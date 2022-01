Nella settimana dal 17 al 23 gennaio troveremo sul piano astrologico la Luna (che diverrà Piena in Cancro alle ore 23:48 di lunedì) viaggiare dai gradi del Cancro alla Bilancia, mentre il Sole si sposterà dal segno del Capricorno (dove risiedono Plutone e Venere) al domicilio dell'Acquario (dove transitano Mercurio e Saturno). Nettuno assieme a Giove, invece, permarranno in Pesci, così come Urano resterà stabile nel segno del Toro. Marte, infine, continuerà a stazionare in Sagittario.

Oroscopo settimanale favorevole per Acquario e Bilancia, meno roseo per Ariete e Toro.

Sul podio

1° posto Acquario: obiettivi concreti. La settimana in questione parrà dividersi in due tronconi per il segno Fisso, dove i primi quattro giorni saranno presumibilmente conditi dai nativi alle prese con scadenze e cavilli burocratici, mentre da venerdì a domenica l'atmosfera diverrà decisamente più conciliante sul versante lavorativo. Dal tardo pomeriggio del 21 gennaio in poi, difatti, i nati Acquario avranno buone chance di scorgere con maggior lucidità gli obiettivi lavorativi che intendono perseguire e, grazie allo Stellium nel segno avvallato dalla spinta marziale, metteranno in campo grande dedizione per raggiungerli anzitempo.

2° posto Bilancia: rinnovamenti domestici. Eccezion fatta per i routinari lunedì e martedì, la settimana sembrerà nascere all'insegna del rinnovamento per i nati Bilancia, specialmente per ciò che riguarderà alcuni cambiamenti legati al nido abitativo.

Cambiare alcuni mobili del soggiorno, installare delle nuove mensole nella stanza dei più piccoli oppure prodigarsi nell'acquisto di una tv di ultima generazione per la cucina saranno alcune delle innovazioni che il segno Cardinale potrebbe apportare al proprio ambiente domestico, al fine di renderlo più confortevole e funzionale.

3° posto Scorpione: gratifiche. Nelle giornate di lunedì, venerdì e sabato sarà probabile che i nati sotto il segno dello Scorpione ricevano delle gratifiche economiche per qualche mansione svolta in precedenza. A premiarli potrebbe essere un'insospettabile figura di spicco professionale alla quale, sino a quel momento, il segno d'Acqua non credeva di stare molto simpatico.

I mezzani

4° posto Gemelli: weekend top. Sette giorni in crescendo quelli che potrebbero trascorrere i nati Gemelli, dove ad una partenza sottotono sul fronte amoroso (lunedì e martedì) seguirà un tripudio di briosità e voglia di divertimento (mercoledì e giovedì) sino alle ultime tre giornate che risulteranno decisamente le più significative. Dal pomeriggio di venerdì in poi, difatti, il segno d'Aria avrà, con ogni probabilità, una marcia in più durante le nuove conoscenze, facendo un'ottima prima impressione grazie al fascino che emaneranno.

5° posto Leone: tenaci. Rispetto al 2020 e 2021, il mese dell'anticompleanno partirà in maniera decisamente più scorrevole per i nati sotto il segno del Leone, i quali potranno godere di una gran determinazione mista a dinamicità che li farà divenire poliedrici e desiderosi di non abbattersi dinanzi ad alcun ostacolo si frapporrà tra loro e le mete prefisse.

Grazie al duro ma importante lavoro saturniano, inoltre, nelle giornate di mercoledì e giovedì, i felini potrebbero rendersi conto dei grandi passi avanti nel loro mondo interiore compiuti negli ultimi due anni.

6° posto Pesci: punto della situazione. La congiunzione tra il Grande Benefico e il pianeta dei venti unita allo Stellium d'Aria in dodicesima dimora potrebbero indurre i nati Pesci, soprattutto le prime due decadi, a fermarsi un attimo e far il punto della loro situazione esistenziale. Il focus nativo sarà, c'è da scommetterci, concentrato maggiormente sulle vicende affettive e su quelle monetarie, settori che da qualche tempo hanno dato parecchio da pensare. Le prossime quattro settimane, quindi, saranno un periodo ottimo per comprendere appieno se proseguire o meno una relazione ma anche se fiondarsi in quell'investimento finanziario procrastinato più volte.

7° posto Cancro: maggiore serenità. Malgrado ancora il partner planetario non sarà totalmente sgombro da ostilità, da venerdì Plutone e Venere perderanno un alleato nonché un pezzo di novanta, ovvero il Luminare giallo. Con lo spostamento del Sole in Acquario e il conseguente agglomerato dei valori d'Aria, i nati Cancro potranno presumibilmente avvertire un sostanziale alleggerimento delle indisposizioni astrali e ciò si tradurrà in un weekend decisamente più sereno per il segno d'Acqua.

8° posto Sagittario: effetto boomerang. Tradizionalmente il mese dell'Acquario è un periodo oltremodo favorevole ai nati Sagittario, in quanto gli dona maggior spazio di manovra e un atteggiamento più spensierato e conciliante del solito.

Nelle prossime quattro settimane, però, il parterre planetario si aspetterà dal segno Mobile che sfrutti appieno tali favori astrali perché, in caso contrario, potrebbe esserci un effetto boomerang. Il rischio per il segno di Fuoco, difatti, sarà quello di mantenere ugualmente un atteggiamento rancoroso nei riguardi di alcune persone oppure di lavorare col freno a mano tirato, basandosi sui pochi successi ottenuti nell'ultimo periodo.

9° posto Capricorno: focus economico. Con lo spostamento Luminare maschile in Acquario e l'inevitabile sgretolarsi dello Stellium, i nati Capricorno potrebbero accorgersi che la luce dei riflettori virerà su altri segni zodiacali e ciò indurrà il segno di Terra a colmare tale lacuna d'attenzione lanciandosi in qualche acquisto compulsivo.

Malgrado il fronte finanziario è particolarmente florido da qualche mese a questa parte, i nativi dovrebbero fare attenzione a non fare il passo più lungo della gamba accorgendosi che il loro portafogli non ha la profondità della borsetta di Mary Poppins.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: permalosi. Con la Bianca Signora di Terra retrograda e gli sguardi ammiccanti che si lanceranno Mercurio e Nettuno, i nati Ariete risulteranno probabilmente permalosi nel corso di questi sette giorni, col picco massimo nel weekend quando anche la loro lucidità mentale farà difetto. Il 19 e 20 gennaio, invece, avranno ottime possibilità di essere due giornate ideali per lasciarsi trasportare dai piaceri dell'amore.

11° posto Toro: lavoro flop. Settimana da prendere con le pinze riguardo il settore lavorativo per i nati sotto il segno del Toro, soprattutto da mercoledì a sabato quando sarà facile dare di matto per faccende di poco conto oppure prendersela con un nuovo collega fraintendendo parole e circostanze. A fronte di ciò, sarebbe meglio in queste giornate chiudere a doppia mandata la bocca ed evitare di lanciare occhiatacce a destra e a manca, preferendo proseguire a testa bassa nello svolgimento delle loro mansioni quotidiane.

12° posto Vergine: in disparte. Nessuno isolerà i nati Vergine in questa settimana, sia chiaro, ma saranno presumibilmente loro stessi a starsene in disparte, quasi in modalità letargo, a causa delle numerose osticità astrali che li indurranno a ridurre al minimo i rapporti con le altre persone.

L'unico bagliore positivo settimanale parrà essere rappresentato dalla giornata di venerdì, ventiquattro ore dove il segno Mobile farebbe bene a trascorrere del tempo assieme alle amiche storiche, così da rasserenarsi almeno un po'.