L'oroscopo della giornata di mercoledì 12 gennaio prevede un ottimo cielo illuminare la vita dei nativi Toro, che in amore daranno il loro meglio, mentre Leone potrebbe essere un po’ troppo orgoglioso in amore. Un bel Sole in Capricorno permetterà di creare una storia d'amore coinvolgente, mentre Giove in trigono per il Cancro darà una mano con quei progetti un po’ più esosi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 12 gennaio.

Previsioni oroscopo mercoledì 12 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che nei giorni precedenti vi avevano visto più carichi in amore.

Purtroppo con Venere che torna alla ribalta le cose non saranno così favorevoli. Bisognerà dunque cercare di essere comprensivi e non imporsi per ogni argomento. Se siete single avrete bisogno di qualche momento tutto per voi. Sul posto di lavoro Marte e Mercurio saranno di grande aiuto per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Toro: periodo davvero coinvolgente in amore secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 12 gennaio. Sole, Luna e Venere illuminano la vostra vita sentimentale, rendendo il vostro rapporto davvero affiatato. Se siete single rapporti personali e nuove conoscenze diventeranno estremamente intriganti. Nel lavoro avrete qualche buona idea da sviluppare, ciò nonostante attenzione alle distrazioni.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale tutto sommato stabile per voi. Anche se il vostro rapporto non è il più romantico in assoluto, in ogni caso potrete sempre contare sulla vostra anima gemella, pronta a sostenervi in qualsiasi momento. Se siete single apritevi di più agli altri, non ve ne pentirete. In ambito lavorativo le vostre finanze sono in salute, ma non per questo potrete permettervi di fare tanti errori.

Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale nel complesso discreta, soprattutto in ambito lavorativo. Giove in trigono dal segno dei Pesci infatti vi darà una mano a gestire quei progetti un po’ più esosi di tempo e risorse. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna si troverà in sestile dal segno del Toro, ma i rapporti con il partner faticano a prendere il volo.

Se siete single ricordatevi che i veri amici si riescono a distinguere sempre. Voto - 7️⃣

Leone: potreste mostrare un atteggiamento un po’ troppo orgoglioso per quanto riguarda i sentimenti in questa giornata. La Luna in quadratura vi spinge a essere un po’ più rigidi nei confronti del partner, di amici o familiari. A meno che non ci sia un motivo valido, cercate di essere più morbidi. Sul fronte professionale sarete un po’ più concentrati sui vostri progetti, forse perché volete dimostrare qualcosa a voi stessi. Voto - 6️⃣

Vergine: ottimo cielo per quanto riguarda le questioni di cuore secondo l'oroscopo di mercoledì 12 gennaio. Venere e Luna in ottimo aspetto permetteranno di vivere al meglio il vostro rapporto, sentendovi amati e desiderati.

Se siete single potrebbe essere il momento di aprire il vostro cuore a una persona in particolare. In ambito lavorativo vi serviranno nuove idee in grado di rilanciarvi. Voto - 7️⃣

Bilancia: vita professionale tutto sommato discreta per voi nativi del segno. Avrete il giusto intuito e la giusta sensibilità per relazionarvi bene con i vostri progetti. In ambito sentimentale invece non sarete così bravi ad approcciarvi alla vostra anima gemella, colpa anche di Venere in quadratura. Per quanto riguarda i single invece, concentrerete le vostre energie su qualcos'altro che non siano i sentimenti. Voto - 6️⃣

Scorpione: un'altra giornata dura per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo di mercoledì 12 gennaio.

La Luna sarà in opposizione ancora per 24 ore, e potrebbe spingervi a cambiare qualcosa nella vostra vita di coppia, affinché funzioni meglio. Se siete single potreste avere altre priorità in questa giornata. Settore professionale che invece continua a darvi qualche piccola soddisfazione grazie a Giove, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali che vedranno un cielo equilibrato in questa giornata. Per quanto riguarda i sentimenti sarete più inclini a condividere il vostro tempo e le vostre esperienze insieme alla vostra anima gemella. Se siete single avrete tanti sogni e aspettative, che non vedrete l'ora di realizzare. Sul fronte lavorativo una buona organizzazione sarà importante per non cadere in imprevisti.

Se necessario, l'aiuto di un collega potrebbe essere importante. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata più che valida dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Questo cielo sembra splendere soltanto per voi, e i rapporti con il partner non potranno che andare per il meglio. Se siete single non dovete fare altro che trovare la persona giusta per voi e farvi avanti. Sul posto di lavoro una buona collaborazione con i colleghi vi permetterà di raggiungere risultati migliori. Voto - 9️⃣

Acquario: Luna che rimane in quadratura solo per questa giornata secondo l'oroscopo. Successivamente, l'astro argenteo ci sposterà in posizione favorevole, dunque organizzatevi e impegnati per fare qualcosa di molto bello per la persona che amate.

In ambito lavorativo Mercurio, Marte e Saturno non vi faranno sbagliare un colpo, e raggiungerete sempre il successo che meritate. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata ricca di sentimenti per voi nativi del segno. Una bella Luna in sestile, accompagnata da una luminosa Venere regaleranno tante emozioni da vivere secondo l'oroscopo. Single oppure no dunque, preparatevi a godervi ogni momento insieme a chi più amate. Per quanto riguarda il lavoro con Marte in quadratura forse non sarete della migliore forma fisica per impegnarvi al massimo con i vostri progetti, e proprio per questo un piccolo aiuto potrebbe fare la differenza. Voto - 8️⃣