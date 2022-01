Per la giornata di domani, lunedì 10 gennaio 2022, l’Oroscopo si presenterà in notevole rialzo per i nati sotto i segni di terra, fra i quali spicca senza dubbio il segno del Toro. Seguiranno l’Acquario e il Leone, altri favoriti dalla fortuna della giornata. In ribasso invece si troveranno i segni della Bilancia e del Cancro.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: Acquario tra i favoriti

1° Toro: le belle notizie saranno a vostra disposizione per potervi dare quella svolta che tanto attendevate nel mondo del lavoro.

In amore potrebbero esserci molta più affinità e molta più sintonia di quella che avete sviluppato in precedenza.

2° Acquario: questo Giove fortunatissimo vi darà delle opportunità irripetibili e che potrebbero farvi guadagnare molto. Fare un investimento potrebbe essere una bella possibilità che potrebbe rivelarsi molto utile per il vostro futuro.

3° Leone: avrete a disposizione la fortuna che vi darà sostegno nelle sfide professionali e in quelle decisive per quel che riguarda il contesto amoroso. Anche sul piano finanziario ci saranno delle belle novità, fra cui delle sorprese molto soddisfacenti, secondo l’oroscopo.

4° Pesci: avrete il tempo sia di fare più pause che di lavorare senza essere troppo impulsivi.

Una relativa tranquillità adesso vi darà molte più probabilità di riuscita per un affare rispetto a qualche giornata fa, molto più in tensione, secondo l’oroscopo.

Sagittario energico

5° Ariete: sicuramente avrete una rimonta considerevole per i sentimenti e una grande propensione ad essere disponibili con i colleghi che vi circondano.

In famiglia si respirerà un’aria di collaborazione che farà la differenza anche e soprattutto sul piano pratico.

6° Sagittario: le energie non faranno che aumentare, e di conseguenza anche la svolta che sentivate come vostra finalmente potrebbe aprirvi delle “porte” che daranno un giro di vite alla vostra carriera. Secondo l’oroscopo la stabilità in amore sarà più forte della complicità al momento.

7° Vergine: poca interazione nella vostra relazione significherà allontanarvi progressivamente dalle vicende sentimentali in generale. Se ci saranno delle ripercussioni come una separazione, probabilmente la decisione migliore da prendere sarà esattamente questa.

8° Capricorno: lieve rialzo per quanto riguarda la classifica dell’oroscopo per il vostro segno. Il coraggio per affrontare qualche progetto in essere non vi mancherà affatto, e neanche le energie e la voglia di fare del vostro meglio. Purtroppo però il malumore si farà sentire.

Scorpione monotono

9° Scorpione: avrete qualche attimo di monotonia molto forte, che probabilmente non sarà sempre “smaltibile” con i passatempi ordinari. Trovare qualcosa di diverso e che farà al caso vostro potrebbe essere la chiave per poter rallegrarvi più facilmente.

10° Cancro: dovrete cercare di fare del vostro meglio per superare un ostacolo sul lavoro che potrebbe essere molto deleterio per i vostri progetti settimanali, se non prestate la dovuta attenzione. Contare sulla squadra professionale ora potrebbe non essere l’ideale.

11° Gemelli: in famiglia potrebbe esserci una atmosfera di tensione che vi porterà ad essere sempre più isolati e ad evitare la comunicazione. Il vostro essere taciturni in questa giornata di domani potrebbe portarvi ad un sentimento di stizza molto più forte.

12° Bilancia: vi sentirete esasperati dalla vostra situazione attuale, e probabilmente evadere potrebbe essere una decisione da non prendere alla leggera. Purtroppo con il partner affronterete un periodo di crisi in cui sarà meglio procrastinare qualche decisione per il futuro.