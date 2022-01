L'oroscopo di venerdì 7 gennaio 2022 riserva novità, sorprese ma anche piccoli contrattempi. Target di oggi la classifica con le previsioni zodiacali del giorno nel contesto inerenti la sestina dall'Ariete fino alla Vergine. Curiosi di scoprire chi la spunterà in amore e nel lavoro? Bene, diciamo subito che, per quel che concerne l'Astrologia applicata al periodo in analisi, a gongolare saranno in tre: Ariete, Toro e Vergine. Invece, poco da esultare avranno gli amici nativi dei Gemelli, in questo frangente considerati in periodo "sottotono". Andiamo pure a scoprire qualcosa di più dettagliato analizzando la scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 7 gennaio segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Toro, Vergine;

2° posto - ★★★★: Cancro, Leone;

3° posto - ★★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 7 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 7 gennaio al segno dell'Ariete porta ottime notizie. In amore specialmente, le stelle faranno vivere emozioni dolci e romantiche con un partner che va sempre più dimostrandosi essere veramente innamorato. Una vita di coppia felice vi consentirà di avere lo stato d'animo giusto per dedicarsi pienamente alla famiglia e alla vita sociale. Single, sarà splendido questo venerdì, forse portatore di qualche nuova conoscenza con la quale condividerete qualcosa di importante. Nuove opportunità anche per quegli inossidabili "lupi solitari" che da sempre affermano di voler restare tali ma che, di tanto in tanto, buttano l'occhio in cerca di facce interessanti...

Nel lavoro, potrete spendere con piacere ma anche incrementare le vostre entrate con abile intraprendenza. Le stelle incoraggiano ad osare: affari o scelte audaci, fate vobis!

Toro: ★★★★★. Un venerdì favoloso si profila per molti del segno. In campo sentimentale, grazie alle stelle a favore, le cose potrebbero andare molto bene.

Anche l'umore sarà al top regalando momenti intensi, da godere soprattutto in amore. Favorevole questo cielo di gennaio per eventuali sogni da realizzare: una persona cara è già pronta a sostenervi in eventuali scelte. Sarete sereni insieme alla persona che avete al fianco. Single, il periodo darà forza alle vostre ambizioni: questo primo venerdì di gennaio vi proietterà in avanti, verso progetti per il futuro.

Non indietreggerete di fronte a nulla e nulla potrà distogliervi dalla meta che vi siete prefissati. Nel lavoro, state per raggiungere il successo. Siete tornati in forma: affrontate ciò che deve essere affrontato.

Gemelli: ★★★. Giornata considerata dall'Astrologia come abbastanza "sottotono". In amore, se non avete impegni cogliete l'occasione per fare un po' di ordine nella vostra vita di coppia. Fatevi un esame di coscienza e provate a capire se e dove avete commesso qualche errore oppure vi siete resi responsabili di qualche mancanza non voluta nei confronti del partner. Trovate un modo per rimediare ad errori commessi. Single, una conclusione di settimana un po' a rallentatore. Il settimo giorno di gennaio vi farà faticare non poco, soprattutto sul piano delle relazioni interpersonali: sarete messi alla prova, perciò tenderete ad avere reazioni eccessivamente brusche con il prossimo, per motivi assolutamente banali.

Nel lavoro, la giornata potrebbe presentare uscite improvvise. Si consiglia di gestire il denaro con attenzione.

Oroscopo e stelle di venerdì 7 gennaio

Cancro: ★★★★. Non male la giornata, valutata nella norma, senza troppe difficoltà alle quali porre rimedio. Una persona vi rallegrerà rendendovi particolarmente vivaci. In previsione la possibilità di poter vivere una storia d'amore molto profonda, anche se per il momento qualcuno preferirà non impegnarsi seriamente. Di quanto appena detto fatelo presente solo ad alcuni dei vostri amici più fidati. Intanto non preoccupatevi troppo di cose per le quali non potete fare più nulla. Siate pronti a vivere veramente, approfittando di quello che la vita si prepara a regalare.

Respirare più profondamente se siete in cerca d'affetto: l'amore con la "A" maiuscola presto vi tenderà le braccia. Nel lavoro, la vostra mente sarà lucida e sarete più attenti ed acuti.

Leone: ★★★★. Una giornata routinaria si prevede se siete già in coppia, magari da poco. Potreste vivere una giornata positiva se la persona amata dovesse essere in vena: incredibili sorprese in arrivo. Se invece avete un rapporto che ormai dura da tanto tempo, l’occasione giusta per ravvivare la fiamma della passione dovrete favorirla voi. Il primo venerdì dell’anno in generale vi troverà allegri e vi farà sentire in pace con tutti e con tutto. Single, la sintonia con le persone care sarà a livelli accettabili: sarete particolarmente rilassati e questo vi consentirà di andare d'accordo con tutti.

Cercate il dialogo e siate disponibili all'ascolto, e in caso di critiche accettatele con la promessa di rimediare. Nel lavoro, sarete coinvolti in situazioni impegnative ma allettanti, con la possibilità di conseguire posizioni di potere.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 7 gennaio predice che questa sarà la vostra giornata fortunata, forse perché ci sarà chi vi vizierà facendovi trascorrere delle ore indimenticabili. Avrete voglia di coccole, abbracci e di essere rassicurati ed il partner sarà li, pronto a darvi ciò di cui avete bisogno. Avrete un appoggio anche nel realizzare un programma per una serata perfetta. Single, sollievo, distensione e leggerezza caratterizzeranno questo giorno che si preannuncia già denso di emozioni e novità.

Vi verrà fatta, in tutta segretezza, una confidenza molto importante; dimostratevi all'altezza della fiducia che vi sarà stata data. Nutritevi di buona musica e di buone letture. Nel lavoro, vi attendono soddisfazioni con successi che supereranno le vostre aspettative. Nasceranno nuovi progetti.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica a stelline completa di venerdì 7 gennaio.