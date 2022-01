Arriva l'Epifania e finiscono così le festività per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di giovedì 6 gennaio per tutti i segni zodiacali dell'Ariete ai Pesci con attenzione particolare sul lavoro, sulla salute e sull'amore.

La prima sestina zodiacale

Ariete: vi sentite più forti rispetto alle giornate precedenti. In campo lavorativo chi inizia un nuovo progetto è favorito. Per quel che riguarda l'amore attenzione alle discussioni con il partner.

Toro: la situazione astrologica è importante per quel che riguarda i sentimenti. Potreste ricevere piacevoli sorprese.

Nel lavoro non mancheranno belle occasioni da sfruttare.

Gemelli: momento di stanchezza per il segno, possibili agitazioni riguardano il lato sentimentale. Cercate di non pensare troppo ai problemi. Per quel che riguarda il lavoro, con Giove nel segno, è meglio ricercare delle soluzioni.

Cancro: è un momento di nervosismo, ma la Luna è favorevole. Cercate maggiore serenità a livello sentimentale. In ambito professionale potreste scegliere di prendere nuove strade.

Leone: recupero per il segno in questa giornata di giovedì 6 gennaio. In campo sentimentale negli ultimi tempi avete vissuto delle problematiche, che dovrete capire come gestire al meglio. Nel lavoro potrebbero presentarsi delle occasioni.

Vergine: con la Luna in opposizione è meglio non fare scelte importanti, soprattutto per il lato lavorativo. In amore giornata controversa, anche se sarà possibile fare delle conoscenze.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: momento di tensione per il segno, siate cauti in particolare in amore.

Se ci sono delle problematiche, sarà meglio cercare il dialogo. Nel lavoro è un momento di calo.

Scorpione: con Luna e Venere favorevoli è un buon momento per l'amore, siete motivati a fare dei passi avanti e a mettervi in gioco. Non mancheranno belle emozioni da vivere. Nel lavoro attenzione alle discussioni.

Sagittario: vi sentite meglio rispetto alle giornate precedenti, in amore sarà meglio mantenere la pazienza.

Con anche la luna contraria alcuni rapporti non saranno facili da gestire. Nel lavoro potrebbe arrivare la stabilità che da tempo a attendete.

Capricorno: in ambito lavorativo questa giornata sarà caratterizzata da situazioni che potranno essere sfruttate nei prossimi tempi. Con la Luna favorevole andrà bene anche il lato amoroso.

Acquario: miglioramenti in arrivo rispetto le giornate precedenti, potrete fare delle scelte che riguardano il vostro futuro professionale. In amore sono possibili delle problematiche da gestire.

Pesci: la giornata di giovedì 6 gennaio sarà caratterizzata da buone opportunità d'amore. Nel lavoro proiettatevi verso obiettivi futuri.