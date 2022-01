L'Oroscopo settimanale dal 10 al 16 gennaio 2022 è puntuale all'appuntamento con tutti gli appassionati di Astrologia, pronto a valutare i sei segni relativi alla prima metà dello zodiaco. Sotto analisi dunque i prossimi sette giorni in calendario, relativamente ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

I giorni compresi da lunedì a domenica, nel periodo sotto osservazione, vedranno in ottima posizione il Toro (voto 10), in grandissima forma e appoggiato pienamente dalla Luna nel segno. Buono il periodo osservato anche per coloro nati in Cancro (Voto 9) e Gemelli (voto 8).

Invece, secondo quanto anticipato dalle previsioni astrologiche da lunedì a domenica, ad avere un periodo non troppo tranquillo saranno Ariete (voto 6), Leone (voto 6) e Vergine (voto 6), terzetto indicato positivamente, ma al limite della mediocre sufficienza.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli analizzando singolarmente ogni segno, ovviamente dopo aver dato voce ai nuovi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Pronti a scoprire cosa dicono le previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 10 a domenica 16 gennaio? Certo che si, ovviamente. Però, come sempre in questi casi ci piace mostrare in anteprima quali saranno i segni che avranno il piacere di ospitare la Luna nel proprio settore.

La settimana sotto analisi contempla in tutto 3 cambi di settore da parte della "musa dei poeti". A dare inizio ai transiti sarà l'ingesso della Luna in Toro, presente nel segno di Terra già da questo lunedì 10 gennaio alle ore 15:46. L'Astro della Terra osserverà un nuovo stop giovedì 13 gennaio quando, alle ore 04:08, formerà la figura relativa alla Luna in Gemelli.

L'arrivo della Luna in Cancro prevista per sabato 15 gennaio porrà termine ai transiti settimanali.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Settimana decisamente poco positiva, in questo frangente priva della tanto agognata 'top del giorno'. Infatti, questa seconda settimana del mese di gennaio a tanti voi nativi porterà solamente due giornate classificate al 'top' con cinque ottime stelline (venerdì e domenica).

Non fatevi prendere dalla sfiducia se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, e soprattutto fatevi scudo contro eventuali influenze esterne, ovviamente negative. Il periodo problematico è passato o poco ne rimane: allentate la presa, il cielo vi sarà favorevole. Sappiate ascoltare i buoni consigli, senza dire niente.

Ecco quando poter 'osare' e quando invece stare in campana:

★★★★★ venerdì 14 e domenica 16;

★★★★ lunedì 10, giovedì 13 e sabato 15;

★★★ martedì 11 gennaio;

★★ mercoledì 12 gennaio.

♉ Toro: voto 10. L'oroscopo della settimana annuncia l'arrivo di un periodo valutato al massimo delle possibilità. Queste prossime sette giornate in calendario splenderanno letteralmente di piena positività, con il clou cadente lunedì 10 gennaio, giornata d'arrivo della Luna in Toro.

Grazie a una bella intuizione, in questi giorni riuscirete a sciogliere un nodo fin troppo stretto; un nodo riguardante la vostra vita privata. Il risultato sarà una rinnovata armonia e una chiarezza di idee che non avevate da tempo. Sul fronte lavorativo, invece, la parte conclusiva della settimana potrebbe risultare monotona e un po' lenta.

A seguire la situazione relativa ai prossimi sette giorni:

Top del giorno lunedì 10 gennaio (Luna nel segno);

lunedì 10 gennaio (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 11, mercoledì 12 e sabato 15;

★★★★ giovedì 13, venerdì 14 e domenica 16.

♊ Gemelli: voto 8. Stabile e molto efficiente quasi tutto il periodo per voi del segno. Ovviamente con una eccezione che andremo a scoprire subito. Tranquilli, ne avrete solamente due: lunedì 10 e martedì 11 gennaio.

Peccato solo per l'inizio settimana: consolatevi con il fatto che i restanti cinque giorni saranno tutti postivi, in primis giovedì 13 gennaio, giorno d'arrivo della Luna nel comparto. Se poi vorreste qualcosa di più dall’amore, dovete osare di più: un’equazione semplice! Buttatevi, come soltanto voi nativi sapete fare. E non abbiate paura, perché la vostra audacia prima o poi sarà premiata. Per il resto, preparatevi psicologicamente a un’altra settimana molto impegnativa: basterà giocar bene un paio di carte per conquistare una vittoria.

Il resoconto condensato dall'oroscopo espresso nella scaletta a seguente:

Top del giorno giovedì 13 gennaio (Luna nel segno);

giovedì 13 gennaio (Luna nel segno); ★★★★★ venerdì 14, sabato 15 e domenica 16;

★★★★ mercoledì 12 gennaio;

★★★ lunedì 10 gennaio;

★★ martedì 11 gennaio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 9.

L'oroscopo della settimana considera fortunata la settimana in arrivo, sia in amore come anche molto efficiente e sicuramente riconosciuta nel lavoro. Avrete una 'super-giornata' proprio alla partenza del weekend, portata da una meravigliosa Luna presente nel vostro segno sabato 15 gennaio, a partire dalle ore 00:43, dunque nel cuore della notte. Eventuali nodi non mancheranno, ma con le mosse giuste riuscirete a scioglierli senza troppe difficoltà. Dedicate maggiore attenzione ai rapporti che meritano di essere coltivati, soprattutto per quanto riguarda la sfera personale: non rimandate incontri, messaggi, telefonate.

Come si presentano nel complesso i prossimi sette giorni in calendario:

Top del giorno sabato 15 gennaio (Luna nel segno);

sabato 15 gennaio (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 10, giovedì 13 e domenica 16;

★★★★ martedì 11 e venerdì 14;

★★★ mercoledì 12 gennaio.

♌ Leone: voto 6.

La settimana numero due di gennaio si annuncia leggermente sotto le attese per tanti di voi Leone. Tranquilli, il periodo è passeggero e presto riavrete al massimo la serenità e la positività che vi spetta di diritto. Il consiglio nel frattempo è quello di giocarsi le carte migliori durante la parte iniziale e finale del periodo. Organizzatevi in modo da riservare alla vostra famiglia il tempo necessario per dialogare e mettere a posto alcune questioni che da troppo tempo sono traballanti. Curate di più l’alimentazione e concedetevi qualcuno di quei piccoli piaceri rigeneranti: un po’ di shopping, una cenetta in famiglia, un buon film in dolce compagnia.

A voi la classifica giorno per giorno da lunedì a domenica:

★★★★★ martedì 11 e mercoledì 12;

★★★★ lunedì 10, sabato 15 e domenica 16;

★★★ giovedì 13 gennaio;

★★ venerdì 14 gennaio.

♍ Vergine: voto 6.

Settimana messa in preventivo come decisamente in linea con la sufficienza. Infatti, questo periodo vedrà solo due giornate positive, lunedì e giovedì, le restanti saranno da navigare a vista. L'oroscopo della settimana 10-16 gennaio invita a tenere bene i piedi per terra, coltivando progetti e non utopie. Proseguite lungo la vostra strada ma senza pretendere la luna nel pozzo. Per quanto riguarda l’amore, alcune cose in questi giorni potrebbero diventare improvvisamente chiare, come non lo sono mai state. E dare il via, così, a una rivoluzione interiore capace di ridestare emozioni che credevate ormai assopite.

Il dettaglio relativo ai giorni buoni e quelli meno efficaci, nel prospetto seguente:

★★★★★ lunedì 10 e giovedì 13;

★★★★ martedì 11, mercoledì 12 e venerdì 14;

★★★ sabato 15 gennaio;

★★ domenica 16 gennaio.

