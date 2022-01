Inizia la prima settimana del 2022 per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà a livello sentimentale, lavorativo e salutare la giornata di lunedì 3 gennaio per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: potrete vivere delle belle emozioni, cercate di rimandare quindi le discussioni che potrebbero rendere pesante il vostro rapporto. In ambito lavorativo potreste dover puntare i piedi per affermare le vostre idee.

Toro: per il secondo segno zodiacale questa giornata sarà importante in campo amoroso, ma attenzione al nervosismo che va messo da parte.

In ambito lavorativo giornata interessante, cercate di rimanere sereni.

Gemelli: momento di stanchezza per il segno, possibili polemiche in ambito professionale. In amore siate prudenti e non fatevi coinvolgere dai brutti ricordi.

Cancro: siete motivati a prendere nuove ed importanti decisioni in campo sentimentale. Nel lavoro è un buon momento per fare delle richieste, potreste essere presi in considerazione.

Leone: con la luna in opposizione presto non sarà semplice organizzarsi nelle situazioni sentimentali, chiarite oggi, se qualcosa è rimasto in sospeso. Nel lavoro la giornata sarà interessante.

Vergine: per il sesto segno zodiacale questa giornata di lunedì 3 gennaio sarà caratterizzata da alcune questioni da sistemare in ambito lavorativo.

Le coppie possono invece pensare progetti importanti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: nel lavoro sarà meglio provare ad affrontare le questioni con maggiore pacatezza, in questo modo potrete ottenere buoni risultati. In amore potreste vivere dei dubbi.

Scorpione: in ambito sentimentale questa giornata sarà caratterizzata da Luna favorevole, i single potrebbero fare degli incontri importanti.

In ambito professionale in arrivo novità, non pensate troppo alle problematiche che avete dovuto affrontare in passato.

Sagittario: vi sentite forti in ambito amoroso, soprattutto le coppie che negli ultimi tempi hanno vissuto delle agitazioni possono guardare avanti. Nel lavoro in arrivo novità importanti.

Capricorno: a livello sentimentale è importante che vi mettiate in gioco, se desiderate vivere delle belle emozioni.

Nel lavoro non manca energia, i progetti messi in atto in questo momento potranno darvi soddisfazioni.

Acquario: momento vincente per l'amore, valutate bene i passi da compiere. Nel lavoro possibili cambiamenti.

Pesci: per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale la giornata di lunedì 3 gennaio sarà caratterizzata da possibili problematiche lavorative, che però potranno essere superate. In amore avete voglia di qualcosa di più.