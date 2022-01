Un nuovo anno ha preso ufficialmente il via e porterà molte novità e cambiamenti astrologici a tutti i segni. Approfondiamo le previsioni sull'amore e sul lavoro con l'Oroscopo del 2 gennaio 2022 dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore potreste avvertire uno stato di maggiore stanchezza in queste ore, per questo motivo potrebbe arrivare momenti di maggiore calo. Nel lavoro alcuni hanno ricevuto una conferma, ma sarà necessario anche superare delle opposizioni.

Toro: per i sentimenti è un momento tranquillo, sono favoriti i nuovi incontri, ma anche le storie di lunga durata vanno bene.

Nel lavoro, grazie a diversi pianeti favorevoli, le nuove idee sono favorite.

Gemelli: a livello sentimentale, se c'è stata una separazione, a breve le cose miglioreranno. Le nuove relazioni sono favorite. Nel lavoro attenzione agli accordi in scadenza.

Cancro: in amore, a causa di diversi pianeti in opposizione, la giornata potrebbe non andare come vorreste, attenzione alle relazioni nate da poco. A livello lavorativo vi è uno stato di maggiore agitazione che potrebbe provocare dei problemi difficili da risolvere.

Leone: per i sentimenti qualche piccolo conflitto potrebbe nascere in questo periodo, in particolare per chi deve fare delle scelte. Nel lavoro portate avanti le vostre idee e, state recuperando.

Vergine: a livello amoroso i single del segno adesso dovranno darsi da fare e rimettersi in gioco. Nel lavoro, se qualcosa non va, fate attenzione ad alcune scelte che effettuerete.

Previsioni e l'oroscopo del 2 gennaio 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore la giornata porterà maggiore difficoltà, cercate di non aumentare le tensioni.

Nel lavoro ci saranno diverse situazioni da dover risolvere.

Scorpione: in amore, con la Luna favorevole, se ci sono state delle difficoltà ora si potranno superare. Nel lavoro c'è una scelta da fare da qui ai prossimi giorni.

Sagittario: per i sentimenti gli incontri che farete in queste ore saranno importanti grazie anche a Mercurio nel segno.

Nel lavoro alcuni cambiamenti saranno da affrontare al meglio.

Capricorno: in amore, con Venere e Sole favorevoli, vivrete un momento di maggiore forza in questa giornata. Nel lavoro, se qualcuno è contro di voi potreste anche chiudere un rapporto.

Acquario: in amore le storie sono favorite e se una persona vi interessa fatevi avanti. Nel lavoro nuove opportunità per risolvere alcune questioni del passato.

Pesci: in amore le stelle sono delle vostre parte e aiutano anche i single del segno o chi ha vissuto una separazione. Nel lavoro avrete la possibilità di ottenere molto di più, curate le relazioni.