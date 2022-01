Una nuova giornata è in arrivo per tutti e 12 i segni zodiacali. Scopriamo come andrà questo mercoledì 5 gennaio e quali novità porterà dal punto di vista astrologico, in particolare relativamente all'amore e al lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore non state vivendo un periodo semplice, anche se comunque l'energia non manca. Nel lavoro potrebbero arrivare alcune difficoltà perché sentite che alcune persone sono contro di voi.

Toro: per i sentimenti non tutto sta andando come vorreste, sono comunque favoriti gli incontri. Nel lavoro, se c'è un progetto da portare avanti queste sono giornate importanti da sfruttare.

Gemelli: a livello sentimentale è un momento interessante, che vede Mercurio e Luna favorevoli. Arriveranno novità. Nel lavoro Marte in opposizione potrebbe portare momenti di nervosismo.

Cancro: in amore Venere in opposizione potrebbe provocare qualche dubbio, evitate per questo motivo di vivere i rapporti in modo superficiale. A livello lavorativo c'è la necessità di stipulare nuovi accordi.

Leone: per questo segno zodiacale - a causa di alcuni pianeti in opposizione - potrebbero esserci dei conflitti, per questo motivo chi vive due storie parallele deve fare molta attenzione. Nel lavoro, a causa di alcune incomprensioni, potrebbero nascere degli scontri con soci o collaboratori.

Vergine: per i sentimenti questo momento favorisce le storie.

Anche il single del segno al momento sono favoriti. Nel lavoro c'è la necessità di mantenere il controllo, anche se alcune situazioni potrebbero sfuggire.

Previsioni e oroscopo del 5 gennaio 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore, con la Luna favorevole, vi sentite più forti, potreste rimettere in gioco. Nel lavoro delle nuove collaborazioni possono partire, dovete però gestire al meglio gli accordi.

Scorpione: a livello amoroso le storie importanti avranno la possibilità di vivere momenti speciali, non mancheranno diverse occasioni. Nel lavoro ci sono recupero e novità per coloro che vogliono cambiare qualcosa entro la fine del mese.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore la giornata è ideale per chiarire una questione rimasta in sospeso.

Nel lavoro più ci si avvicina alla fine del mese e più ci saranno dei miglioramenti.

Capricorno: a livello amoroso fino al weekend le stelle saranno dalla vostra parte, per questo motivo gli incontri che farete saranno piacevoli. Nel lavoro c'è la necessità di risolvere un problema.

Acquario: per i sentimenti, se dovete chiarire qualcosa è meglio agire adesso. Favoriti anche i single del segno. A livello lavorativo giornate importanti quelle in arrivo.

Pesci: in amore, con la Luna favorevole, gli incontri sono favoriti. Nel lavoro è un momento utile per i nuovi progetti grazie anche alle stelle dalla vostra parte.