete, almeno per un breve lasso di tempo sarebbe davvero un’ottima cosa. Prendete pure nota dei giorni migliori osservando con attenzione le stelline giornaliere poste a seguire:

Top del giorno sabato 5 gennaio;

sabato 5 gennaio; ★★★★★ venerdì 4 e domenica 6 febbraio;

★★★★ mercoledì 2 e giovedì 3 febbraio;

★★★ lunedì 31 gennaio;

★★ martedì 1° febbraio 2022.

♐ Sagittario: voto 5. Periodo poco confortevole su molti fronti, purtroppo. Sul piano sentimentale, i prossimi sette giorni indicano che alcune idee non saranno del tutto chiare: dovete far luce su ciò che realmente provate, questo nel caso non aveste abbastanza certezze circa il cuore dell'altra metà del cielo. Non mascherate queste vostre perplessità e/o insicurezze, anzi manifestatele senza timori.

Per quanto riguarda il lavoro, sarà una settimana di routine. Qualcuno accenderà la vostra ira o comunque sarà causa di un certo malumore; difendete i vostri diritti, il vostro operato nonché il vostro valore. Allo stesso tempo, fate attenzione perché anche le persone che amate si sentiranno bersaglio di qualche ingiustizia e voi perciò dovete cercare di essere per loro un necessario punto di riferimento. Ecco intanto come sono state distribuite le stelline e quali sono le giornate buone e meno buone:

★★★★★ domenica 6 febbraio;

★★★★ lunedì 31 gennaio, martedì 1 e sabato 5;

★★★ mercoledì 2 e venerdì 4;

★★ giovedì 3 febbraio.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6.

Comincerete la settimana con la giusta carica di ottimismo ed energia: uno stato fisico e mentale che vi permetterà di gestire bene anche le situazioni più complesse. Se una persona è nei vostri pensieri, questo è il periodo ideale per farsi avanti; se invece vivete già una storia solida, inventatevi qualcosa per movimentare la routine quotidiana. Siate un po' più tolleranti, eventualmente girando pagina nel caso in cui una situazione apparisse priva di sviluppi. Non tutti gli obiettivi, per il momento, sono alla vostra portata: fatevene una ragione e, piuttosto, concentratevi su ciò che potete e dovete fare. L’amore, come del resto anche il lavoro, chiedono pazienza. L’alimentazione andrebbe curata maggiormente, altrimenti il rischio di appesantirsi è reale.

A seguire le stelline relative ai prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 31 gennaio e sabato 5 febbraio;

★★★★ giovedì 3, venerdì 4, domenica 6;

★★★ martedì 1° febbraio;

★★ mercoledì 2 febbraio 2022.

♒ Acquario: voto 10. In arrivo una settimana molto interessante. Molte novità cominciano a prendere forma e arrivano gradite sorprese su vari fronti. Dunque si prospetta un periodo denso di novità, con incontri e belle occasioni soprattutto per chi è single. Sono in arrivo cambiamenti favorevoli anche in campo professionale oltre che nel privato (famiglia e amicizie in testa): cercate però, se possibile, di non perdere mai il controllo delle situazioni. Per quanto riguarda la vita privata, troppo spesso scansate gli impegni di un certo peso e le responsabilità per fare altro: correggete il tiro!

La vostra anima passionale in questi giorni avrà il giusto nutrimento accompagnandosi a una bella dose di dolcezza. Fate un po’ di moto e, specie lunedì, concedetevi il massimo relax possibile. Vediamo la situazione delle stelline, giorno per giorno:

Top del giorno lunedì 31 febbraio (Luna nel segno);

lunedì 31 febbraio (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 1, giovedì 3 e sabato 5;

★★★★ mercoledì 2, venerdì 4 e domenica 6 febbraio.

♓ Pesci: voto 8. Arrivano positive novità in tutti i campi: lavoro, vita privata e portafoglio. In famiglia il clima è all’insegna dell’armonia; per quanto riguarda la professione e la vita sociale ci sarà qualche imprevisto ma saprete affrontarlo senza scomporvi più di tanto. Non cadete in tentazione se siete legati già ad una persona...

La posizione dei pianeti intanto vi rende spiriti positivi: nulla sembrerà impossibile e, soprattutto, guarderete al futuro con rinnovato ottimismo. Trovate un po’ di tempo da dedicare alle riflessioni personali e alla tua famiglia; un po’ di tempo per scrutare dentro la vostra anima. Per quanto riguarda l’amore, potrebbe accadere di tutto e di più. La valutazione della settimana da lunedì a domenica a partire dai giorni migliori fino al peggiore:

Top del giorno mercoledì 2 febbraio (Luna nel segno);

mercoledì 2 febbraio (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 31 gennaio, martedì 1 e giovedì 3;

★★★★ venerdì 4 febbraio;

★★★ sabato 5 febbraio;

★★ domenica 6 febbraio 2022 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Nuovo incontro con la classifica della settimana, in questo caso valida per tutti i segni dello zodiaco al completo.

Il periodo in analisi è quello da lunedì 31 gennaio fino a domenica 6 febbraio. Iniziamo con il togliere ogni dubbio in merito al migliore della settimana: a questo giro a gongolare, felicemente in testa alla classifica, l'Acquario, indicato pertanto come segno al "top". Seconda posizione meritata per gli amici del Toro, anch'essi favoriti dall'arrivo della Luna nel comparto. Curiosi di scoprire anche gli altri segni? Bene, andiamo pure a scoprire il resto della scaletta.

Classifica settimanale 31 gennaio - 6 febbraio:

1° posto - Acquario , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Toro, voto 9;

3° posto - Ariete e Pesci, voto 8;

4° posto - Vergine, Bilancia e Scorpione, voto 7;

5° posto - Gemelli, Cancro, Leone e Capricorno, voto 6;

6° posto - Sagittario, voto 5.

Il prossimo report astrologico inerente la classifica della settimana riguarderà il periodo dal 7 al 13 febbraio 2022.