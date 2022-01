L'oroscopo di martedì 11 gennaio 2022 è pronto a "sfornare" ancora nuove previsioni. Target come sempre l'amore e il lavoro. Ad essere messi sotto controllo approfondito, in questo contesto, i sei segni appartenenti alla prima tranche della corolla zodiacale. Per la precisione, l'Astrologia del giorno risulta essere applicata ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di sapere come andrà la giornata di martedì? Prima di dare avvio alle previsioni astrologiche dell'11 gennaio sveliamo quale sarà il segno favorito del giorno.

A questo giro a risultare al top, sottoscritti quindi con le cinque buone stelle indicative di fortuna e prosperità, il segno del Toro insieme a quello del Leone. Un po' in affanno intanto potrebbero essere i nativi dell'Ariete e dei Gemelli, rispettivamente valutati con tre e due stelline.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 11 gennaio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Leone;

2° posto - ★★★★: Cancro, Vergine;

3° posto - ★★★: Ariete;

4° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali dell'11 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo dell'11 gennaio al segno dell'Ariete annuncia una giornata "sottotono".

In amore, offrite sempre massima chiarezza alla persona amata, chiedendo di ricambiarvi allo stesso modo. Solo così eviterete un'eventuale crisi del rapporto, specie se questo non ha più solide basi. Per le coppie formate da tempo la giornata di martedì rappresenta un momento di revisione con probabili cambiamenti. Single, le stelle vi suggeriscono di trascorrere un po' di tempo insieme ai vostri amici: svagatevi e smettetela di pensare ai soliti problemi (famiglia e lavoro) che vi state portando dietro da tempo.

Avete bisogno di rilassarvi perché, altrimenti, rischiate di perdere quella già poca lucidità che vi rimane. Nel lavoro, non sarà la giornata migliore per dire la vostra. Cercate invece di portare avanti nuovi progetti, con serietà e costanza.

Toro: ★★★★★. In campo sentimentale questo martedì sarà una grande giornata per il Toro.

Sicuramente avvantaggiati coloro che riusciranno a ritagliarsi una buona fetta di tempo libero per godere dei piaceri della vita. Il dialogo sarà l'arma vincente, sia se dovete chiarire una questione in sospeso, sia se siete orientati verso nuove idee per rendere il rapporto ancora più piacevole. Single, avrete la sensibilità, la prontezza di riflessi e la lucidità mentale per cogliere al volo le occasioni migliori. Perciò vi diciamo che questo martedì non mancheranno le opportunità per ampliare le conoscenze o incontrare gente nuova, interessanti sia a livello fisico che mentale. Sono giorni buoni anche per incrementare la vostra curiosità o per rendere più scorrevoli le incombenze quotidiane.

Nel lavoro, l'ambizione sarà la parola magica per il vostro segno; vuole dire inventiva e tenacia, spirito d'iniziava e volontà di ferro: approfittatene!

Gemelli: ★★. Martedì valutato in negativo, sottoscritto con le due stelline relative ai frangenti da "ko". In amore, un po' si ride e un po' si litiga, forse a causa di quel pizzico di gelosia non sempre suffragata da fatti: la prendete come scusa per lamentarvi non poco con chi avete accanto. Particolarmente lunatici e suscettibili nel periodo, a molti del segno proprio non si potrà dire nulla. Fate quindi attenzione a non esagerare con il vostro partner, perché potrebbe perdere la pazienza. Approfittate di questo periodo per non toccare argomenti delicati, meglio rimandare a momenti più favorevole.

Single, le stelle vi metteranno in guardia da alcune persone che non si sono comportate in modo cristallino nei vostri confronti. Il disagio si farà sentire con forza, specialmente in famiglia dove potrebbero riaccendersi vari dissapori. Nel lavoro, il rischio che correte è quello di diventare troppo aspri, troppo categorici e di non ottenere, quindi, nessun risultato utile.

Oroscopo e stelle di martedì 11 gennaio

Cancro: ★★★★. Per i sentimenti, considerando il cielo astrologico sgombro da connessioni planetarie, diciamo che sarà una buona giornata. Abbastanza sereno il periodo quindi, sia per le coppie nuove che per quelle vecchie. In generale i sentimenti continueranno a girare alla grande e in molti non avete proprio niente da temere riguardo i rapporti della sfera privata.

Single, il tempo che scorre non fa paura, d'altronde chi semina poi raccoglie e i vostri ultimi sforzi stanno dando (o daranno) i loro frutti. Se sarete pazienti tutto sarà ampiamente ricompensato, quindi concedetevi un momento di relax, perché sarà proprio quello di cui avrete bisogno soprattutto dopo una stressante giornata lavorativa. Nel lavoro, la situazione più vantaggiosa toccherà a quanti di voi sono indipendenti nella professione o si occupano di relazioni sociali, immagine o pubblicità.

Leone: ★★★★★. In amore sarà una giornata molto positiva, piena di emozioni e buoni sentimenti. Ci sarà equilibrio nelle coppie e non mancheranno passione e belle sorprese. Così il romanticismo sarà davvero alle stelle, quindi godetevi ogni momento al massimo.

Gli altri si mostreranno più attenti alle vostre richieste: approfittatene per mettere in chiaro ciò che vi tenete dentro da tempo, oppure qualcosa che avete paura di rivelare alla vostra metà. Single, vi sentirete affascinanti e questo farà da calamita per eventuali pretendenti. Qualcuno/a cercherà di conquistarvi a tutti i costi: potrete finalmente fare la vostra scelta. I pianeti saranno dalla vostra parte: un bel sorriso in questa giornata potrebbe valere molto di più di tante parole. Nel lavoro, riuscirete a raggiungere i risultati prefissati. Grazie alla collaborazione con i vostri colleghi in arrivo gratificazioni e buoni guadagni.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 11 gennaio, predice un giorno stabile.

In campo sentimentale, dare enfasi alla serenità del rapporto vi farà guadagnare terreno, e senza alcuno sforzo potrete salire più in alto nella stima del vostro partner. Le conversazioni saranno facili; approfittatene per parlare del vostro futuro o di ciò che avete nel cuore. La sincerità sarà la vostra più grande forza. Sarete in grado di seminare ciò che volete per poi raccoglierne i buoni frutti. Single, concedetevi senza riserve ad una nuova conoscenza che già da adesso si annuncia densa di forti emozioni. Ci sarà da sudare freddo ma alla fine vivrete brividi emozionali impareggiabili, scoprendo di aver vissuto sensazioni mai provate prima. Le stelle altresì consentiranno di comunicare con facilità i vostri sentimenti.

Nel lavoro, potrebbero presentarsi le giuste opportunità per far emergere quelle qualità che al momento non state dimostrando. Porterete fino in fondo un obiettivo, senza perdere concentrazione e dedizione.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 11 gennaio.