La prima settimana del mese di gennaio 2022 continua a ritmo serrato. Approfondiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo del 4 gennaio 2022 per tutti i 12 segni zodiacali, con le previsioni e l'oroscopo relativi in particolare all'amore e al lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore, se ci sono state delle difficoltà in passato, ora potrete recuperare, ma solo se vi impegnerete. Nel lavoro non manca un rinnovamento o un nuovo accordo relativamente a delle situazioni che stanno diventando complicate.

Toro: per i sentimenti, se ci sono state delle difficoltà o avete vissuto emozioni non esaltanti ora avrete la possibilità di andare avanti.

Nel lavoro siete in una fase di miglioramento, in particolare se lavorate in proprio.

Gemelli: a livello sentimentale avrete la possibilità di risanare un rapporto con la Luna favorevole e le cose si sistemeranno. Nel lavoro meglio agire e fare delle scelte solo se strettamente necessario.

Cancro: in amore, se ci sono state delle difficoltà nei rapporti, è meglio continuare con la prudenza. Sarà necessario rimanere tranquilli fino a metà settimana. A livello lavorativo a breve arriverà un cambiamento di progetto.

Leone: per i sentimenti con la Luna in opposizione meglio evitare complicazioni in questa giornata, se qualcosa non va meglio lasciarsi scivolare le cose addosso. Nel lavoro siate prudenti da qui ai prossimi giorni.

Vergine: a livello sentimentale è un momento favorevole per i nuovi incontri, sarà però necessario darsi da fare. Se ci sono stati cali in un rapporto ora sarà possibile un riavvicinamento. Nel lavoro valutate bene tutto quello che arriva, in particolare le nuove proposte.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Previsioni e oroscopo del 4 gennaio 2021: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore avrete la possibilità di riprendere quota e di vivere al meglio anche i nuovi incontri. Nel lavoro ci sono diverse cose da fare: per riuscirvi al meglio sarà importante organizzarsi con cura.

Scorpione: a livello amoroso ci si avvicina ad una fase importante, dovrete però dialogare di più.

A livello lavorativo, se ci sono state delle difficoltà di tipo economico meglio non azzardare oggi.

Sagittario: in amore Luna favorevole che vi aiuterà nelle decisioni e scelte di coppia. Favorite anche le relazioni che nascono adesso. Nel lavoro fate il possibile per far partire nuovi progetti.

Capricorno: in amore il prosieguo della settimana è interessante. Per questo motivo anche gli incontri che farete in questo giorno saranno importanti. Nel lavoro, se avete delle idee, sarà necessario portarle avanti con convinzione.

Acquario: a livello amoroso la Luna è interessante e aiuta nelle relazioni. I progetti di coppia sono favoriti. Nel lavoro Giove aiuta.

Pesci: in amore le stelle sono dalla vostra parte, a breve anche la Luna aiuterà rapporti. Nel lavoro potranno nascere delle belle occasioni.