L'oroscopo di sabato 29 gennaio 2022 mette in risalto il primo giorno di weekend. A fare da tramite, come sempre, le previsioni zodiacali del giorno incentrate sui segni della prima tranche zodiacale. Ad incorniciare il tutto, l'ormai "famosa" classifica a stelline quotidiana, pronta a dispensare belle speranze come anche a rendere pensieroso l'umore.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 29 gennaio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Cancro, Leone, Vergine;

2° posto - ★★★★: Toro;

3° posto - ★★★: Gemelli;

4° posto - ★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 29 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo del 29 gennaio al segno dell'Ariete consiglia di trovare il tempo per valutare con attenzione gli avvenimenti che stanno capitando. In questo periodo eviterete confusioni se affronterete i problemi uno per volta. Soprattutto con il partner non tutto filerà liscio: dovrete raffrontarvi e anche scontrarvi anche per questioni superficiali. Single, inizio di giornata col piede sinistro. Dovete cercare di essere il più possibile calmi e riflessivi; molta attenzione andrà posta nel campo delle relazioni.

Non ponetevi troppo aggressivi nei rapporti sociali. Le stelle porteranno stanchezza fisica e nervosismo. Se siete in attesa di cambiamenti dovete attendere perché tutto procederà a rilento. Nel lavoro, nuovi colleghi potrebbero inizialmente destabilizzare il vostro ritmo lavorativo, facendovi perdere un po' di tempo. Non agitatevi, riuscirete a sistemare tutto.

Toro: ★★★★. Almeno all’apparenza, la giornata nasce all’insegna del riposo: vi limiterete a fare l’indispensabile e vi crogiolerete un po’ nella pigrizia. Il fatto è che non sarete in vena di chiacchiere e, fatto strano, vi disinteresserete a ciò che vi accade intorno. In campo sentimentale, tutto sta diventando scorrevole, come se ogni tassello andasse naturalmente al proprio posto.

La presenza armonica delle stelle vi renderà disponibili al confronto con il partner. Single, Sole, Marte e Venere vi doneranno maggior coraggio, oltre a facilitare ogni vostra iniziativa. Non mancheranno occasioni di divertimento: saranno abbastanza agevolati gli incontri con gli amici: frequentate nuovi ambienti, troverete soluzioni pratiche per vecchi problemi che si sono trascinati fino a oggi. Il fronte lavorativo sarà persino eccitante: i più giovani riceveranno proposte concrete. Iniziative interessanti coinvolgeranno diversi di voi.

Gemelli: ★★★. Inizio weekend sottotono. In amore, il cielo creerà confusione tra le mura di casa e vi renderà molto suscettibili alle critiche o ai giudizi del partner.

Sembra infatti che nessuno, anche in ambito familiare, approvi alcune vostre ultime scelte/decisioni. Molti di voi sapete benissimo di esservi cacciati in una situazione difficile, ma in cuor vostro sperate tanto che tutto possa evolvere per il meglio. Single, sarà una giornata complessa dal punto di vista astrale, con difficoltà nei rapporti interpersonali. Qualche amico che vi sta vicino penserà più a se stesso piuttosto che preoccuparsi delle vostre esigenze. Dovete pertanto darvi da fare, riflettendo se questo modo di fare è per voi accettabile, anche sapendo che comunque in futuro la cosa si potrebbe ripetere. Nel lavoro, i dirigenti pretendono di più da voi. Cercate di far capire loro che il vostro impegno è costante e la serietà è al primo posto.

Oroscopo e stelle di sabato 29 gennaio

Cancro: ★★★★★. Per i sentimenti, questa giornata incomincerà con il vento in poppa. La Luna in Capricorno, infatti, vi renderà carichi e fiduciosi, oltre che più assertivi del solito. Saprete farvi valere con la gentilezza e la dolcezza che senz'altro rappresentano un vostro marchio di fabbrica. Dopo alcune giornate abbastanza difficili, da oggi potete recuperare un po’, così piano piano arriveranno i miglioramenti tanto attesi, in particolare nei riguardi del vostro rapporto di coppia. Single, serata deliziosa: desiderosi di rendere più tenera e profonda una conoscenza? Intanto sappiate che tutto sta procedendo a gonfie vele. Selezionate le amicizie, nel frattempo, evitando quelle che per voi hanno perso importanza, dunque che non significano più nulla.

Nel lavoro, sabato ideale per rialzare le sorti finanziarie: approfittatene, qualunque sia la vostra attività.

Leone: ★★★★★. In amore per voi è tempo di riscossa! L'ottima situazione astrale vi permetterà di guardare ogni cosa in maniera molto positiva. Rinnovata fiducia nella vita di coppia con alta possibilità di trascorrere momenti piacevoli con la persona amata, soprattutto nell'ultima parte della giornata. Troverete più facile seppellire l'ascia di guerra, e appianare i vostri problemi, trovando così un terreno d’intesa con chi amate. Single, se vi assalissero dubbi per la poca convinzione nelle scelte effettuate, niente paura, le occasioni per rifarvi e vedere ancora più chiaramente la realtà arriveranno presto.

Nel frattempo, potrete accendere i motori e ricaricare le batterie, visto che sarete ricercati e corteggiati per quel vostro irresistibile fascino personale che emanate. Nel lavoro, con la mente sgombra e le idee chiare potrete prendere iniziative vincenti. Sul piano professionale buttate le basi per un progetto da sviluppare successivamente.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 29 gennaio, invoglia a sorridere in campo sentimentale. Quasi tutto evolverà in modo assolutamente positivo. Molte coppie dimostreranno un grande affiatamento e questo potrebbe comportare qualche evoluzione positiva. Infatti, non avrete particolari problemi, invece avrete degli spazi abbastanza delineati che permetteranno ad entrambi di coordinarsi meglio anche dal lato famiglia.

Single, una Luna amichevole scandisce un'ottima giornata: euforia, sicurezza di sé ed autostima in abbondanza, sarete di umore eccellente, pieni di buoni propositi. In arrivo nuove energie per attivare progetti: ottimo spirito d'iniziativa, a oltranza. Potrete realizzare un sogno che avete coltivato segretamente nel vostro cuore, qualunque esso sia. Nel lavoro, tenete la testa sulle spalle e guardate davanti senza abbassare lo sguardo. Siete consapevoli dei traguardi che potete raggiungere, grazie alla vostra tenacia e determinazione.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 29 gennaio.