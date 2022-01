Per la giornata di domani, giovedì 13 gennaio 2022, l’Oroscopo prevede l’Ariete al primo posto nella classifica, seguito a ruota dal toro e da un altro segno di fuoco, ovvero il Leone. Notizia ancora buone per i nati sotto il segno del Cancro, mentre per i Gemelli si avvia una fase meno “pesante”.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: Ariete energico

1° Ariete: Venere combinato alle energie di Marte saranno essenziali per unire passionalità e romanticismo all’interno della vostra relazione di stampo amoroso, e magari anche renderlo sempre più roseo e duraturo.

Secondo l’oroscopo gli affari andranno a gonfie vele, domani.

2° Toro: si risveglieranno delle sensazioni passate che vi daranno un notevole spunto creativo per le vicende in un futuro prossimo. Con una grande rimonta degli affari, avrete più chance di fare un investimento importante e che sia estremamente utile per la vostra squadra di lavoro.

3° Leone: la volontà e le energie per affrontare al meglio la giornata non vi mancheranno, anzi, potrebbero essere sufficienti anche per tante ore in più, che siano di lavoro oppure per potervi concedere dello shopping o un passatempo che sia affine ai vostri desideri.

4° Acquario: prendere una decisione forte sarà esattamente in linea con il vostro atteggiamento volitivo, soprattutto in questo periodo.

La fortuna vi sarà sempre accanto anche per quelle questioni che potreste reputare di poco conto.

Cancro volenteroso

5° Cancro: sarete sempre più vincenti sul lavoro, se continuerete a lavorare sodo per il perseguimento dei vostri obiettivi. L’oroscopo di domani prevede una grande opportunità da cogliere assolutamente al volo, per non sprecarla.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

6° Sagittario: il coraggio in questa giornata di domani sarà ampiamente ricompensato sul lavoro, secondo l’oroscopo. Farvi un regalo potrebbe essere un incentivo a fare sempre meglio e a non cedere alla prima situazione negativa che si presenterà davanti a voi.

7° Scorpione: la monotonia sul lavoro potrebbe essere delle cause del mancato appello alla vostra creatività e alle spiacevoli conseguenze sul piano finanziario.

Non mancheranno anche la poca voglia di osare nella coppia con una sorpresa da parte vostra per il partner.

8° Gemelli: probabilmente vi lascerete le varie discordanze alle spalle, soprattutto in amore, e finirete con intavolare un dialogo con il partner moto convincente. Sul lavoro ci sarà un piccolo passo avanti che incrementerà di molto la vostra fiducia nel futuro.

Malumore per Capricorno

9° Bilancia: se le tensioni si allenteranno, ci potrebbero essere dei primi passi verso una riappacificazione piuttosto veloce e senza troppe complicazioni. La sintonia sarà ancora molto lontana, ma arriverà un momento di riflessione molto maturo da parte vostra.

10° Capricorno: un po’ di malumore potrebbe compromettere le vostre prestazioni lavorative, ma anche un po’ di malessere potrebbe cominciare ad emergere.

La pazienza in amore potrebbe essere la chiave per una giornata piuttosto turbolenta.

11° Pesci: avrete qualcosa da dire al partner, ma se probabilmente resterete molto taciturni sarà il caso di sviluppare una idea per poter comunicare. Dovrete affrontare un malessere che coinvolgerà la mente e soprattutto dovrete cercare di non lasciarvi sopraffare da esso.

12° Vergine: dovrete fare i conti con un ribasso che probabilmente vi darà parecchio filo da torcere sul lavoro, mentre nei rapporti interpersonali si respirerà un’aria di gelo molto difficile da dissipare. Secondo l’oroscopo potrebbe sopraggiungere un ostacolo in amore.