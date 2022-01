Mercoledì 12 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna e Urano sui gradi del Toro, mentre Marte proseguirà l'orbita in Sagittario. Mercurio e Saturno, invece, resteranno stabili nel segno dell'Acquario, così come Nettuno assieme a Giove proseguiranno il domicilio in Pesci. Il Sole, Plutone e Venere, infine, continueranno la sosta in Capricorno.

Oroscopo favorevole per Vergine e Toro, meno roseo per Scorpione e Cancro.

Sul podio

1° posto Toro: intriganti. Ad avere una marcia in più mercoledì saranno probabilmente i single Toro di prima e seconda decade, i quali risulteranno intriganti durante le nuove conoscenze affettive, facendo un'ottima impressione e guadagnandosi qualche chance in più di tramutare l'incontro in un focoso flirt.

2° Capricorno: passionali. Le faccende professionali si riserveranno un posto d'onore nelle menti e nei gesti dei nati in Capricorno sino all'ora di pranzo, perché successivamente il segno di Terra apparirà incentivato dalla dolce metà a riaccendere la fiammella della passione in camera da letto.

3° Vergine: ambiziosi. Nessun obiettivo sembrerà irraggiungibile per il segno Mobile, poiché i nativi potrebbero mettere in campo un'ambizione smodata che non li farà accontentare mai dei risultati raggiunti, spingendoli ad alzare sempre il tiro.

I mezzani

4° posto Pesci: focus abitativo. La terza decade di casa Pesci avrà buone possibilità, mercoledì 12 gennaio, di concentrare gran parte delle sue attenzioni verso il nido domestico, specialmente nella sistemazione di mobili, elettrodomestici e oggettistica di alcune stanze.

5° Leone: regime alimentare. I "felini" potrebbero essere indotti ad apportare qualche modifica, seppur di piccolo calibro, nella loro dieta, come l'eliminazione di un cibo o un ingrediente per il quale stravedono ma che non fa bene alla salute.

6° Acquario: voglia di divertimento. La Luna quadrata e il connubio Marte-Mercurio nell'asse Fuoco-Aria spingeranno i nati in Acquario a ricercare un po' di svago.

I dinamici del segno potrebbero vedere uno spettacolo di cabaret dal vivo, mentre i più oziosi si accontenteranno dello streaming.

7° Sagittario: impegni extra. I nati sotto il segno del Sagittario che operano alle dipendenze altrui saranno probabilmente chiamati a fare qualche straordinario e, considerando la gran mole di spese che dovranno sostenere a breve, tale entrata monetaria extra sarà ben accetta.

8° Ariete: circoli viziosi. La seconda decade dei nati in Ariete sembrerà non riuscire a venir fuori da una vecchia dinamica relazionale, probabilmente facente parte della cerchia amicale, che si ripresenterà imperterrita al loro cospetto. Agendo allo stesso modo delle volte precedenti, però, il rischio sarà di entrare in un circolo vizioso, quindi sarebbe bene cambiare modus operandi.

9° Gemelli: umore altalenante. Se nelle ore mattutine la leggiadria emozionale condirà il mercoledì, sarà da metà pomeriggio in poi che il segno d'Aria avrà buone chance di fare i conti con un tono umorale decisamente più cupo e meno tendente alla comunicazione.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: lavoro flop.

Giornata da bollino rosso per il profilo professionale del terzo segno Fisso, il quale dovrà probabilmente rapportarsi con qualche collega che, sebbene nuovo nell'azienda, peccherà di saccenteria.

11° Bilancia: bizzosi. Nervosismo a fiori di pelle e una scarsa lucidità mentale potrebbero rendere mercoledì 12 gennaio poco scorrevole in casa Bilancia, coi nativi che scatteranno come molle alla minima provocazione di figli e partner.

12° Cancro: amore flop. Le incomprensioni nel ménage amoroso avvenute nei giorni scorsi non si saranno ancora placate, e i nati in Cancro potrebbero trovarsi di fronte un coniuge poco avvezzo alle coccole, per usare un eufemismo.