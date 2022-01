Giovedì 20 gennaio troveremo sul piano astrologico la Luna nell'orbita della Vergine, mentre Plutone assieme a Venere sosteranno sui gradi del Capricorno. Il Sole, Mercurio e Saturno, invece, rimarranno stabili nel segno dell'Acquario, così come Urano proseguirà il domicilio in Toro. Giove e Nettuno, infine, permarranno nel segno dei Pesci, e Marte continuerà il moto in Sagittario.

Oroscopo quotidiano favorevole a Leone e Scorpione, meno entusiasmante per Ariete e Bilancia.

Sul podio

1° posto Capricorno: ambiziosi. Volitivi come non mai, i nati in Capricorno potrebbero mettere in campo un mood particolarmente ambizioso in questa giornata di gennaio, soprattutto la seconda decade che sarà desiderosa di scalare anzitempo le gerarchie aziendali.

2° Scorpione: affettuosi. Nel ménage amoroso di casa Scorpione si comincerà a respirare un'atmosfera decisamente più armoniosa rispetto alle scorse giornate, e gran parte del merito di tale serenità domestica sarà figlia della naturalezza con la quale i nativi riusciranno ad esprimere il loro affetto a partner e prole.

3° Leone: finanze top. Grazie al Luminare femminile in seconda dimora e alla benevola posizione marziale, i "felini" avranno buone chance di veder rimpinguare il proprio bottino economico in queste 24 ore, sebbene il parterre planetario intimerà loro di non scialacquare questi fondi extra per beni voluttuari.

I mezzani

4° posto Vergine: passionali. Nel bel mezzo di un periodo alquanto confuso nel settore sentimentale, questa giornata potrebbe sancire una sorta di armistizio momentaneo per il segno Mobile, almeno sotto le lenzuola dove la fiammella della passionalità arderà più che mai.

5° Toro: hobby. Un ottimo metodo per allentare la tensione e, al contempo, tenersi alla larga da controproducenti litigi relazionali per i nati in Toro sarà dedicarsi ad uno dei loro hobby prediletti, passatempi che aiuteranno anche a riconnettersi con loro stessi.

6° Sagittario: consigli. Il suggerimento di una persona fidata, probabilmente inerente ad un'annosa questione lavorativa, avrà buone chance di risultare come una manna dal cielo per i nati in Sagittario questo giovedì.

Il segno Mobile dovrà fare proprio questo consiglio e non peccare d'orgoglio accantonandolo per partito preso.

7° Gemelli: investimenti. La seconda decade di casa Gemelli beneficerà della congiunzione Saturno-Mercurio nel suo elemento, resa ancor più vivace dallo sbarco solare, e ciò indurrà presumibilmente i nativi a lanciarsi in qualche investimento che, seppur di piccola entità, gli permetterà di arrotondare le entrate economiche nel prossimo futuro.

8° Cancro: aiuti. Nella cerchia familiare del primo segno d'Acqua potrebbe esserci qualcuno che avrà bisogno d'aiuto nel corso del 20 gennaio, coi nativi che saranno chiamati a tendergli la mano e a trovare una soluzione adeguata per risolvere la situazione.

9° Pesci: svogliati. Poca o nulla sarà la voglia dei nati sotto il segno dei Pesci di rimboccarsi le maniche soprattutto nelle questioni lavorative a causa dei blandi risultati ottenuti in queto settore nelle ultime settimane.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: comunicazione flop. I rapporti tra i nati in Ariete e le persone a loro care potrebbero risentire di un deficit comunicativo che renderà la giornata avvezza a incomprensioni e frizioni.

Per evitare ciò, il primo segno zodiacale farebbe bene a ponderare con dovizia ogni parola proferita e, quando non strettamente necessario, rimanere ad osservare il tutto in religioso silenzio.

11° Bilancia: attrazioni. Complice un nuovo collega o una fortuita conoscenza fatta al supermercato, i nati in Bilancia di terza decade avranno buone chance di avvertire una certa attrazione fisica per una persona appena conosciuta. Lasciarsi trasportare da tale interesse, però, non porterebbe a nulla di buono per gli accasati del segno.

12° Acquario: punto della situazione. Col Sole appena entrato nel segno che formerà un sestile a Nettuno e Urano quadrato in moto diretto, i nati in Acquario saranno probabilmente chiamati a fare il punto della situazione, specialmente per ciò che concernerà il fronte economico e professionale.

Prima di entrare nel vivo del mese del compleanno, difatti, sarà bene che il segno Fisso calcoli a dovere entrate e uscite finanziarie, così da non farsi cogliere alla sprovvista, oltre a ponderare con dovizia le prossime mosse lavorative.