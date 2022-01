L'oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali di lunedì 31 gennaio 2022. Ad essere messi sotto osservazione in questo contesto, i sei segni appartenenti al primo gruppo dello Zodiaco, valutati principalmente sull'andamento dei settori relativi all'amore e al lavoro. Grandi possibilità si intravvedono in ambito sentimentale, ma pochi saranno i favoriti: pronti a scoprire quali saranno i segni fortunati ad inizio settimana? Bene, allora iniziamo subito a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 31 gennaio segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Leone, Vergine;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Cancro;

3° posto - ★★★: Toro;

4° posto - ★★: Ariete.

Oroscopo e stelle di domani 31 gennaio, primi sei segni

Ariete: ★★. L'oroscopo del 31 gennaio al segno dell'Ariete predice una giornata "no". In amore, fate molta attenzione a come vi comporterete, poiché potreste generare nel partner un po' di astio e questo non sarebbe proprio l'ideale. Il tono delle vostre richieste d’amore ultimamente è un po’ troppo esigente, forse è per questo che la persona amata prende le dovute distanze. Single, in molti casi si potrà parlare di disordine e confusione: smarrirete perfino le cose non vi ricorderete dove le avevate messe.

Reagirete anche in modo spropositato a parole forse dette con poco tatto, ma prive di intenzioni offensive. Cercate di essere meno suscettibili. Dovreste regolarvi un po' meglio per evitare mugugni in famiglia, da parte di chi vorrebbe un po' più di collaborazione. Nel lavoro, tenete d'occhio le uscite di denaro. Con Venere antipatica, anche le piccole spese, se sommate, potrebbero rivelarsi cospicue.

Toro: ★★★. Giornata "sottotono". In campo sentimentale, un po' di ironia sarà l'arma migliore per sdrammatizzare certe situazioni con il partner che, altrimenti, potrebbero diventare piuttosto pesanti. Il Sole in quadratura a Urano, nel vostro segno, impone mettere in pratica eventuali capacità diplomatiche, evitando gli scontri diretti o cercando buoni compromessi: vi risparmierete inutili battaglie.

Se avete un problema, affidatevi al consiglio o all'esperienza di un parente, saprà darvi un aiuto concreto. Single, il cielo invita a prendere in considerazione anche le esigenze degli altri, oltre alle vostre. Spesso, infatti, siete troppo vincolati ai vostri parametri di giudizio e questo vi condiziona non poco, specie nei rapporti sociali. Nel lavoro, se perderete troppo tempo con le chiacchiere non troverete poi abbastanza risorse per sviluppare un progetto; che invece dovreste esporre a chi di competenza.

Gemelli: ★★★★. Le cose cominciano finalmente a girare discretamente bene. Palpiti e sospiri non mancheranno, così come i vostri consueti dubbi esistenziali: se non altro, vivrete delle piccole emozioni insieme al partner.

Sarete favoriti in fatto di umore e questo potrebbe aiutare tante relazioni di coppia ad essere più felici. Preparatevi altresì a trascorrere una tranquilla serata, insieme. Riscoprirete quella sintonia e quella spensieratezza che ha reso unico il rapporto. Single, sarete allegri con lo spirito voglioso di esultare, sentirete attorno a voi un'atmosfera positiva, il che vi trasmetterà grinta e forza per affrontare la giornata. Se prima vi infuriavate per qualsiasi cosa, adesso, il vostro fare combattivo uscirà fuori solo per obiettivi importanti, dove la correttezza sarà sempre il vostro unico e solo obiettivo. Nel lavoro, ci saranno delle ottime possibilità per tutti, in particolare per chi ha un'attività autonoma: il giro d'affari si allargherà e i guadagni non potranno che essere soddisfacenti.

Cancro: ★★★★. Per i sentimenti, avrete una giornata all'insegna del buonumore e le stelle vi daranno un'altra possibilità di rafforzare l'intesa con il partner, infondendovi una carica incommensurabile. La giornata sarà vivacissima e ricca di sorprese intriganti, finalmente il momento potrebbe essere quello giusto per chiarire definitivamente eventuali malintesi. Single, l’ambiente che vi circonda influenza il vostro umore, largo spazio quindi a viaggi e spostamenti ai luoghi in grado di trasmette positività. Sarà così un giorno decisamente importante, nel quale riuscirete a porre le basi di una rivoluzione sentimentale. Improvvisamente vi aprirete a nuovi rapporti con un ottimismo che pochi vi riconoscevano.

Nel lavoro, intuito, fantasia e indiscussa abilità vi consentiranno di sfornare soluzioni ardite ai problemi del momento, quasi che le difficoltà vi stimolassero a fare sempre meglio.

Leone: ★★★★★. Per voi del segno le premesse per questa giornata sono ottime. In pratica dovete soltanto continuare su questa scia e cercare di approfondire alcuni concetti con la persona che amate. Così anche lui vi darà una mano a rendere tutto migliore, riuscendo a porre le basi di una rivoluzione sentimentale. Single, una ventata di positività solleverà lo spirito e vi metterà in contatto con chi approva i vostri ideali. E' ora di dare ascolto agli amici veri, disposti ad aiutarvi ed a fornirvi tutte quelle informazioni che vi serviranno per prendere la decisione giusta.

Così qualunque cosa abbiate in mente, qualunque situazione ora vi troviate a vivere, non abbiate ripensamenti: sarete in ogni caso vincenti. Nel lavoro, questa giornata promette nuove opportunità grazie agli influssi del Sole. Non si tratterà di nuovi traguardi da raggiungere, ma di piccoli passi che potrebbero portare lontano.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 31 gennaio, preannuncia belle notizie. In campo sentimentale, ci saranno dei momenti di dolcezza per le coppie. Molti di voi avranno un trasporto emotivo notevole e questo si noterà dalle sensazioni che proverete. Sarete pieni di fascino e conquisterete la dolce metà con un solo sguardo; così, potrete approfittare di tanti gesti d’amore che ricaricheranno il vostro rapporto di nuova energia.

Single, in questa giornata sarete abbastanza altruisti con le persone bisognose, specialmente verso coloro verso le quali provate un particolare interesse. Questa occasione potrebbe essere ottima non solo per farvi notare, ma anche per stabilire un legame o per creare un clima positivo e fertile per la successiva conoscenza. Nel lavoro, le congiunzioni astrali renderanno ottime le attività intellettuali. Avrete buona concentrazione e una memoria invidiabile.

