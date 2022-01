L'oroscopo di martedì 4 gennaio 2022 è pronto a svelare il pensiero degli astri in vista del prossimo martedì. Due i punti fissi messi sotto analisi dall'Astrologia quotidiana: l'amore e il lavoro. Il metro di misura generale è, come sempre, la classifica stelline appoggiata dalle non meno importanti previsioni zodiacali di martedì.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 4 gennaio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 4 gennaio

Bilancia: ★★. Risulterà sotto l'odiosa sigla relativa al "ko" questa parte della settimana, con un martedì messo sotto scacco da astri poco amichevoli.

In generale urge una riflessione su ciò che in questo momento della vostra vita ha valore e ciò che invece non ne ha più. Questioni riguardanti la casa necessitano di una soluzione. Il consiglio di un esperto vi consentirà di agire al meglio e di sistemare molte cose. In amore, forse qualcuno tra voi non è stato particolarmente attento alle esigenze del partner: chiedete perdono e cominciate sin da adesso ad essere più presenti. Single, ironia e umorismo sono armi preziose cui ricorrete quando vi sentite a disagio. Nessuno è più abile di voi a maschere l’imbarazzo. Nel comparto lavoro, non perdete di vista i vostri obiettivi, dedicandovi ad attività collaterali, ma concentratevi sul raggiungimento dei risultati richiesti.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì indicano una giornata ottima, sotto molti punti di vista. Il consiglio generale è quello di saper sfruttate al meglio le buone stelle del momento, favorevoli per dare una svolta alle cose di maggior interesse. Per i sentimenti, invece di tenerli tutti per voi, aprite il cuore e raccontate a chi vi è accanto i vostri desideri, i vostri sogni, le vostre aspirazioni.

Single, incontri sentimentali ricchi di momenti emozionanti, capaci di far battere forte il cuore anche ad un segno esigente come il vostro. Nel lavoro, state attraversando una fase di profonda trasformazione, ma grazie alla complicità delle stelle le cose sembrano andare per il meglio. La vivace disinvoltura con cui gestite le situazioni è già un primo passo verso il successo.

In più, avrete la fortuna dalla vostra.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 4 gennaio al Sagittario predice un periodo davvero "sprintoso", con un martedì sicuramente pregno di buone notizie nel settore relativo ai sentimenti. In generale diciamo che il periodo evolverà all'insegna di una coinvolgente passione ed energie tonificanti. Siete davvero ben piazzati in questo periodo, dunque non stupisce che siate più che soddisfatti dei successi che state raccogliendo. Ottime le risorse dell’ingegno. In amore, contagiato dall’entusiasmo che dimostrate, il partner non si tirerà indietro di fronte ad una vostra proposta, insolita ma stimolante. Per i single, un consiglio: mostrarsi troppo disponibili, in determinate circostanze, può intimorire piuttosto che affascinare un candidato partner sentimentale.

La parte riguardante il lavoro sottolinea una lieve schiarita all’orizzonte, foriera di tempi migliori che non tarderanno ad arrivare. Intanto, pianificate nel dettaglio i vostri progetti.

Oroscopo e stelle del giorno 4 gennaio

Capricorno: ★★★★★. Il prossimo martedì sarà splendido per quanto concerne i rapporti sentimentali. Il periodo infatti, come risulta dalla Carta astrale del giorno, sarà sotto la positiva protezione del trio Sole-Venere-Plutone. Il vostro inarrestabile desiderio di novità troverà sfogo in un’interessante occasione in ambito sociale che non vi lascerete scappare di certo. In merito agli affetti, non lasciatevi prendere da nostalgie del passato e pensate piuttosto a godervi il presente, che vi offre stuzzicanti occasioni.

Single, nel relazionarvi agli altri, potreste scoprire un lato fantasioso del vostro carattere che non pensavate di avere. Sì alle novità. Nel lavoro, il sesto senso unito ad una buona dose di capacità organizzativa vi permetterà di centrare con sicurezza gli obiettivi prefissati.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno preannunciano un martedì molto positivo. Con il favore delle stelle riuscirete ad impostare le basi per dei progetti importanti che avevate nascosto nel cassetto. Molti riusciranno a godere di attimi davvero magnifici, certamente da condividere con chi si ha al proprio fianco. In campo sentimentale, con efficienza sistemerete delle questioni pratiche che rischiavano di diventare un cruccio, guadagnandoci in serenità e benessere.

Single, se state vivendo una storia d’amore, forse è il caso di mettere più entusiasmo nel rapporto: una cenetta a due potrebbe avere l’effetto sperato. Nel lavoro, dovete ammettere che è dura farvi cambiare idea, ma stavolta la vostra ostinazione sarà premiata con un tangibile riconoscimento.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 4 gennaio ha messo in preventivo a voi nativi l'arrivo di un periodo valutato in media abbastanza positivo, certamente capace di restituire qualche discreta soddisfazione in questa parte della settimana. In amore, la Luna in Acquario vi rende ricettivi e sensibili, regolando armoniosamente il ritmo del vostro cuore con quello del partner. Non aspettate domani. Per coloro ancora single, se siete in cerca dell’anima gemella, saprete mettere in mostra con disinvoltura le vostre doti ed esibirvi in modo rassicurante.

Il lavoro andrà abbastanza bene. Sarete dotati di buone capacità organizzative e vi aprirete con slancio ad ogni eventuale novità. Clima mite con i colleghi. Avrete la possibilità di seguire percorsi alternativi, dando libero sfogo alla vostra creatività.

Classifica oroscopo del 4 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 4 gennaio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? La giornata di martedì preannuncia ottime soddisfazioni, sia in merito ai sentimenti quanto ai rapporti lavorativi, soprattutto per i nativi dei Gemelli. Il segno di Aria appena enunciato avrà a disposizione il supporto degli astri nonché la prima posizione in classifica.

Curiosi di sapere quale posto avrà in scaletta il vostri simbolo di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di martedì 4 gennaio: