Si conclude il 2021 con la giornata di venerdì 31 dicembre. Cosa aspettarsi da questo Capodanno? Vediamo di seguito l'Oroscopo e le stelle con lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: al livello sentimentale la giornata di venerdì 31 dicembre sarà caratterizzata da novità, ci saranno alcune questioni da sistemare, ma la giornata sarà per voi favorevole. Nel lavoro sono in arrivo dei nuovi progetti.

Toro: il 2021 per voi si concluderà al livello sentimentale in modo favorevole, non mancano infatti buoni propositi. In campo professionale, attenzione a non strafare, se siete stanchi prendete una pausa.

Gemelli: potrete sfruttare questa giornata per riflettere su alcune questioni professionali che negli ultimi tempi non vi hanno convinto. In amore periodo di confusione, cercate di dedicare del tempo per voi in questa giornata di capodanno.

Cancro: per chi ha vissuto delle situazioni complesse in amore, potrebbe esserci una lieve ripresa in questo periodo di fine anno. Attenzione però ad a come reagite alle discussioni. Nel lavoro novità in arrivo.

Leone: per i nati sotto il quinto segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da Luna favorevole, belle le sensazioni che si potranno vivere in amore. Nel lavoro con il nuovo anno potrete prendere delle decisioni importanti.

Vergine: con la luna in opposizione potreste vivere dei piccoli disagi sentimentali, qualcosa non va come vorreste.

In ambito lavorativo è forse il momento di staccare la spina.

Astri e stelle del 31 dicembre per tutti i segni

Bilancia: è importante che capiate che tipo di cambiamenti poter apportare in ambito professionale. Le coppie che negli ultimi tempi hanno vissuto delle discussioni, potrebbero sfruttare questa giornata per chiarire.

Scorpione: diversi i pianeti favorevoli, in questa giornata di capodanno in amore potrete vivere delle belle emozioni e prendere delle decisioni importanti. Nel lavoro alcuni incontri possono rivelarsi utili.

Sagittario: in ambito sentimentale con luna e Marte nel segno potrete vivere giornate migliori rispetto le precedenti.

In ambito lavorativo potrebbero arrivare delle buone idee da sfruttare.

Capricorno: migliora la vostra energia, il 2021 si conclude con le stelle della vostra parte. Nel lavoro e in amore è il momento di fare un bilancio per comprendere come agire.

Acquario: per il penultimo segno con la Luna in buon aspetto la giornata sarà caratterizzata da cambiamenti amorosi. Con Marte favorevole alcune idee potrebbero rivelarsi interessanti.

Pesci: alcuni progetti professionali devono essere valutati con molta attenzione. Nella giornata di capodanno cercate di essere cauti in amore.