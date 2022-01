Per il mese di febbraio 2022, l’Oroscopo per l’amore si prospetta eccezionale per i nati sotto i segni di terra, in particolare per il Capricorno nella cui costellazione sono presenti sia Marte che Venere, entrambi pianeti che sviluppano insieme romanticismo e passionalità. Altri segni ottimali del mese saranno i Pesci e lo Scorpione.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il mese di febbraio 2022.

L’oroscopo di febbraio 2022: svolta per Vergine

1° Capricorno: nella vostra costellazione avrete sia Marte che Venere, dunque si presenteranno i presupposti necessari per farvi avanti con la persona amata ma anche per dare una maggiore passionalità alla vostra relazione.

Sarà tempo di innamorarvi ancora e di essere molto magnetici con qualcuno che conoscete. Alla fine del mese potreste avere un romanticismo molto difficile da scalfire.

2° Vergine: questo mese di febbraio rappresenterà per voi un periodo di svolta e di maggiore propensione ai sentimenti, senza dimenticarvi della razionalità che vi contraddistingue. Secondo l’oroscopo avrete Venere e Marte in trigono, dunque perfetti per poter confessare il vostro amore alla persona amata o a rendere più stabile la relazione attuale con un passo in più ed un consolidamento maggiore.

3° Scorpione: sicuramente ci sarà un periodo molto armonico nel corso di febbraio grazie a Venere, secondo l’oroscopo. Ci saranno delle riappacificazioni con qualche membro della famiglia che con voi non è stato molto affine ultimamente ma allo stesso tempo riuscirete a scoprire molti aspetti positivi sia del partner che della famiglia, che sia la vostra oppure quella di origine.

4° Toro: avrete dalla vostra parte il trigono sia di Venere che di Mercurio dalla costellazione del Capricorno. Si prospetta quindi tanta vivacità e una grande voglia di mettere in gioco la vostra relazione soltanto per renderla più affiatata e pronta per qualcosa di straordinario. Sicuramente il romanticismo sarà quello che darà più forza alla relazione con il partner e che potrebbe dare anche ai single tante chance nel corso del mese, secondo l’oroscopo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Pesci innamorato

5° Pesci: avrete un affiatamento all’interno della coppia che risulterà molto vivace e produttiva, che vi farà innamorare ogni giorno della persona al vostro fianco, secondo l’oroscopo. Sarà il momento adatto per sviluppare insieme l’idea che ci potrebbe essere un futuro molto promettente per le coppie appena sbocciate, serenità e fiducia molto forti per le coppie già maturate nel tempo.

6° Sagittario: sicuramente in questo mese di febbraio sarà previsto per voi ed il vostro partner un vero e proprio lavoro di squadra. Non ci saranno aspetti romantici, ma certamente avrete uno spirito di collaborazione eccezionale che riuscirà a contrastare anche le problematiche più difficili da combattere. Ci sarà molto più favore e spazio per le coppie già piuttosto datate e che presentino maturità, rispetto a quelle ancora acerbe, secondo l’oroscopo.

7° Leone: sicuramente non ci sarà una situazione amorosa che presenterà delle difficoltà sostanziali, ma purtroppo ci sarà una atmosfera che non incentiverà né il romanticismo né la passionalità. Neanche la comunicazione potrebbe sorvolare su questa situazione delicata, quindi migliorare forzatamente la vostra storia d’amore in questo momento potrebbe essere poco produttivo.

Concentratevi sulle amicizie, saranno quelle che potranno inaspettatamente evolversi.

8° Gemelli: parlando a proposito della prima metà del mese, bisogna dire che non ci sarà molta vivacità nel contesto amoroso, anzi, si potrebbe andare incontro facilmente alla noia e a qualche piccolo contrasto se ci saranno dei problemi rilevanti. Dal 15 febbraio Mercurio nella costellazione dell’Acquario vi farà sentire molto più comunicativi, quindi riuscirete a superare qualche ostacolo. La passionalità potrebbe mancare, in questo quadro abbastanza roseo.

Acquario in calo

9° Acquario: con questo Venere alle spalle, sicuramente non ci sarà molto sentimentalismo dalle vostre parti. Anche Marte sta conoscendo un allontanamento nei confronti della vostra costellazione.

Non ci saranno dei conflitti veri e propri, piuttosto una progressiva scoperta di determinate situazioni che potrebbero essere molto poco gradite da parte vostra. Secondo l’oroscopo dovrete andare incontro a qualche decisione importante.

10° Ariete: con Venere in quadratura assieme a Marte, l’oroscopo di febbraio prevede molte complicazioni nella vostra relazione di stampo amoroso che potrebbero emergere quando meno ve lo aspettate, e che potrebbero significare anche la fine della vostra storia. Per i single di per sé il periodo non sarà ideale per iniziare una frequentazione, perché le lacune di Mercurio anch’esso in quadratura potrebbe portare a discorsi molto inconcludenti.

11° Cancro: questo periodo di febbraio 2022 si aprirà in modo molto inconcludente, soprattutto nella comunicazione.

In amore potreste essere molto taciturni, e con Venere in opposizione potreste non ritrovare subito quell’equilibrio e quell’armonia che ora potrebbe farvi soltanto sentire fortemente nostalgici, secondo l’oroscopo.

12° Bilancia: purtroppo ci sarà una quadratura di Venere in riscontro alla vostra costellazione, dunque ci sarà un calo del romanticismo di coppia e una scarsa voglia di intavolare delle relazioni che probabilmente potrebbero semplicemente troncare sul nascere. Anche per le amicizie ci sarà un periodo per niente confortante, cercate di essere più selettivi nel corso di febbraio.