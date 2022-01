L'Oroscopo della settimana dal 10 al 16 gennaio 2022 è arrivato, pronto a dare conto a voi lettori di come saranno le stelle. Sotto analisi in questa sede è la seconda settimana del mese attuale relativamente ai segni della seconda sestina, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Riguardo ai voti assegnati, premettiamo subito che in questa settimana ad avere la miglior pagella tra i sei appena enunciati sarà il Capricorno (voto 9). Invece è pronosticato nella norma il frangente, anche se abbastanza stabile, per i nativi del Sagittario (voto 7), dell'Acquario (voto 7) e dei Pesci (voto 7).

Poco da sperare invece per chi ha nel proprio Tema Natale il simbolo della Bilancia (voto 5).

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 5. Diciamo che sarà una settimana un po' affannosa. Un periodo così era nell'aria da tempo. purtroppo è arrivato adesso, cavalcando una pagella decisamente poco invitante: preoccupati? Non ne avete motivo visto che, grazie al calendario delle stelline in rilievo a seguire, saprete a priori quando converrà agire e quando invece stare fermi e immobili. Questa settimana che sta per entrare dovrete mettere in campo diplomazia e tanta pazienza: caratteristiche che, per fortuna, non vi mancano.

Buttate il cuore oltre l’ostacolo e non lasciate che interferenze negative spengano il vostro entusiasmo (o ciò che ne resta). Ascoltate chi può insegnare qualcosa oppure mostrate le vostre fragilità a chi vi ama, senza paura.

Ecco le giornate come sono state valutate:

★★★★★ martedì 11 gennaio;

★★★★ lunedì 10, mercoledì 12, giovedì 13;

★★★ venerdì 14, domenica 16;

★★ sabato 15 gennaio.

♏ Scorpione: voto 6.

Settimana numero due del corrente mese di gennaio valutata dall'oroscopo sulla media sufficienza. Il periodo in analisi potrebbe essere portatore di buone novità oppure favorito da un colpetto di fortuna, quasi certo. Alcuni cambiamenti riguardanti la sfera professionale potrebbero intimorire più di qualcuno di voi nativi, forse perché l'attuale situazione è in qualche modo rassicurante; tenete presente però che qualsiasi tipo di miglioramento passa, volente o nolente, sempre da un cambiamento.

Cercate di avere maggiore capacità nelle vostre possibilità, ascoltando anche ciò che vi dice la persona del cuore.

Ecco il responso settimanale con le stelline fino a domenica 16 gennaio:

★★★★★ lunedì 10, domenica 16;

★★★★ martedì 11, venerdì 14, sabato 15;

★★★ giovedì 13 gennaio;

★★ mercoledì 12 gennaio 2022.

♐ Sagittario: voto 7. Si prevede per voi Sagittario una settimana abbastanza gestibile. La parte iniziale e centrale da usare per 'fare' o per 'disfare', poi la restante fine da tenere assolutamente sotto stretta osservazione. Questa che sta per entrare sarà una settimana particolare; da una parte raggiungerete un obiettivo che vi stava particolarmente a cuore, dall’altra vi saranno momenti in cui avvertirete tutto il peso della stanchezza accumulata in questi ultimi tempi.

In generale a dare noia sarà giusto una cosa momentanea relegata alle giornate di venerdì e sabato. Saprete presto recuperare la vostra grinta, compresa quella vostra leggendaria testardaggine.

Il responso astrologico a seguire:

Top del giorno martedì 11 gennaio;

martedì 11 gennaio; ★★★★★ lunedì 10, mercoledì 12;

★★★★ giovedì 13, domenica 16;

★★★ venerdì 14 gennaio;

★★ sabato 15 gennaio.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 8. L'oroscopo della settimana anticipa, a tutti voi nativi in Capricorno il più che ottimo il periodo riguardo l'amore. Dunque sentimenti in primissimo piano, a parte la giornata di sabato che potrebbe dare problemi. Vista la carta astrale relativa, al contesto segnato con tre stelle seguirà una domenica ancora peggiore, indicata con due stelline.

Tutti i restanti giorni saranno meravigliosi! Sentirete forte il desiderio di rifugiarvi fra gli affetti familiari, magari stare fra le cose che conoscete bene, assaporando il gusto della confidenza e dell’intimità: se seguirete il vostro buon istinto non ci saranno ostacoli di sorta. in molti ritroveranno lo spirito giusto per affrontare non solo questa ma anche la settimana che seguirà.

I dettagli giorno per giorno nel responso seguente:

Top del giorno mercoledì 12 gennaio;

mercoledì 12 gennaio; ★★★★★ lunedì 10, martedì 11, giovedì 13;

★★★★ venerdì 14 gennaio;

★★★ sabato 15 gennaio;

★★ domenica 16 gennaio 2022.

♒ Acquario: voto 7. L'Astrologia settimanale a voi del segno preannuncia che i prossimi giorni potenzialmente saranno in grado di portare in misura uguale difficoltà e momenti positivi.

Ottime performance in amore, come anche nelle affettività strette. In qualche caso ci saranno da affrontare delle spese impreviste, ma i tempi sono quelli che sono: saprete gestire ogni cosa nel migliore dei modi, salvando capra e cavoli. Quanto al resto, la settimana precedente è stata decisamente intensa e movimentata, questa che viene dovrebbe portare un po' più di serenità. Se non potete fermarvi, almeno provate a rallentare!

Il prospetto condensato espresso giorno per giorno:

Top del giorno venerdì 14 gennaio;

venerdì 14 gennaio; ★★★★★ giovedì 13, sabato 15;

★★★★ mercoledì 12, domenica 16;

★★★ martedì 11 gennaio;

★★ lunedì 10 gennaio 2022.

♓ Pesci: voto 7. Il periodo in arrivo potrebbe favorire la crescita di problematiche relative ad alcune persone in ambito lavorativo: martedì 11 gennaio porterà solo due stelle da 'ko', per questo cercate di evitare mosse compromettenti in merito alla vostra mansione, verso i colleghi.

In qualche caso dovrete sistemare una serie di cose riguardanti l’aspetto pratico del vostro lavoro: roba noiosa, insomma, ma necessaria. Toglietevi il pensiero, così poi potrete dedicarvi a questioni più interessanti. L’amore invece procederà sui binari giusti, anche se qualcuno tra voi vorrebbe provare sensazioni più intense, magari anche a costo di rischiare qualcosa...

La scaletta con le stelline, valida per tutta la prossima settimana:

Top del giorno domenica 16 gennaio;

domenica 16 gennaio; ★★★★★ venerdì 14 e sabato 15;

★★★★ lunedì 10 e giovedì 13;

★★★ mercoledì 12 gennaio;

★★ martedì 11 gennaio 2022.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Nuovo incontro con l'attesissima classifica della settimana che nel contesto riguarderà le giornate in calendario da lunedì 10 a domenica 16 gennaio.

Come sempre il report astrologico risulta essere valido per l'intero comparto zodiacale. Prima di iniziare a mettere nero su bianco il responso ricavato dalle effemeridi del periodo, ci piace dare enfasi al segno indicato al "top" per la settimana: il Toro. Ottimo momento anche per il Cancro, posizionato al secondo posto in classifica. Andiamo a scoprire il resto della scaletta.

Le posizioni in classifica con le pagelle per tutti e dodici i segni dello zodiaco:

1° posto - Toro , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Cancro, voto 9;

3° posto - Gemelli e Capricorno, voto 8;

4° posto - Sagittario, Acquario e Pesci, voto 7;

5° posto - Ariete, Leone, Vergine e Scorpione, voto 6;

6° posto - Bilancia, voto 5.

L'oroscopo settimanale dal 10 al 16 gennaio 2022, in questo caso interessante la seconda settimana di gennaio, giunge a fine. Vi diamo appuntamento con la previsione settimanale riguardante il periodo dal 17 al 23 del corrente mese.