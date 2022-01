L'Oroscopo di giovedì 13 gennaio 2022 è già pronto con le previsioni zodiacali impostate sui segni rappresentanti la prima metà dello zodiaco. Altresì, a tenere alta la curiosità, la presentazione della nuova classifica stelline sulla giornata in analisi. Curiosi di scoprire chi avrà massima fortuna in campo sentimentale? Come certamente qualcuno di voi avrà già intuito, l'Astrologia applicata in questo contesto ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, vede il dominio assoluto dei Gemelli. A portare fortuna al simbolo astrale di Aria sarà l'ingresso nel settore della Luna, presente nel segno fino al prossimo venerdì.

Guardando la Luna, gli amici della Vergine sorridono di cuore, visto che l'Astro d'Argento man mano che passano le ore si avvicina sempre più verso di loro.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'oroscopo di domani 13 gennaio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Gemelli (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Cancro, Vergine;

3° posto - ★★★★: Ariete, Toro;

4° posto - ★★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 13 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 13 gennaio al segno dell'Ariete preannuncia un giovedì intriso della solita routine. In molti gioirete dell'elettricità che sentirete stando in compagnia del vostro partner, cosa che conferma sempre più i "focosi" sentimenti nei confronti della persona amata.

Sarete propositivi e propensi al dialogo, potrete così avere carta bianca dal vostro partner su tutto ciò che vorreste fare in questa giornata. Single, sarà una giornata discreta. In parte potrete dare libero sfogo alle vostre volontà, anche perché una buona parte della strada davanti a voi sarà abbastanza spianata. Vivrete così un giovedì sufficientemente positivo, con il cuore che potrebbe battere forte in alcuni frangenti del giorno.

Forse qualche lacrima (di gioia?) potrà scendervi in serata. Nel lavoro, ponetevi degli obiettivi importanti e concentratevi su di loro. Parte delle stelle saranno dalla vostra parte, regalandovi l'energia necessaria per raggiungere una piccola meta.

Toro: ★★★★. Questo giovedì sarà mediamente buono, di certo abbastanza affabile per molti di voi (non per tutti).

In amore vivrete una buona giornata, quasi tutta all'insegna del sorriso e dell'armonia con il vostro lui/lei. Periodo da sfruttare per le piccole cose. In ambito familiare una cenetta con le persone amate si rivelerà un vero piacere, sia per le gustose portate che per il cuore colmo di gioia. Le stelle promettono un giovedì gradevole da trascorrere anche in compagnia di una buona amicizia, cogliendo insieme attimi all'insegna della spensieratezza e del puro divertimento. Approfittate, perché ogni piena felicità è sempre fatta di piccole cose, mai da grandi progetti o chissà cosa. Single, le stelle vi proteggono e vi aiutano ad affrontare nel modo migliore gli imprevisti, solo che qualcosa ultimamente minaccia la vostra tranquillità.

Dovrete quindi fare appello alla razionalità e diplomazia per non cedere alla rabbia e rovinarvi non solo l'umore, ma anche tutta la giornata. Nel lavoro, sarete molto abili nel riuscire a mettere da parte una piccola somma di denaro.

Gemelli: 'top del giorno'. Giornata superlativa, tutta improntata alla Luna in arrivo nel segno. In amore, un cielo positivo farà sentire la maggior parte di voi meglio del solito. Così, oltre al sano divertimento ed a una buona forma fisica, potrete contare su un giorno intenso da trascorrere con chi vi pare e piace. Tenerezza e passione sapranno fondersi mirabilmente e in più di un'occasione avrete l'impressione di camminare tre metri sollevati da terra. Sorridete guardando negli occhi chi amate, perché la felicità che provate adesso sarà la stessa che troverete ogni mattino sfiorando le labbra di chi avete dentro l'anima.

Single, sarà una giornata tranquilla, il che vi consentirà di trovare il giusto equilibrio tra la disponibilità verso gli altri e l'attenzione per voi stessi. Evitate sforzi inutili. Puntate piuttosto sulle vostre ambizioni, o verso traguardi ravvicinati, ma sempre in un'ottica lungimirante. Vi accorgerete di quanto siete apprezzati e di come, via via, miglioreranno i rapporti con le persone. Nel lavoro, otterrete delle piccole soddisfazioni che vi rincuoreranno e vi renderanno più dinamici. Nuovi progetti che vi stimoleranno a dare il meglio.

Oroscopo e stelle di giovedì 13 gennaio

Cancro: ★★★★★. Gli astri in questo periodo vi aiutano a canalizzare l’energia verso una direzione costruttiva, fornendovi una visione chiara e disincantata della realtà.

Un maggiore senso pratico sarà il giusto antidoto per combattere eventuali coincidenze sfavorevoli. Per i sentimenti, ci saranno dei momenti molto belli per voi e per il partner: sarà un giorno parecchio interessante e piacevole sia sul piano fisico che sentimentale. Venere riporterà il sereno sulla vostra vita a due e riuscirete a mettere finalmente una pietra sopra sui vostri vecchi e tormentati problemi. Single, gli astri saranno dalla vostra parte in questo giovedì e vi regaleranno una giornata perfetta sotto tutti i punti di vista. Ogni cosa ed aspetto della vostra vita troverà la giusta collocazione e questo instaurerà in voi una maggiore fiducia nei confronti del futuro, ma anche e soprattutto in voi stessi.

Nel lavoro, sarà il momento di entrare in azione ampliando le entrate e facendo investimenti oculati. È ora di porre le basi per il tuo futuro, così come lo avete sempre sognato.

Leone: ★★★. Cercate di condividere con gli altri le vostre emozioni: non è buono, né sano chiudersi in difesa. Sarete attratti da una persona sfuggente e forse sentirete il desiderio di fermarvi a riflettere su cosa fare o non fare. In amore, fate orecchie da mercante alle provocazioni di alcuni astri dissonanti se non volete incrinare l'armonia con il partner, magari per un banale puntiglio. Infatti, sia il partner che i vostri familiari potrebbero chiedervi se per caso vi foste svegliati con la Luna di traverso...

L'umore non sarà dei migliori, perciò fate attenzione a non esagerare per non rovinare la bella intesa di coppia che avete fin qua creato. Single, il giorno sarà tosto! Sarete molto concentrati sui vostri obiettivi, anche troppo, e rischierete di fare "il carro armato" spianando tutto. Non trascurate la famiglia, mettete anche in conto la possibilità di non avere sempre ragione o di essere sempre nel giusto. Nel lavoro, periodo frenetico pieno di imprevisti e colpi di scena che vanno gestiti con una certa lucidità.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 13 gennaio, vede la Luna in Gemelli in continuo avvicinamento al vostro settore e le sorprese piovono a bizzeffe. Incontri fulminanti aprono porte insperate.

Esperienze positive vi regalano gioia di vivere. Il buon umore arriverà alle stelle e non a caso tutto procederà senza intoppi. In campo sentimentale vi sentirete più emotivi del solito. Evidentemente vi sta accadendo qualcosa che vi sta veramente toccando, e questo è senz'altro più che positivo. Nel periodo sentirete il bisogno improvviso di comunicare la vostra felicità al partner e di condividere con questi i momenti indimenticabili della vostra gioia. Single, avrete la sensazione che stia per accadere qualcosa di magico nella vostra vita: effettivamente potrebbe essere davvero così! La giornata infatti vi renderà energici e coraggiosi, pronti a vivere nuove interessanti avventure. Nel lavoro, vi giungeranno buone notizie e raccoglierete ciò che avete seminato tempo addietro.

Da adesso in avanti vi sentirete molto più in forma, pronti a concentrarvi su ciò che conta per voi.

