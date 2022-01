Per la giornata di domani, venerdì 21 gennaio 2022, l’Oroscopo prevede ancora il segno dell’Acquario in netto rialzo, praticamente occupando il primo posto nella classifica, mentre i Pesci saranno solo un po’ più in su rispetto alle giornate precedenti. Ottimi risultati anche per il Leone e per lo Scorpione.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: Cancro ottimale in amore

1° Acquario: in amore ci saranno delle rivoluzioni, sia per i single che per coloro che sono già all’interno di una relazione. La stabilità vi porterà non soltanto a vivere in modo più sereno la vostra storia d’amore ma anche di farla evolvere considerevolmente.

2° Cancro: le vicende con il partner volgeranno sempre in meglio, complice l’atmosfera di sintonia che sicuramente vi porterà a più romanticismo del solito e ad una passionalità che trascenderà anche qualche piccola discussione delle giornate precedenti.

3° Leone: supererete ogni ostacolo brillantemente, senza dovervi forzare a perseguire degli obiettivi con dei sacrifici che potrebbero essere deleteri per il vostro umore. Secondo l’oroscopo con il partner vivrete un periodo eccellente e romantico sotto tanti aspetti.

4° Toro: l’atmosfera della famiglia sicuramente sarà un vero e proprio toccasana per una settimana che è stata abbastanza travagliata sotto il profilo burocratico. Avrete anche voi stessi un atteggiamento molto più disteso, con molte delle relazioni interpersonali che vi interessano.

Gemelli in miglioramento

5° Scorpione: questo venerdì si presenterà con altri successi e con tante ambizioni che riuscirete a portare avanti con la vostra squadra di lavoro. Potreste affiancarvi a qualcuno che condivide sia le vostre ambizioni che i vostri interessi.

6° Gemelli: sarete sulla buona strada per riappacificarvi con qualcuno che per il momento ha avuto delle discussioni con voi piuttosto accese.

Ma ora potreste raggiungere una complicità inaspettata che potrebbe anche fare la differenza sul lavoro.

7° Bilancia: questo ribasso nella classifica dell’oroscopo sarà dovuto essenzialmente alle sfide che dovrete affrontare ed eventualmente superare. Le soddisfazioni saranno ridotte al minimo, ma allo stesso tempo avrete del tempo per riorganizzarvi adeguatamente per altri progetti lavorativi.

8° Capricorno: allenterete la tensione che aleggia attorno a voi già da qualche tempo a questa parte, dimenticandovi anche per un po’ le vicende che vi hanno innervosito o scosso. La concentrazione sul lavoro sarà sempre più alta, quindi non demordete con una sfida particolarmente difficile.

Pesci impegnato

9° Pesci: dovrete impegnarvi molto per superare un ostacolo molto grande e che se non risolto potrebbe ripresentarsi. Fate in modo che ogni cosa proceda per il verso giusto, anche se dovrete sacrificare molto del vostro tempo libero, secondo l’oroscopo.

10° Ariete: il malumore sarà sempre più fitto man mano che passeranno le ore, dunque ciò che dovreste fare in questo momento sarà essere il più tranquilli possibile e dedicarvi a qualcosa che amate fare, a prescindere dagli impegni.

11° Vergine: non vi sentirete dell’umore giusto per fare qualcosa che possa fare la differenza sul lavoro o per le vostre finanze, dunque un po’ di riposo potrebbe essere l’inaspettata risposta ad una stanchezza che si protrae da tanto tempo a questa parte.

12° Sagittario: avrete una discussione significativa con un collega o un collaboratore che probabilmente avrà idee diverse dalle vostre, quindi probabilmente fare da soli in questo momento sarà molto più produttivo che altro.