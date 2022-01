Una nuova settimana sta per prendere il via per tutte e dodici i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 10 gennaio 2022 con le previsioni per tutti i segni nel lavoro e in amore.

Ariete: in amore questa è una fase di revisione, ma fortunatamente con la Luna avrete maggiori possibilità. Nel lavoro ci sono alcune problematiche da dover rivedere, non è un momento esaltante.

Toro: per i sentimenti vi sentite più forti in questo momento, avrete la possibilità di essere protagonisti. Nel lavoro i progetti che stanno andando avanti da tempo stanno portando maggiori soddisfazioni.

Gemelli: a livello sentimentale la settimana parte in modo positivo e a breve la Luna sarà anche nel segno. Nel lavoro alcune questioni di tipo economico sono da rivedere.

Cancro: in amore ci sono diverse cose da fare, è un momento complicato vista anche la Luna in opposizione. A livello lavorativo gestite al meglio gli impegni che dovete portare avanti in questa giornata.

Leone: a livello amoroso le relazioni che vanno avanti da tempo potranno subire delle incomprensioni, meglio portare pazienza nelle prossime ore. Nel lavoro meglio evitare gli azzardi, ma pensate bene prima di agire.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore situazione migliore visto che diversi pianeti saranno favorevoli, avrete maggiori occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Nel lavoro dovrete gestire al meglio alcune questioni dal punto di vista economico.

Previsioni e oroscopo del 10 gennaio 2022: la giornata

Bilancia: per i sentimenti maggiore energia nella seconda parte della giornata. Dopo il calo della settimana scorsa, ora potrete recuperare. A livello lavorativo arrivano maggiori occasioni, anche se le scelte da fare non mancheranno.

Scorpione: in amore se c'è un accordo da concludere inizio una fase favorevole, attenzione soltanto a qualche lieve momento di agitazione. Nel lavoro non manca qualche novità, non abbiate per questo timore di farvi avanti.

Sagittario: a livello amoroso mattinata favorevole visto che la Luna sarà nel segno. Per i single del segno gli incontri saranno favoriti.

Nel lavoro avrete la possibilità di vivere al meglio alcune situazioni che arriveranno.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata di calo al mattino, ci sono ancora diversi contenziosi da mettere a posto. Nel lavoro gestite al meglio le nuove proposte, avrete la possibilità di fare di più.

Acquario: per i sentimenti giornata a metà con la mattina migliore del pomeriggio. Il cielo vi invita a tenere sotto controllo le relazioni. Nel lavoro alcune questioni importanti dovranno essere riviste nelle prossime ore.

Pesci: in amore le coppie che stanno insieme da tempo avranno la possibilità di progettare qualcosa di nuovo. Se c'è qualcosa di ambizioso da portare avanti fatelo ora. Nel lavoro, anche se gli scorsi mesi non sono stati per lo più dalla vostra parte ora sentite la voglia di cambiare.