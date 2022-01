Inizio il weekend dei 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di fine mese venerdì 28 gennaio per tutti i segni zodiacali dall'Ariete ai Pesci. Ecco le stelle e l'Oroscopo con lavoro, salute e amore.

Ariete: in amore potreste fare delle scelte importanti per quel che riguarda la vostra relazione, cercate di mettere da parte le tensioni. In ambito professionale potrebbero esserci dei cambiamenti, la giornata vi vede comunque sottotono.

Toro: a livello lavorativo potrete trovare delle soluzioni interessanti per alcune questioni progettuali che vi hanno disturbato, anche se vi sentite stanchi.

In ambito sentimentale con la luna favorevole potete fare dei passi avanti, in particolare se frequentate una persona da poco tempo.

Gemelli: Venere dalla vostra parte, potrete pensare a nuove conoscenze, anche se con la luna in opposizione qualcosa potrebbe sfuggirvi di mano. Nel lavoro momento di ripresa.

Cancro: per il quarto segno zodiacale la giornata di venerdì 28 gennaio sarà caratterizzata da novità in particolare nel lavoro. In ambito sentimentale possibili nervosismi con il partner, potreste avere delle insicurezze riguardo al vostro rapporto.

Leone: recupero generale per il segno. In ambito professionale potrete iniziare nuovi percorsi, se lo desiderate. Per quel che riguarda l'amore soluzioni ad alcuni problemi riguardanti la coppia potrebbero arrivare in questa fine mese.

Vergine: la giornata di venerdì 28 gennaio vi vede impazienti, soprattutto in amore non manca l'agitazione.

Nervosismi per il lato lavorativo, dove potrebbero esserci delle complicazioni da gestire.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: l'inizio del weekend vi vede in calo, soprattutto in amore. Nel lavoro valutate bene le proposte in arrivo e approfittate di alcune nuove situazioni.

Scorpione: per i nati sotto questo particolare segno il periodo è caratterizzato da possibili dispute sentimentali, alcune scelte dovranno essere condivise con il partner.

Nel lavoro cercate un momento per voi, per capire come agire.

Sagittario: possibili incontri per i single del segno, un'amicizia potrebbe diventare qualcosa di più. Per quel che riguarda la sfera professionale se avete delle buone idee, impegnatevi in modo che possiate portare avanti i vostri progetti.

Capricorno: in amore giornata interessante, soprattutto se desiderate di mettervi in gioco.

Buone proposte riguardano nel campo lavorativo, sarete chiamati a prove importanti.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale la luna il 28 gennaio sarà favorevole. Potrete riorganizzare la questione sentimentale, mentre nel lavoro sarà possibile sperimentare nuove situazioni.

Pesci: in amore attenzione alle provocazioni, qualcuno potrebbe volervi mettere alla prova. Possibili complicazioni riguardano la sfera professionale.